Vpliv lune od 26. maja do 1. junija: Ščip prinaša prelomnico in nov optimizem

TOREK, 26. MAJ

Ker bosta Luna v tehtnici in Venera v raku do kosila vzpostavljali stresno razmerje, bomo občutili trenja med člani družine, skupnosti, soseske, če bomo predolgo skupaj. Obstajala bo možnost konstruktivne izmenjave mnenj, sodelovanja pri akcijah in nato do noči pri pripravah na javne dogodke, ker se bo vzpostavljala tvorna povezava s prevladujočim žarčenjem Merkurja v dvojčkih. Pretok ljubečih energij med simpatijami in pari bo primeren za poglobitev čustvenih vezi in sodelovanja.

SREDA, 27. MAJ

Dober pretok energij med Luno v tehtnici in Merkurjem, ki bo močno vplival na sposobnosti sporazumevanja, bo vzpostavljal možnosti za neštete pogovore, zasedanja, konference, dopisovanja, oblikovanja umetniških sporočil. Po potrebi svoje namere, predloge in razlage pojavov uskladimo z novimi informacijami in drugačnimi pogledi. Ti lahko pripomorejo k hitrejšemu reševanju pravnih, kulturnih in zapuščinskih vprašanj. Mogoče bodo zamenjave nepremičnin in partnerjev.

ČETRTEK, 28. MAJ

Naporne energije opozicije Lune v škorpijonu z Marsom v biku bodo občutili tisti, ki bodo obtičali v zastojih, se slabo počutili, čakali na pregled pri zdravniku, reševali pridelek pred okužbami ali gnilobo, se mučili z ohranjanjem materialnih dobrin, posesti ali dediščine. Sočasno bodo delovali izzivi pri športu ali delu, ko bomo želeli doseči izjemne rezultate. Harmonija z Venero bo čakala kot spodbuda in nagrada, primerna za praznovanje, romantična srečanja, spočenjanje potomcev ali skrb zanje.

PETEK, 29. MAJ

Stopnjevanje napetosti in pričakovanj zaradi prihajajočega ščipa bomo poskušali obvladovati z energijami Merkurja, ki bo pospeševal gibanje, sporazumevanje, sledenje objavljenim vsebinam na spletu, manj pa pomagal pri učenju. Bo pa zato Luna v škorpijonu v tvornem aspektu z Jupitrom spodbujala pozitivna čustva in upanje na napredek, ki si ga vsi želimo. Mogoče bo doseči dogovor, povezan s premoženjem, sorodstvenimi vezmi, denarjem in preteklimi žrtvami.

SOBOTA, 30. MAJ

Iztekanje Lune iz škorpijona bodo šibkejši čutili po malodušnosti, toda ko bo ob 14.45 prešla v strelca, se bo povrnilo nekaj optimizma, če se bo le vreme zjasnilo. Stresnega aspekta z Uranom popoldne ne preizkušajmo s predrznim vedenjem na cesti, v gorah, na stopnišču ali lestvi! Približevanje Venere žarčenju Jupitra bo obetalo vesele in čustveno nabite dogodke. Pripraviti bo mogoče slikovne in glasbene odlomke iz preteklosti ter praznično vzdušje s sladkimi plodovi.

NEDELJA, 31. MAJ - ščip v strelcu ob 10.44

Ščip v strelcu ob 10.44 bo družine, pare, prijatelje, ekipe, odločevalce, športnike, v letovišču, počivališču, prizorišču ali tekmovališču spodbujal k vedremu razpoloženju in doseganju zastavljenih ciljev. Ker bo Merkur že v praznem teku, se bo približevala prelomnica, zato bo zdaj čas za dokončanje postopkov in odpošiljanje prispevkov na razpise ali natečaje. Turistični delavci in podjetniki, vezani na to panogo, bodo v veselem pričakovanju dobrega posla in zaslužka.

PONEDELJEK, 1. JUNIJ

Ob vzpostavljanju opozicije Lune v strelcu z Merkurjem, ki se bo ob 12.53 premaknil v raka, ne bodimo zbegani, če nam kaj ne bo uspelo, če bodo napete razmere v prometu, na ulici, v prostorih izobraževanja, odločanja in zdravljenja. Harmonija med planetoma ljubezni, urejanja premoženjskega stanja, načrtovanja družine, preživljanja dopusta in počitnic, bo krepila pripadnost, zavezništvo, poglabljanje v učno snov, prizadevanja za izboljšanje uspeha in pridobivanje denarja.