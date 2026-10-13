Alenka Godec: Biti zvesta sama sebi in nič delati na silo je kar prava pot

So pesmi, ki preživijo desetletja. Ne zato, ker jih pogosto slišimo, temveč zato, ker se nas dotaknejo vsakič znova. Ena takšnih je legendarna Brez besed, s katero je pokojna Berta Ambrož leta 1966 zastopala nekdanjo Jugoslavijo na tekmovanju Pesem Evrovizije v Luksemburgu. Brezčasni skladbi, ki govori o univerzalni ljubezenski temi, je Alenka Godec nadela sodobnejšo glasbeno podobo. Tako nadaljuje svojo »ljubezensko zgodbo« s slovenskimi popevkami in jim odpira pot do novih generacij poslušalcev. Brez besed v njeni interpretaciji bo tudi na njenem prihajajočem albumu So najlepše pesmi že napisane III. V pogovoru nam je zaupala, zakaj nekatere pesmi nikoli ne izgubijo svoje moči in kako jim je mogoče vdihniti novo življenje, ne da bi izgubile svojo dušo.

Na glasbenih prizoriščih ste že dobra tri desetletja, a vas občinstvo še vedno sprejema z enakim navdušenjem. Kaj vas danes pri petju osrečuje bolj kot nekdaj?

Pravzaprav se bližam štirim desetlet­jem, saj bo leta 2028 minilo štirideset let od Pop delavnice, na kateri sem s skupno Cafe slavila trojno zmago s skladbo Tvoja. Po vseh letih me še vedno predvsem osrečuje oder, prepevanje pred občinstvom ter interakcija z njim in glasbeniki na odru.