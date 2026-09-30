Vpliv lune od 29. 9. do 5.10.: Merkur bo zaostril odnose, vikend pa prinesel olajšanje

TOREK, 29. SEPTEMBER

Luna v biku se bo umaknila iz opozicije z Venero v škorpijonu, ki upočasnjuje svoje gibanje, in prišla navzkriž z Jupitrom v levu. Naša hrepenenja ne bodo mogla biti povsem uslišana, bomo pa lahko prišli do spoznanja, da se moramo sami bolj potruditi in ustvarjati pogoje za uresničitev dosegljivih ciljev. K temu nas bo navajal tudi Merkur na koncu tehtnice, ki bo v konfliktnem aspektu z Marsom v levu ter Plutonom v vodnarju. Izogibajmo se nepotrebnim naporom, ne tvegajmo okvar in viroz.

SREDA, 30. SEPTEMBER

Prelomen dan, ker bo Merkur prešel v škorpijona ob 13.45 in zaostril težavno in konfliktno razmerje z Marsom in Plutonom. Luna v biku bi napore in izzive lahko še povečala, ko bo dosegla sožarčenje z zvezdo stalnico Algol ter ob 19.26 vstopila v dvojčka. Pri delu, v prometu, na treningih in sestankih bomo morali biti potrpežljivi in paziti, da se ne bomo sprav­ljali v večje težave in zagate. Vremenski vplivi bodo občutni, zato se ne čudimo, če nam bo šlo marsikaj narobe, tudi pri delovanju naprav.

ČETRTEK, 1. OKTOBER

Ker se bo Luna v dvojčkih odmaknila od Urana, vzpostavila tvorno razmerje s Soncem in Saturnom ter se do noči približala ugodnemu aspektu z Jupit­rom, bodo njene pozitivne energije vendarle blažile neugodne Merkurjeve. Ta bo prinašal še zahtevnejše izzive, s katerimi se bodo spopadali bistri možgani raziskovalcev, preiskovalcev, izumiteljev in reševalcev. Epidemija jesenskih bolezni bi se lahko razširila, sumničenja partnerjev poglobila, kriza na nevarnih območjih pa zaostrila!

PETEK, 2. OKTOBER

Spremembe vremena, ki jo bodo prinašale energije bližajočega se krajca, marsikdo ne bo jemal resno, ker bo Luna v dvojčkih manj previdne zavajala z brezskrbnostjo, čeprav bodo okoliščine še vedno neugodne in naporne, za preveč drzne pa nevarne! Sožarčenje Merkurja z Venero v škorpijonu nas bo vodilo h globokim analizam in preudarkom, povezanim s finančnimi, referendumskimi in kulturnimi vprašanji ter ljubezenskimi odnosi. Samo z zmernostjo se lahko izognemo skrajnim rešitvam in posledicam!

SOBOTA, 3. OKTOBER - zadnji krajec v raku ob 15.24

SOBOTA, 3. OKTOBER

Dinamične sile zadnjega krajca Lune v raku, ki bo ob 15.24, ne bi smele biti neugodne, ker se bodo harmonično povezovale z Merkurjevimi in Venerinimi. Primerne bodo za ženitovanja, praznovanja, pohod­ništvo, razigrane igre, kulturne dogodke, nabiranje jesenskih gozdnih in poljskih plodov ter romantična srečanja v odmaknjenem kotičku narave. Zmerno plodnim parom bi lahko bila sreča naklonjena, da bi spočeli potomca, drugi pa si vzpostavili skupno gospodinjstvo.

NEDELJA, 4. OKTOBER

Do večera, ko se bo Venera v škorpijonu začela gibati retrogradno in bo še naprej v sožarčenju z Merkurjem, bo njeno upočasnjeno delovanje skladno z energijami Lune v raku. Skupine in posamezniki se bodo pripravljali na bližajoči se nastop na koncertu ali predstavi. Organizatorji dogodkov se bodo ukvarjali s finančno strukturo, pohodniki in obiskovalci etnografskih prireditev pa se bodo zabavali in okušali slastne jedi. Erotično gibanje na improviziranem plesišču bo prijalo zaljubljencem.

PONEDELJEK, 5. OKTOBER

Žarčenje Lune skupaj z Marsom v levu bo dopoldne najmočnejše in prav oblastno zaradi opozicije s Plutonom. Odločevalci in skrajno samozavestni posamezniki bi lahko bili neustavljivi pri uveljavljanju svoje volje, kar bo neugodno za podrejene in žrtve njihovega pritiska ali nasilja! Vremenske vplive bodo občutili šibki, bolehni in utrujeni ljudje. Konflikt Venere z Marsom in Plutonom bo silovit, zato bo treba blažiti previsoko rast cen ter umirjati napetosti med različnimi skupinami in sprtimi partnerji!