INTERVJU

Alya: Dobesedno sem se pobirala po vseh štirih

Po 25 letih kariere Alya odpira novo poglavje: govori o izgorelosti, pritiskih, mejah in novi vlogi žirantke šova Slovenija ima talent.
Fotografija: Alya. Foto: Pop Tv
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Alya. Foto: Pop Tv

teja-roglic
Teja Roglič
14.09.2026 ob 07:05
teja-roglic
Teja Roglič
14.09.2026 ob 07:05

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Čas branja: 17:09 min.

»Pri meni se spremembe dogajajo na osem let. Novo obdobje, nova glasba, nove koncertne izkušnje, tudi nova podoba. In zdaj smo na pragu takšne nove ere Alye, kar pripravite se,« v smehu sklene intervju pevka, ki ima za seboj že več kot petindvajset let glasbene kariere. Jo pa jeseni čaka še en nov izziv, preizkusila se bo kot žirantka v šovu Slovenija ima talent. Bo do tistih, ki bodo stopili na oder, posebej nežna, ker ve, da si lahko največji kritik prav samemu sebi in do kako težkih preizkušenj te to lahko pripelje? Pravi, da ja in da bo tista, ki bo za vsakogar skušala najti lepo besedo.

Z mladimi ljudmi, polnimi sanj in želja, kakršni prihajajo v Slovenija ima talent, ste v svoji glasbeni šoli v stiku vsak dan. Kaj opažate pri mladih danes? Kako drugačni so od vas, ko ste začenjali, in koliko so se spremenili v letih, odkar poučujete?

Razlika je kar velika, seveda pa gre za povsem drugo generacijo otrok in najstnikov. V naši glasbeni šoli imamo učence od treh pa vse do 60 let in pri mlajši generaciji se res opazi, da je odraščala v drugačnih okoliščinah. Ko sem jaz začenjala, si moral biti zelo energičen in prodoren. Veliko si moral pokazati, da si bil sploh opažen in da si kaj dosegel. Za vse je bilo potrebne več energije. Ni bilo družbenih omrežij, zato si moral biti zelo veliko prisoten na terenu. Sama sem odigrala ogromno koncertov, še preden sem postala znana in prepoznavna. Danes mlajša generacija nekaj objavi na družbenih omrežjih, gre na enega ali dva nastopa, in potem včasih že pričakuje, da se bodo stvari kar odvile. Pa ni tako.

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Alya pevka izgorelost intervju ljubezen Slovenija ima talent

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