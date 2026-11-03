Vpliv lune od 3. do 9. november: Strasti bodo na vrhuncu

TOREK, 3. NOVEMBER

Luna, ki se bo ob 9.28 premaknila iz leva v devico in prečkala linijo žarčenja kraljevske zvezde Regul, bo tiste, ki prevzemajo funkcijo ali drugo odgovorno in odločevalsko vlogo, povedla v delo, ki naj bi korenito spreminjalo področje, za katero so pristojni. Njena harmonija s Soncem bo pomagala vzpostavljati mirnejše odnose ter skladnejše delovanje parov in poslovnih partnerjev v pripravah na bližajoče se poslovne in etnografske dogodke. V centru vitalnosti bodo ugodne možnosti za zbliževanje simpatij.

SREDA, 4. NOVEMBER

Za marsikoga bo sreda pomemben in odločilen dan, saj bo Luna v devici z energijami retrogradnega Merkurja v škorpijonu tvorila sijajno podporo za vsakovrstne dejavnosti. Retrogradna Venera v tehtnici bo prav tako s planetom poslovnosti, pravnih zadev in velike sreče omogočala uspešno izvedbo javnih dogodkov s podelitvami priznanj, nagrad, sklepanjem novih zavezništev in snovanjem mednarodnih projektov. Kletarji in gostinci ne bodo stali križem rok.

ČETRTEK, 5. NOVEMBER

Luna v devici nam bo do prehoda v tehtnico ob 15.39 dala dovolj časa, da pripravimo vse za prihod gostov ali udeležencev prireditve. Nekateri bodo že pripravljali praznovanja zavetnika vina, drugi slavili obletnice pomembnih dogodkov in osebnosti. Pretiravanje z degustacijami žlahtne kapljice ne bo priporočljivo! Večerno druženje bo navdihovalo ustvarjalce z novimi zamislimi, simpatije pa sprav­ljalo v precep, ker se bodo znašli v ljubezenskih trikotnikih.

Ponedeljek, 9. november, mlaj v škorpijonu ob 8.01

PETEK, 6. NOVEMBER

Luna v tehtnici se bo navezovala na Mars in Jupiter, ki sta planeta delavnosti in poslovnosti, podjet­ništva, vodenja, odločanja in nadzorovanja, do noči pa se bo že močno približala liniji žarčenja Venere. Akterji kampanj pred lokalnimi volitvami bodo izkoristili vsako priložnost, da se bodo v živo in prek spletni strani predstavljali s svojimi programi in obljubljali možnosti povezovanja, če jim uspe zasesti želeni položaj. Sarkastičnih pripomb ne bo manjkalo.

SOBOTA, 7. NOVEMBER

Čudovit dan za povezovanje, navezovanje novih stikov, prijateljevanje, ustvarjalno delo, kulturne in umetniške prireditve, za presojanje kakovosti izdelkov, podeljevanje priznanj, nagrad, za pohode, oglede kulturne dediščine ter izobraževalne izlete čezmejnega sodelovanja. Množice se bodo udeležile pohodov, posebno tistih s kulinarično-etnografsko ponudbo. Planeta ljubezni, zabave in zaslužka bosta v idealnem razmerju, zato se bodo zanosno vzpostavljali stiki srčne in erotične povezanosti.

NEDELJA, 8. NOVEMBER

Dan pred mlajem, ko bo Luna v škorpijonu sožarčila z retrogradnim Merkurjem in se močno približala sožarčenju s Soncem, bo sprememba vremena, ki se je že nekaj časa nakazovala, krepko potrdila, da smo močno v jeseni. Na ljubitelje vinske kapljice, mlincev in pečene gosi bi lahko naredila tako globok vtis, da se brez prijazne pomoči drugih ne bodo mogli niti smeli sami odpraviti domov. Kjer bodo nastale zimske razmere, vožnja brez primerne opreme ne bo nič kaj varna!

PONEDELJEK, 9. NOVEMBER

Glede na to, da bo prazna Luna v škorpijonu od 8.01 v konfliktnem razmerju z Marsom in Jupitrom v levu, Merkur pa v času svoje retrogradnosti ne bo ustvarjal zanesljive opore s katerim drugim planetom, bomo morali zelo paziti, kje in kako se gibljemo, kaj delamo in počnemo. Nevšečnosti se nam bodo nakopičile, če bomo izgubljali potrpljenje in zaradi prizadetega ponosa pestovali užaljenost. Kritične razmere na vojnih območjih in nevarnih odsekih se lahko še zaostrijo!