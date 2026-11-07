Alya Elouissi: Ob pogledu na svoj hrbet sem jokala. Danes se sprejemam

Včasih moramo najprej priznati svoje rane, da lahko zares zaživimo v svoji resnici. Slovensko-alžirska pevka, kantavtorica in igralka Alya Elouissi v novi pesmi Hear Me Out pogumno razkriva svojo ranljivost, dvome o sebi in življenje s hudo skoliozo, o kateri je prvič javno spregovorila. Skladba je nastala v obdobju, ko so se v njej nakopičili žalost, osamljenost in vprašanja o lastni vrednosti, ustvarjanje pa ji je prineslo olajšanje.

Tudi njen prihajajoči album Scars of My Changes, ki je nastal v sodelovanju z Neisho, govori o srčnih ranah, izkušnjah in preobrazbah, ki nas oblikujejo. Z Alyo Elouissi smo se pogovarjali o sprejemanju telesa, pričakovanjih, ki jih ženske pogosto nosimo na svojih ramenih, in spoznanju, da nam lastne vrednosti ni treba dokazovati.

V pesmi Hear Me Out, tretji skladbi s prihajajočega albuma, prvič odkrito pokažete svojo ranljivost. Kaj se je v vas dogajalo v obdobju, ko je nastajala, in kaj ste si takrat najbolj želeli, da bi drugi razumeli o vas?

Bil je »veseli december« leta 2024, vso zimo sem bila delovno v tujini in veliko žalosti zaradi nepričakovanih dogodkov, ki so si v tistem obdobju sledili, se je nabralo v meni. Kar naenkrat je bilo preveč bremen, žalosti in osamljenosti, pa tudi preizpraševanja svoje vrednosti, življenjske poti in kako naprej. To obdobje nazorno opišem v prvi in drugi kitici omenjene pesmi. Na neki točki pa sem se morala ustaviti in te občutke izraziti skozi ustvarjanje nove pesmi. To mi je kot mnogokrat doslej prineslo notranje olajšanje in preobrazbo. Pri nastajanju pesmi sem bila primorana biti popolnoma iskrena najprej s seboj, nato pa še s celotnim vesoljem. Ta pesem je tako nastala kot moja nefiltrirana izpoved in prošnja vesolju, da me usliši in mi pomaga. Pozneje sva med krajšim obiskom v Sloveniji z Neisho v studiu ustvarili še aranžma in pesem posneli.

Spregovorili ste o življenju s hudo skoliozo in odnosu do lastnega telesa. Kako se je z leti spreminjal vaš pogled nase in koliko časa ste po­trebovali, da ste do sebe postali bolj prizanesljivi?

Z leti sem se naučila resničnega sprejemanja same sebe skozi mnoge izkušnje – včasih težke, včasih zelo lepe. Težko rečem, koliko časa sem za to potrebovala. Je pa to zagotovo potekalo sočasno z zdravljenjem skolioze. Potem ko se je v mojih najstniških letih po prvi menstruaciji uradna medicinska obravnava končala – kar je bila takrat prak­sa, ne vem pa, ali je tako še zdaj –, se je meni skolioza namreč še izjemno poslabšala. Poleg vaj sem se potem začela zdraviti z bio­terapijo pri Francu in Goranu Lorgerju, nekajkrat sem obiskala tudi zdaj že pokojnega angleškega zdravilca Stephena Turoffa.

Takšno zdravljenje je bilo zame prelomno. Stvari so se začele postavljati na svoje mesto, poleg telesnih sprememb je sočasno potekal tudi zelo intenziven in osvobajajoč osebnostni proces. V zadnjem letu pa sem bolj kot kdaj prej zares ozavestila in sprejela svojo skoliozo kot del sebe. Ravno to sprejetje sebe in svojega telesa je bilo zelo transformativno. Prej sem se ob pogledu na svoj hrbet velikokrat zjokala, še večkrat pa sem se svojega telesa sramovala, sploh na plaži ali v bolj oprijetih majicah. Hvaležna sem, da sem našla način, kako lahko z rednimi bioterapijami izboljšujem in zdravim svojo skoliozo. Verjamem pa, da se vse zgodi z nekim razlogom, in hvaležna sem tudi za vso pot, ki sem jo prehodila s skoliozo, saj brez nje resnično ne bi bila tako močna in preobražena oseba, kot sem danes.

Alya Elouissi. Foto: Janez Marolt

V izpovedi, katere naslov bi lahko prevedli kot Usliši me, se sprašujete, ali ste dovolj dobri, ali se dovolj trudite in ali ste na pravi poti, obenem pa si želite predvsem ljubiti in uživati življenje. Zakaj si ženske tako težko dovolimo verjeti, da smo dovolj dobre takšne, kakršne smo, ne da bi morale nenehno dokazovati, da smo vredne ljubezni in sprejemanja? Kaj bi sporočili ženski, ki se prav zdaj sprašuje, kako se naučiti živeti s seboj?

To se je v nas usidralo ob tisočletnih družbenih omejitvah in pričakovanjih, kar ženske nosimo globoko v sebi še danes. Splošno je znano, da nas zelo oblikujejo vzorci in travme naših prednic, vendar je ta mehanizem vsajen v naši podzavesti tako globoko, da imamo velikokrat občutek, da je z nami nekaj narobe. Zato bi sporočila, da se učenje, kako živeti s seboj, začne z iskrenim sprejemanjem svoje ranljivosti in nato iskan­jem sočutnega in podpornega okolja.

Tudi v videospot ste vključili delček svoje resnice in prav tako otroške risbe angelov in vesolja, ki ste jih hranili vsa ta leta. Kakšna deklica ste bili in kaj bi si želeli, da bi tista mala Alya vedela o sebi, preden je začela spoznavati pričakovanja sveta?

Bila sem radostna deklica, ki je zelo rada poslušala pravljice, opazovala svet okoli sebe, hkrati pa sem bila umirjena in moj notranji svet se je izražal v ogromni količini vsebinsko izjemno bogatih risbic. Pred kratkim sem jih spet odkrila in ganile so me do solz, obenem pa so me spet povezale z mojim notranjim otrokom.

Želela bi si, da bi mala Alya vedela, da se občutka lastne vrednosti ne prisluži s pridnostjo. In da je dovolj takšna, kakršna je.

Album dvanajstih skladb Scars of My Changes izide 27. novembra in že z naslovom namiguje, da nas tudi boleče izkušnje oblikujejo v to, kar smo. Kaj vam danes pomeni biti zvesta sebi in česa si upate več kot včasih?

Tako je, dolgo sem razmišljala o naslovu albuma in želela sem mu dati osebno noto. Pesmi so nastale iz različnih zgodb mojega življenja in tudi iz srčnih ran, ki sem jim pustila dovolj časa in prostora, da so se zacelile v čudovite brazgotine mojih transformacij. Za mene biti zvesta sebi pomeni, da sem v stiku s svojim notranjim glasom, da ga poslušam in mu sledim. Se pa še vedno učim ločiti med podzavestnim strahom in intuicijo. Zdaj si upam biti več v svoji resnici – brezkompromisno.