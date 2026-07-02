INTERVJU

94-letna Slovenka Živka Črnivec o življenju v Afriki: Dogajale so se sila nenavadne stvari

Etnologinja Živka Črnivec se je pred 60 leti za dalj časa preselila v Tanzanijo. V intervjuju nam je zaupala, kaj vse je tam doživela in česa so jo naučili domačini.
Fotografija: Živka Črnivec, foto: Teja Klinar
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Živka Črnivec, foto: Teja Klinar

Teja Klinar
02.07.2026 ob 08:37
02.07.2026 ob 08:37
Teja Klinar
02.07.2026 ob 08:37
02.07.2026 ob 08:37

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Čas branja: 11:23 min.

Živka Črnivec, magistrica etnologije, je pred šestdesetimi leti odšla v Afriko. Tam je živela štiri leta in vpliv te čarobne in skrivnostne celine se čuti še danes: v kipcih iz ebenovine, pisanih rutah in nalezljivem nasmešku. Ko je nastajal ta intervju, malo pred njenim 95. rojstnim dnem, jo je še vedno krasila energija, ki ni bledela. Postavila se je pred objektiv ne le kot babica, temveč kot simbol ženske, ki ostaja živa in svoja – ne glede na čas. Ob njej je pozirala pravnukinja, ki nosi njeno ime. Dve generaciji, dvaindevetdeset let razlike. Kako ohraniš lahkotnost življenja, ko imaš za sabo skoraj celotno stoletje? In kaj ti Afrika pusti za vedno? 

Žal smo kmalu po tem, ko je bila revija Onaplus že natiskana, prejeli žalostno novico, da se je Živka Črnivec za vedno poslovila. Njena vnukinja Teja Klinar, ki je tudi spisala spodnji intervju, nam je ob tem zaupala ganljivo sporočilo: »Draga moja noni, ko razmišljam, katere besede naj izberem, slišim besedo hvaležnost. Tvoja hvaležnost do vsega – celo do sončnih žarkov, ki so ob petih popoldne prisijali v tvojo dnevno sobo – to je tisto, kar je tvoje življenje v resnici naredilo čudovito. In jaz sem hvaležna zate, za vse, kar si mi dala. Upam, da bodo tvoje besede in tvoja pokončna drža, ki si jo nosila vse do konca, navdihnile še koga; da je življenje pravzaprav lahko zares lepo, če znaš biti hvaležen za še tako majhne stvari.« 

Onaplus

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