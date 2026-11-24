TOREK, 24. NOVEMBER

Potem ko bo Luna ob 12.07 prešla iz bika v dvojčka in zapuščala težaven aspekt z Marsom na levjem repu, bo ob 13.35 nastal ščip. Toda tudi takrat bo deloval neprijeten, za koga celo nevaren aspekt sožarčenja z Uranom v dvojčkih. Čim bolj umirjajmo svojo notranjost in ohranjajmo hladne živce, da ne bo naše razpoloženje prehajalo iz ene skrajnosti v drugo in se bomo izognili neprijetnim situacijam, recimo tveganim škarjicam v prometu, okvaram in poškodbam.

Torek, 24. november; ščip v dvojčkih ob 13.35

SREDA, 25. NOVEMBER

Tvorno in harmonično razmerje Lune v dvojčkih z dominantno Venero v tehtnici, ki je v dobrih aspektih z Jupitrom in Marsom v levu, bo ustvarjalo ugod­ne razmere za prireditve, povezovanje ljubiteljev kulturnih prireditev, počastitev ljudi, ki so dosegli vrhunce v svojem poklicu ali poslanstvu. Planeta prijateljstva, lepih umetnosti in ljubezni bosta skrbela za zbliževanje podobno čutečih in simpatij. Veseli bomo donacij, izdelovanja, prodajanja in nakupovanja daril in opreme.

ČETRTEK, 26. NOVEMBER

Po vstopu Marsa v devico ob 1.37 se bo konflikten aspekt z Uranom okrepil. Dežurne službe bodo imele opravka s povečanim številom neprijetnih nočnih dogodkov. Nezgode, okvare in nevarnosti bo blažil ugoden aspekt Lune v raku po 11.51. Povezava z Merkurjem v škorpijonu nas bo spodbudila, da bomo pokazali večje zanimanje za kulturno dediš­čino, družinske in nacionalne vrednote, izboljšanje šolskega sistema, zdravstva, znanja in za iskanje finančnih rezerv.

PETEK, 27. NOVEMBER

Še več tistega, čemur se posvečamo zadnje čase in o čemer mislimo za naprej, nas bo obsedalo, da bodo mnogi oblegali trgovska središča, tržnice, duhovna središča in se pripravljali na adventni čas. Blagodejno delovanje ugodno povezanih energij Lune v raku z Merkurjevimi bo pospešeno lajšalo osebne bančne račune in družinske proračune. Kopičenje zalog hrane in surovin za izdelavo prazničnega peciva bo opaziti v prenekaterem gospodinjstvu. Spletni trgovci pa bodo komaj dohajali naročila.

SOBOTA, 28. NOVEMBER

Dinamične energije med Luno v raku (do prehoda v leva ob 12.21) in Venero v tehtnici bodo prinašale zanimive izzive družinam, interesnim skupinam in športno ali kulturno aktivnim posameznikom. Med nekaterimi bo več napetosti in užaljenosti, če ne bodo dosegli tistega, kar so si zamislili. Opozicija s Plutonom bo bolj občutljivim in ponosnim zadala psihične muke. Številni se bodo zaradi tega nepo­srednemu predreferendumskemu prepričevanju raje izognili.

NEDELJA, 29. NOVEMBER

Čeprav bo do večera Luna v levu vzpostavila izredno tvorno in obetavno razmerje z Venero, da bo njen pozitivni vpliv dobro vplival na razpoloženje udeležencev zasedanj, izobraževanj, izletov, obiskov prireditev ali prižiganja božično-novoletnih luči, bo tog aspekt z Merkurjem nekaterim grenil razpoloženje. Pretirano kritični se bodo vedno imeli nad čim jeziti. Da v gneči ne bi staknili nadležnih virusov, se primerno obvarujmo pred njimi z znanimi ukrepi in sredstvi.

PONEDELJEK, 30. NOVEMBER

Dan pred zadnjim krajcem bo tako kot pogosto nastopila občutna sprememba vremena. Luna v levu bo sicer prečkala linijo žarčenja Jupitra in pomagala doseči odmeven dogovor, morda tudi na mednarodni ravni, a njen prehod v devico ob 15.13 bo sprožil razburljivo dogajanje. Turbulentno sožarčenje z Marsom v konfliktu z Uranom bo znova pognalo množice na ceste in nasilje lahko izbruhne kjerkoli. Zahteve po odpravi neprimernih rešitev in slabih praks ali materialov bodo odločne.