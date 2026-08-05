Vpliv lune od 4. do 11. avgusta: Ljubezenske iskrice, druženja in finančne priložnosti

TOREK, 4. in SREDA, 5. AVGUST

Tvorna povezava Lune v ovnu z Marsom v dvojčkih v torek bo spodbudno delovala na spolno privlačnost simpatij, rekreativno dejavnost ter na presojanje ravnanja posameznikov, ki se ne bodo držali norm. Stresni aspekt Lune v biku v sredo s Plutonom v vodnarju in Jupitrom v levu lahko nekatere procese upočasni, Venera, ki bo zapuščala devico, pa nas spomni, da moramo pobrati zrele pridelke in se posloviti od slabih stvari, ki jih je treba zamenjati za boljše ali sezonske.

ČETRTEK, 6. in PETEK, 7. AVGUST

Zadnji krajec v biku v četrtek ob 4.21 bo z dobrima aspektoma z Merkurjem v raku ter Venero, ki bo prešla v tehtnico ob 21.13, ugodno vplival na vsakovrstna druženja, praznovanja, priprave na bližajoča se romanja, ribiški ulov ali izplačilo dolga. Petkovi harmonični aspekti Lune v dvojčkih z dominantno Venero in Jupitrom bodo popestrili družabna srečanja počitnikarjev in udeležencev poletnih izobraževanj. Na strmih pobočjih in v gneči ne bodimo premalo pozorni!

SOBOTA, 8. in NEDELJA, 9. AVGUST

Luna v dvojčkih bo v soboto v tvornem razmerju z dominantnim Soncem, zvečer pa že v sožarčenju z Marsom, kar bo povzročalo nemir do njenega nedeljskega prehoda v raka ob 9.46! Zamenjana vloga z Merkurjem do njegovega prehoda v leva v nedeljo ob 18.29 bo spodbujala turiste k obiskovanju manj znanih kotičkov. Etnografske prireditve bodo ponujale domače izdelke, pridelke, zabavo in navezavo tesnejših stikov z gostitelji. Večerni ugoden finančni aspekt bodo izkoristili najbolj iznajdljivi.

PONEDELJEK, 10. in TOREK, 11. AVGUST

Ponedeljkovo dinamično razmerje Lune v raku s Saturnom v ovnu bo dopustnike motiviralo za učenje športov na vodi, križarjenje z barko v prijetni družbi ali prebiranje zanimive literature v senčki na plaži, ker bo tudi Merkur vzpostavljal čudovita razmerja s planetoma zabave in žgečkljivih vsebin. To bosta v torek še okrepila Mars po vstopu v raka ob 10.31 in Luna po prehodu v leva ob 10.38, da bo pestro vse do noči, seveda tam, kjer ne bo prehudih vremenskih obremenitev!