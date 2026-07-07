LUNINE MENE

Vpliv lune od 7. do 14. julija: Za že skrhane odnose bo ta dan posebno težek

Dogajanje na nebu bo precej vplivalo na naše razpoloženje. Preverite, katere dni je bolje izbrati mir in osamljenost, kot pa se zapletati v konflikte.
Fotografija: Foto: Amy Treasure/Unsplash
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Foto: Amy Treasure/Unsplash

Stane Padežnik, astrolog
07.07.2026 ob 19:00
Stane Padežnik, astrolog
07.07.2026 ob 19:00

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Čas branja: 2:52 min.

TOREK, 7. in SREDA, 8. JULIJ

Sožarčenje Lune s Saturnom v ovnu in konflikt z retrogradnim Merkurjem v raku bosta obremenjevala glavo, oči, hrbtenico, srce ter nas ovirala pri gibanju na vročem soncu, zato bo dobro hladiti pregrete dele telesa. Vpliv zadnjega krajca, ki bo 7. julija ob 21.28, bo smiselno lagodno porabiti za nezahtevno branje, ne pa kakšno tvegano početje. Harmonija z Venero na levjem repu bo 8. julija okrepila potrebe po ljubezni, zmenkih, erotičnih stikih, obisku koncerta, festivala in zabave s plesom.

TOREK, 7. JULIJ - zadnji krajec v ovnu ob 21.28

ČETRTEK, 9. in PETEK, 10. JULIJ

Harmonija Lune v biku s Soncem in Merkurjem bo podpirala druženje s prijatelji ali družinskimi člani na obali ter načrtovanje večernih dogodkov, ko bo 9. julija ob 19.22 Venera vstopila v devico. Njeno stresno razmerje 10. julija z Uranom in Marsom v dvojčkih ne bo ugajalo ljubimcem v ohlapni ljubezenski ali seksualni zvezi, saj bo rahljala prijateljske in ljubezenske odnose, pogosto zaradi različnih potreb po počitniških doživetjih. Pazimo na finance in prtljago!

SOBOTA, 11. in NEDELJA, 12. JULIJ

Vikend presenečenj in mogočih neljubih zapletov, ker bo Luna v dvojčkih sožarčila z Uranom in Marsom. Poslavljanje od kraja dopustovanja in ljudi, na katere smo se navezali, naj bo umirjeno, da si ne bi po nepotrebnem povzročili težav. Zaradi retrogradnosti in sožarčenja Merkurja s Soncem bo nedeljsko razpoloženje burno. Kjer bodo večje težave z vremenom, bo treba odpravljati posledice. Med novimi znanci bo kdo našel usodno simpatijo, a ne na sončni pripeki.

PONEDELJEK, 13. in TOREK, 14. JULIJ

Pozitivna energija Lune v raku z Venero bo ustvarjala čudovite priložnosti za družabno počitniško dogajanje, poletne tabore mladih in družin, srečan­ja simpatij in novih ljubimcev na plaži ali v odmaknjenem kotičku. Lunin mlaj v raku 14. julija ob 11.43 v sožarčenju z Merkurjem bo okrepil domoljubje, željo po premagovanju naravnih sil, plavanju čez zaliv ... Toda ob visokem plimovanju bodimo na varnem, prej pa še zavarujmo svoje imetje in skupino svojih »ovčic«, ki nam veliko pomenijo.

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