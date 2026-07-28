Vpliv lune od 29. julija do 3. avgusta: Konec tedna nikar ne tvegajmo

SREDA, 29. in ČETRTEK, 30. JULIJ

Sožarčenje polne Lune s Plutonom v vodnarju, ki se bo najbolj odebelila v sredo ob 16.35, in bila hkrati tudi v opoziciji z Jupitrom, bo obetalo hujše vremenske obremenitve, ki bodo vplivale na preživljanje dopusta, na pridelke in počutje. Napovedane prireditve bo potrebno prilagoditi kozmičnemu dogajanju. Četrtkovo pozitivno razmerje s Saturnom in Marsom bo pomagalo popraviti vtise omenjenega ščipa in reševalcem pri opravljanju dobrega dela.

PETEK, 31. JULIJ in SOBOTA, 1. AVGUST

Kar bomo nameravali početi v petek, počnimo pred kosilom, ker bo premik Lune iz vodnarja v ribi ob 14.14 prinesel turbulentno razmerje z Uranom. Vremenske razmere za marsikoga ne bodo ugodne, zato poskrbimo za varnost premoženja in sebe, če bomo že na izpostavljenem mestu. Harmonično razmerje v soboto z Merkurjem bo podpiralo glasbene in etnografske prireditve, uživanje v vodnih športih ter družinskih odnosih, zaljubljenim parom pa omogočalo s povečano plodnostjo spočeti potomca.

NEDELJA, 2. in PONEDELJEK, 3. AVGUST

Luna v ribi bo v nedeljo zjutraj še v ljudeh odzvanjala s pozitivnimi vibracijami zaradi tvornega razmerja z Merkurjem, kasneje pa že vzpostavljala stresno in turbulentno stanje z Marsom in Venero. Izogibajmo se prepirom in previsokim valovom ali drugačnim pastem, zaradi katerih se lahko znajdemo na nosilih! Ponedeljkov ognjen aspekt Lune v ovnu s Soncem in Jupitrom v levu bo spodbujal kopalce, turiste, kupce in zabave željne pri iskanju erotičnih doživetij.