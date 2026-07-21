Vpliv lune od 21. do 28. julija: Luna ta teden prinaša nemir, strast in previdnost

TOREK, 21. in SREDA, 22. JULIJ

Prvi krajec lune v tehtnici v torek ob 13.05 bomo čutili po negotovostih do njenega prehoda v škorpijona ob 15.35, zaradi konflikta s Plutonom v vodnarju pa bili slabše volje, če se nam kaj ne bo posrečilo. Začetek dekade na dopustu torej sprejemajmo takšnega, kot bo, in se prilagodimo razmeram. Te se bodo v sredo izboljšale, saj bo prevladovalo harmonično razmerje z Venero v devici in Merkurjem v raku. Privlačnost z dolgoletno simpatijo se bo prebudila pred prehodom Sonca v leva ob 21.13.

ČETRTEK, 23. in PETEK, 24. JULIJ

Ker se bo Luna v četrtek ponoči iztekla iz škorpijona, se naužijmo morskih, jezerskih, rečnih in hribovskih lepot, športnih izzivov in jedi, ki nam jih ponuja bližnja narava ter ne zamudimo priložnosti za romantična druženja. Petkova opozicija Lune v strelcu z Uranom v dvojčkih bo poživljala hotenja in hrepenenja po doseganju višjih ciljev, saj bo hkrati tudi v ognjenem aspektu z Jupitrom v levu. Počitniške dogodivščine v sedlu, jadralnem padalu, v objemih, na taborjenju naj nas ne zanesejo predaleč!

SOBOTA, 25. in NEDELJA, 26. JULIJ

Luna v strelcu bo v soboto do prehoda v kozoroga ob 15.44 ustvarjala izredno dinamične energije, saj bo v opoziciji z Marsom v dvojčkih ter v stresnem razmerju z Venero v devici. Pritiski na hormone, počutje posameznikov v družbi, ki bodo imeli različno razmišljanje, navade in kritične pripombe, bodo postali naporni. Uživanje alkohola ne bo zaželeno! Razmere se lahko ohladijo v nedeljo, zlasti v gorah, med simpatijami pa otoplijo, zato se bodo vezi med dotedanjimi pari rahljale.

PONEDELJEK, 27. in TOREK, 28. JULIJ

Dinamično razmerje Lune v kozorogu z Neptunom in Saturnom v ovnu bo pomagalo dopustnikom aktivno preživljati ponedeljek, četudi bodo občutili vremenske, okoljske in prometne obremenitve ter razdraženost manj potrpežljivih v gnečah na ulici, v gostišču ali med čakanjem na zdravstveno obravnavo. Delno razbremenilni aspekt z Venero ponoči ter v torek bo pozitivno deloval na željne zabave, ljubimkanja in trgovanja. Še vedno pa velja previdnost na kopnem, vodi, v zraku in pri seksu.