Vpliv lune od 27. 10. do 2.11.: Veliko bo napetosti, a tudi mirnosti

TOREK, 27. OKTOBER

Navzkrižno žarčenje Lune v biku z Marsom in Jupitrom v levu ter Merkurjem v škorpijonu lahko povzroči močnejše vremenske vplive ter neskladja v sporazumevanju, posebno pri tistih, ki predolgo sedijo ali sestankujejo. Mučno bo tudi obolelim in fizičnim delavcem, a približevanje retrogradne Venere v tehtnici z Jupitrom v razveseljiv aspekt utegne vse vsaj malo pomiriti. Večina bo tako in tako najverjetneje na zasluženem dopustu in kostanjevih počitnicah.

SREDA, 28. OKTOBER

Dopoldansko sožarčenje Lune z Uranom v dvojčkih bo razburljivo vplivalo na večje skupine ljudi, udeležence v prometu, uporabnike na spletu, aktiviste lokalnih volitev. Pomiritev bo prišla pozneje s tvornim aspektom s Saturnom v ovnu, toda konflikt retrogradnega Merkurja v škorpijonu z Marsom bo še vedno deloval in neprijetno, ponekod tudi tragično vplival na žrtve pritiskov in nasilja. Zavarujmo se pred vdihavanjem onesnaženega zraka ter okužbami in okvarami.

ČETRTEK, 29. OKTOBER

Pred dnevom reformacije bodo kozmične energije kljub omenjenemu aspektu Merkurja počitniško prijetne, saj bo Luna v dvojčkih ustvarjala pozitivno energijo in dobro razpoloženje v povezavi z Marsom in Jupitrom, proti večeru pa še z dominantno Venero. Prijatelji in sodelujoči pri interesni dejavnosti, ne le v volilni kampanji, se bodo lahko zabavali in se udeležili kulturnih prireditev. Dopustniki morajo biti na ogroženih območjih previdni, da ne doživijo česa neprijetnega.

PETEK, 30. OKTOBER

Luna v raku bo vzbujala nežna in domoljubna čustva, ker bo tvorila harmonijo s Soncem v škorpijonu. Spominjali se bomo preteklosti, svojih rajnih, se odpravljali na kraj njihovega zadnjega počitka, urejali grobove, družine s šoloobveznimi otroki pa se bodo sprehajale ob obali ali razvajale v zdraviliš­čih. Praznični program na različnih prireditvah bo obiskovalcem in gledalcem segel globoko v srce, saj bo opominjal na kulturno identiteto in ustvarjalce našega jezika.

SOBOTA, 31. OKTOBER

Tvorno razmerje Lune v raku z retrogradnim Merkurjem nam bo pomagalo globoko v sebi začutiti oba praznika, da se bomo spomnili sorodnikov, prijateljev in osamljenih, za katere smo morda imeli premalo časa. Nekatere bomo obiskali, z drugimi se dogovorili za srečanje na kraju spomina na pokojne ali za pogovor o zapuščini. Čas bo za navajanje mlajših potomcev na vrednote reformacije in dneva spomina na pokojne. Brskanje po kočljivih temah bo za ranljive boleče.

Nedelja, 1. november, zadnji krajec v levu ob 21.28

NEDELJA, 1. NOVEMBER

Ker bo Lunin zadnji krajec v levu, ki bo nastopil ob 21.28, že dopoldan tvoril opozicijo s Plutonom v vodnarju, ponoči pa konflikt z Merkurjem, je pričakovati močnejše vremenske vplive na počutje, promet in odnose. Pred daljšo potjo bo dobro preveriti, ali je vozilo brezhibno, opremljeno za potovanje v posebnih razmerah, v katerih moramo biti povsem prisebni. Premočno čustveno odzivanje na tiste, ki bodo z nami, in one, s katerimi se bomo srečevali, bi lahko pokvarilo pietetno ali sproščeno vzdušje.

PONEDELJEK, 2. NOVEMBER

Luna, Mars in Jupiter se bodo v levu povezali v izredno kozmično silo, ki bo sožarčila na nas, vplivala na naše splošno počutje in se lahko kazala v pretirani samozavesti, energičnosti ali konfliktnosti. Odločevalce ali kandidate za odločanje bo spodbujala, da bodo po praz­nikih na različne načine poskušali čim bolj vplivati na volivce, tudi na daljavo. Harmoničen aspekt z Venero bo simpatijam obetal ljubezensko razmerje, poslovnežem pa nove dobičkonosne posle.