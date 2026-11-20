Ajda Osta je bila letošnja prva polfinalistka oddaje Masterchef. Kuharske izzive je premagovala med nosečnostjo in, kot nam je povedala, ji je drugo trimesečje dalo energijo, zagon in tudi veliko kreativnosti. Ko pa se je tekmovanje približevalo koncu, ona pa je že prešla v zadnje trimesečje nosečnosti, je vse skupaj postalo zelo naporno. »Na dan, ko sem izpadla iz tekmovanja, smo snemanje zaključili ob pol dveh ponoči, naslednje jutro sem se prebudila po deveti uri in pomislila, da bi morala, če bi prišla v finale, zdaj že dve uri snemati. Tega si sploh ne predstavljam,« nam je zaupala.

Sedaj ima že petmesečnega sinčka, z možem Petrom sta tik pred odprtjem slaščičarskega ateljeja. Masterchef ji je dal ogromno, tudi samozavest in zaupanje vase. Velja za eno najbolj mirnih in osredotočenih tekmovalk, v pogovoru pa nam je zaupala, da njena mirnost nikakor ni samoumevna, temveč posledica življenjskih izkušenj, ki niso bile vedno najlažje. »Življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev, pri meni je šlo dolgo navzdol, odkar sem spoznala Petra, pa gre samo še navzgor.«

V Masterchef vas je prijateljica prijavila, ko še niste bili v veselem pričakovanju, potem pa izzive premagovali med nosečnostjo. Je bilo tekmovanje zaradi tega še toliko bolj naporno? Vemo tudi, da se okus nosečnice spremeni.

Tisto poletje se je res veliko dogajalo, z možem sva se poročila, vedela sva, da si po poroki želiva načrtovati družino in dobila sem klic iz Masterchefa. Takrat sem si rekla, da z avdicijo nimam kaj izgubiti, zanimalo me je tudi, kako se bom odzvala na stres. Po eni strani sem bolj introvertirana in mi je težko stopiti iz cone udobja, po drugi strani pa sem se zavedala, da bi se, če ne bi poskusila, ves čas spraševala, kako bi bilo …

Po avdiciji je vse skupaj potekalo zelo hitro, od pogodbe do nosečnosti, in ko smo začeli snemati, sem bila že noseča, a sem skrivala, dokler se je le dalo. Je bilo pa težko, v začetku sem imela slabosti, veselila sem se, da bom predstavila čim več libanonskih okusov. Pred snemanjem sem namreč celo poletje preživela tam, obožujem njihovo hrano, vsak dan bi jo jedla. Ampak takrat … Prvič se mi je zgodilo, da te hrane nisem mogla jesti. Vse mi je smrdelo, začimb nisem mogla niti od daleč povohati. V prvem delu tekmovanja zagotovo ne bi mogla skuhati česa orientalskega, libanonskega.

Na sredini tekmovanja sem prešla v drugo trimesečje in dobila res veliko energije, nič mi ni bilo težko. Nosečnost sem jemala kot nekakšno svojo supermoč. V nobenem trenutku je nisem jemala kot breme. Proti koncu pa se je res morda že veliko nakopičilo in postalo težje.

Ajda Osta. Foto: Voranc Vogel

Kakšna je vaša kulinarična zgodovina, veliko vplivov je imelo tudi življenje v tujini, kajne?

Pri nas se je od nekdaj naprej veliko peklo in ustvarjalo. Ko je stara mama pekla in kuhala domače jedi, sem bila vedno zraven uživala in tudi že zelo majhna rada sama kaj pripravila. Domača hrana je bil vedno način, da smo ljudem pokazali, da so pri nas dobrodošli, hkrati pa tudi, ko smo kam šli, smo vedno sami kaj pripravili in prinesli. To je bil naš družinski modus operandi.

Med študijem sem spoznala fanta, zamejskega Slovenca, pol Italijana, pol Slovenca in z njim se mi je odprl svet v italijansko kulinariko. Videla sem, da se da stvari delati drugače, da se da o hrani razmišljati čisto drugače. Pri njih se itak vse vrti okoli tega. Potem sem šla za eno leto na izmenjavo v Firence, kjer vse to doživiš še bolj v realnosti. V Firencah sem živela s tremi Špankami in preko njih spoznala veliko španske kulinarike. Še danes se mi zdi izjemno zanimiva. Vsako potovanje, vsako novo poznanstvo in vsaka nova stvar, ki jo poskusiš, ti odpre glavo. Eno so tehnike, ki se jih naučiš, drugo pa možnosti, ki se ti odprejo, ko vidiš, kako nekaj delajo drugje. Vse to nam daje širino.

In v vsakem obdobju sem favorizirala drugo kuhinjo, ko sem spoznala španski pršut, se mi je zdel italijanski čisto brezveze (smeh). Ko sem prišla do libanonske hrane, sem se spraševala, kako je mogoče, da iz skoraj istih, mediteranskih sestavin – iz vsega, kar poznamo in uporabljamo – dobijo čisto tretji okus? To me je res fasciniralo.

Zdaj vse vidim malo drugače. Cenim domačo, italijansko, špansko in libanonsko kulinariko. Vsako od teh obdobij mi je dalo nekaj res velikega.

Libanonsko kuhinjo ste spoznali preko zdajšnjega moža Petra, s katerim sta se spoznala v Dubaju na slaščičarski delavnici, in zdaj so vajini skupni načrti zelo slaščičarski, kajne?

Ja, že zelo kmalu odpirava slaščičarski atelje v Škofji Loki, Tartari studio. Začela bova s sladkim, tudi zaradi prepoznavnosti na tem področju, ki sem jo pridobila v Masterchefu. Najin cilj pa je, da bi v prihodnosti ponujala tudi catering, kuhanje na domu in različne kulinarične delavnice. Zdi se mi, da se v tem smislu zelo dobro dopolnjujeva. Moje srce je še vedno pri sladkem in si želim ustvarjati na tem področju. Peter mi prinese veliko znanja glede same organizacije, pa tudi tehnik in novih okusov. V glavi ima pravo knjižnico, ki je jaz kljub sodelovanju v Masterchefu nimam. Več kot petnajst let izkušenj je vseeno nekaj drugega kot to, da ljubiteljsko kuhaš, kot jaz.

Ajda Osta. Foto: Voranc Vogel

Kaj bo tisto prvo, kar bomo lahko poskusili?

Decembra bomo ponudili moje zrolane tortice, mislim, da v dveh ali največ treh okusih, potem pa bomo gradili naprej. Nočem začeti preširoko. Ponuditi hočem malo, a tisto, kar bo, mora biti tako, kot mora biti, da bo vsak, ki vzame, zadovoljen.

Katero navado iz libanonskih kuhinj bi si želeli prenesti v slovenske domove?

Tukaj se ne zavedamo, da so Libanonci mediteranski narod, zdi se nam eksotika, a v resnici so zelo blizu Špancem, Grkom, Italijanom … Konec koncev, Feničani izvirajo iz Libanona in iz Feničanov se je razvila grška, italijanska kultura. A oni so razvili čisto svoj kulinarični podpis, najbolj značilno je, da ni serviranja hrane po hodih, temveč je, ko prideš, miza polna jedi, ki se jih deli. Na sredini mize so majhni krožniki, majhne meze, jim pravijo. Vzameš, kar ti paše, deliš, preizkušaš.

To mi je res všeč, že ko sem bila mlajša, sem želela poskusiti, kaj sta si naročili moji sestri, a sta zaščitniško čuvali svoje krožnike (smeh). Pri Libanoncih je pa ravno to deljenje čar vsega. Kot pri vseh mediteranskih narodih, obroki niso samo za napolniti želodec ampak gre za ritual.

Ajda Osta. Foto: Voranc Vogel

Iz sezone v sezono so tekmovalci Masterchefa boljši, konkurenca je res bistveno večja. Vas je presenetilo, koliko znanja ima velik del prijavljenih?

Ja, res je, a na avdicijo sem šla povsem brez pričakovanj, nikakor nisem tak človek, da bi si mislila, da bom zlahka pometla s konkurenco, še manj, da bi kogar koli podcenjevala. Skozi vsa kuhanja in vse tečaje, ki naj bi nas pripravljali in izobraževali, se zelo hitro vidi, kdo ima občutek in komu kaj manjka. To lahko prepoznaš že po enem krožniku. Konec koncev bi lahko naredil neko hierarhijo in ne bi dosti odstopala od končnega rezultata. Jaz sem upala, da bo nivo visok, ker je to edini način, da tudi jaz rastem. Če imaš ob sebi nekoga, ki tudi dobro kuha, si prisiljen toliko več delati, toliko več razmišljati in pripeljati toliko več idej, da izstopaš v primerjavi s tistim, ki je ob tebi.

Ajda Osta. Foto: Voranc Vogel

V oddaji ste pustili vtis, da ste izredno mirni in osredotočeni. Kaj bi si želeli, da bi gledalci vedeli o vas, pa skozi oddajo niso mogli spoznati?

Na začetku snemanja so me seveda spraševali veliko, a zavestno nisem hotela govoriti o svojih težkih trenutkih. Hotela sem se pokazati skozi svoje kuhanje, ne skozi neko svojo žalostno zgodbo, z mislijo, da bi se jaz komurkoli smilila. Saj ne, da me spremlja tragična zgodba, vendar pa je morda zdaj čas, da ljudem povem, da moja mirnost ni nekaj, s čimer sem se rodila. In nočem, da imajo ljudje o meni neko popolno podobo. V življenju se mi je zgodilo veliko stvari, ki sem jih morala na neki način predelati. Veliko dela na sebi je bilo. Konec koncev tudi veliko odrekanja skozi šport v otroštvu. Jaz sem praktično odrasla na bazenu, plavanje mi je dalo ogromno discipline, vrednot, zavedanja, da rezultati ne pridejo čez noč.

Potem pa smo se, ko sem šla v srednjo šolo iz Ljubljane preselili v Škofjo Loko, kar je bilo zame kar hudo. Prehod v najstništvo, prekinitev stikov s svojo skupino prijateljev, konec plavanja … Kar naenkrat sem imela ogromno časa in cel kup vprašanj, ki so del običajnih najstniških dvomov o samopodobi. Zdaj vidim, da sem imela nekaj let težave s prehranjevanjem in motnje hranjenja. Takrat sem se tega komajda zavedala, vsemu skupaj nisem pripisovala bistvenega pomena. Vse to sem držala zase in svoje probleme vedno reševala sama. Ni šlo za hude ekstreme, ampak vedela sem, da ni v redu.

Potem sem bila dolgo v zvezi, kjer tudi nisem imela prave podpore, polno je bilo nekih dvomov in to se je kar vleklo in vleklo. Dokler si nisem poiskala pomoči in kratek čas hodila na psihoterapijo, kjer me psihoterapevtka zelo hitro razumela in videla, da se v bistvu ne znam dovolj ceniti. To mi je zelo nazorno povedala, postavila mi je konkretna vprašanja.

Že prej sem končala razmerje, po obiskih terapije pa se je vse skupaj začelo hitro spreminjati. Korak v neznano, česar me je bilo vedno najbolj strah, me je spremenil. Zelo hitro zatem sem spoznala svojega zdajšnjega moža in videla, kako te lahko nekdo zares sprejema takšno, kakršna si.

To me je na neki način pozdravilo oziroma mi pomaga, da sem bolj samozavestna in se sploh ne obremenjujem več s tem, kako sem videti. Ne mislim, da se je treba zanemariti, daleč od tega. Še vedno verjamem v to, da je v zdravem telesu zdrav duh. Treba je tudi delati za to, ampak ne tako, da se vse življenje vrti samo okoli tega.

To je moje ozadje – veliko vloženega dela, da sem v trenutkih, ko sem bila pod pritiskom in stresom, uspela mirnost nekako ohraniti.