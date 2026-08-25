Vpliv Lune od 26. do 31. avgusta: Prihaja popolni Lunin mrk, odnosi bodo na preizkušnji

SREDA, 26. in ČETRTEK, 27. AVGUST

Sredina harmonija Lune v vodnarju z Venero bo spodbujala prijazno sporazumevanje, izražanje naklonjenosti in ljubezni, nakupovanje potrebščin za šolo, ustvarjalne delavnice in zabavo. Tudi v četrtek bo pozitivna povezovalna energija Merkurja, Sonca in Marsa pomagala pri obrtnih, gradbenih, montažnih in kmetijskih delih. Ko bomo začutili, da potrebujemo počitek, delo odložimo in si vzemimo čas zase. Navsezadnje bo že mogoče občutiti pritisk prihajajočega mrka.

PETEK, 28. in SOBOTA, 29. AVGUST

Vpliv ščipa v ribah in hkrati popolnega Luninega mrka, ki bo v petek ob 6.18, bomo občutili oba dneva. Ponekod bo vremenska fronta povzročala nevšečnosti, zato se bo poletje končalo na precej vlažen način. Končno se bomo lotili del, ki smo jih prej odlagali zaradi vročinskih valov, ob tem pa nam bo postalo jasno, da se moramo v prihodnje bolje pripraviti na skrajne pojave. Kdor se bo prepustil nizkim strastem in obračunavanju, lahko povzroči tudi razpad skupnosti ali partnerstva.

NEDELJA, 30. in PONEDELJEK, 31. AVGUST

Luna v ovnu bo oba dneva sprožala velike premike v prometu, saj se bodo domov vračali dopustniki in družine s šoloobveznimi otroki. Harmoničen nedeljski aspekt z Jupitrom bo ugoden za potovanja, obisk prireditev, priprave na nov delovni tempo in ohranjanje poletnih čustvenih vezi. Konflikten aspekt bo Luna aktivirala v noči na ponedeljek, zato računajmo na zahtevnejše vremenske razmere ter več nestrpnosti v odnosih in prometu. Mogoči bodo spori, hude nezgode in okvare.