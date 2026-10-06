TEDEN Z LUNO

Vpliv lune od 6. do 12. oktobra: Ne hitite z odločitvami, konec tedna bo napet

Mlaj v tehtnici bo razburkal čustva in postavil na preizkušnjo našo preudarnost. Kdaj bo čas za delo in druženje ter kdaj za več previdnosti?
Fotografija: Foto: Shutterstock
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Foto: Shutterstock

Stane Padežnik, astrolog
06.10.2026 ob 19:00
Stane Padežnik, astrolog
06.10.2026 ob 19:00

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Čas branja: 4:20 min.

TOREK, 6. OKTOBER

Luna v levu se bo premaknila iz območja žarčenja Marsa, tvorila harmonijo z retrogradnim Saturnom v ovnu, proti večeru pa že sožarčila z Jupitrom, prav tako v levu. Nakopičene energije bodo oblastne osebe in ustanove navajale k uvedbi ukrepov, s katerimi bodo želeli uvesti boljšo organizacijo in nadzor. Konflikten aspekt retrogradne Venere z Merkurjem v škorpijonu bo krepil odpor med množicami in nemočnimi ter razpihoval žerjavico ljubosumja, zavisti in bolezenskih klic.

SREDA, 7. OKTOBER

Čeprav bo Luna v devici dopoldne še v stresnem aspektu z Uranom, ne bi smela povzročati prehudih nevšečnosti, stresov, prekinitev tokov, okvar in šokov, ker bo prihajala v tvorno razmerje z Venero in Merkurjem v škorpijonu. Nesporazume in morebitne neprijetnosti bodo ublažili uvidevni in prijazni ljudje, ki bodo ponudili zdrave in dobre rešitve. Marsova dobra aspekta bosta raziskovanje z naprednimi tehnologijami povezala z močnimi delovnimi stroji in njihovimi vzdržljivimi upravljavci.

ČETRTEK, 8. OKTOBER

Tudi ta dan bo ugoden za spravilo pridelkov, ukvarjanje z jesenskimi vrtninami, pripravljanjem ozimnice, urejanjem stanovanja, odvažanjem nekoristnih materialov in opreme, za vgrajevanje sodobnih ogrevalnih sistemov ali pripravo dosedanjih na ogrevalno sezono. Energije Lune v devici in obeh planetov v škorpijonu nas bodo podpirale, če smo si prej zagotovili zadostna finančna sredstva. Kdor bo preveč računal na državno podporo, bi lahko bil razo­čaran.

PETEK, 9. OKTOBER

Do prehoda Lune iz device v tehtnico ob 10.11 bodo vremenski vplivi prihajajočega mlaja pritiskali na počutje, misli in dejanja. Kasnejši dobri aspekti z Marsom, Uranom in Plutonom bodo preganjali zaskrbljenost potrošnikov, podjetnikov, odločevalcev in bolnikov, ko se bomo spomnili odrešujočih znanih ukrepov, že kdaj prej uveljavljenih v podobnih situacijah. Turbulenten aspekt retrogradne Venere bo nepazljivim povzročal finančne težave, zapletenim v naložbe z neznanci pa izgube.

Sobota, 10. oktober - mlaj v tehtnici ob 17.49

SOBOTA, 10. OKTOBER

Energije mlaja v tehtnici, ki bo ob 17.49, bodo okrepile vpliv vzvratnega gibanja Venere v škorpijonu, da ga bomo močno občutili v rasti cen energentov, s tem pa tudi dvigu cen drugih artiklov. Preudarni potrošniki bodo omejili zapravljanje za stvari, ki niso nujno potrebne. Na skupinskih srečanjih, izobraževanjih in izletih, na katerih bomo prihajali v telesni stik, se moramo zaščititi pred morebitnimi okužbami, ki še niso očitne. Pri spolnih vzgibih pa bo dobrodošla tudi zadržanost!

NEDELJA, 11. OKTOBER

Ob tem, ko bo Sonce v tehtnici še naprej v harmoniji z Jupitrom v levu, nas bo Luna v tehtnici do prehoda v škorpijona ob 17.21 zvabljala na tradicionalne etnografske in druge množične odločevalske dogodke, na planinske pohode, gozdne poti in brezpotja, kjer bomo lahko nabrali priljubljene plodove, se na zabaviščih preizkušali v plesnih ritmih in obnavljali prijateljstva ali poznanstva. Naporom in bolečinam, med katerimi bodo tudi srčne, čustvene, se pred večerom skoraj ne bo mogoče izogniti.

PONEDELJEK, 12. OKTOBER

Naporne energije zaradi konfliktnega razmerja med Luno v škorpijonu in Marsom nam bodo dopoldne oteževale obravnavanje nekaterih vsebin, neugodne ali celo nevarne pa bodo za tiste, ki so izpostavljeni vremenskim, prometnim, delovnim in zdravstvenim vplivom ter nadzorstvenim službam. Ker pa se bo pojavilo sožarčenje z Merkurjem do noči, bodo preiskovalci, terapevti in marljivi ter vzdržljivi sodelavci zmogli razkriti podrobnosti in vzroke težav ter obvarovati tisto, kar je dragoceno.

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