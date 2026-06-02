Vpliv lune od 2. do 8. junija: ne pretiravajte s pričakovanji, uspeh bo na strani preudarnih

TOREK, 2. JUNIJ

Vpliv nedeljskega ščipa bo še vztrajal, česar ne bomo zaznali samo po prihajajočem poletnem vremenu, ampak tudi mrzličnem gibanju, družbenem dogajanju in nestrpnem odzivanju na zastoje zaradi gradbišč. S trezno glavo bo mogoče mirno obvladovati večino stvari, saj bo Luna v kozorogu vzpostavljala harmonijo z Marsom v biku, čeravno bo sočasno v stresnem razmerju z Neptunom in Saturnom v ovnu. Omejitve nas ne smejo spravljati ob živce, če ne želimo razmer še bolj zaplesti.

SREDA, 3. JUNIJ

Pod pritiskom opozicije Lune v kozorogu z Venero, zvečer tudi z Jupitrom, bodo želje nekaterih tako pretirane, da ne bodo uresničljive, in njihovo razočaranje bo zelo opazno. Medtem se bodo drugi člani skupnosti veselili uspehov in priložnosti za razvoj, ki so pred njimi. Trije planeti v znamenju raka bodo omogočali uveljavljanje tradicionalnih vrednot, skrb za to, da spomin na preteklost ne bo ugasnil in bo mogoče zavarovati kulturno dediščino tudi manj opaznih skupin.

ČETRTEK, 4. JUNIJ

Ker se bo Luna v kozorogu poslavljala iz opozicije z Jupitrom, bo negotovosti kar nekaj. Pravočasno si zagotovimo rezervne rešitve, če prvotnih načrtov ne bomo mogli izvesti. Tudi prehod Lune v vodnarja ob 15.46 ne bo prinesel popolne svobode, zaradi sožarčenja s Plutonom, ki ne bo uničujoče spričo harmonije z Neptunom v ovnu ter Uranom v dvojčkih. Nekateri bodo v stiski zaradi konca šolskega leta ali zdravstvenih težav, drugi pa bodo manipulirali z njimi prek množičnih občil.

PETEK, 5. JUNIJ

Tvorno razmerje Lune v vodnarju s Soncem v dvojčkih bo ugodno vplivalo na utrjevanje in preverjanje znanja, povezovanje Merkurja z Marsom, Venero in Jupitrom pa bo omogočalo izvajanje del, projektov, etnografskih prireditev in ozaveščanja javnosti. Kdor bo predolgo odlašal z začetkom poslovne, podjetniške dejavnosti in nakupom ali najemom nepremičnin ter skrbnim ravnanjem s premoženjem, ki lahko prinaša prihodek, bo zamudil podporne energije leta števila ena.

SOBOTA, 6. JUNIJ

Luna v vodnarju bo omogočala prijetna srečanja interesnih in ustvarjalnih skupin, poglabljanje v kulturne vsebine, analiziranje odnosov in drugih povezav, spoznavanje novih ljudi ter navezovanje prijateljskih stikov s sorodnimi dušami. Romantična srečanja z aktivnostmi v naravi, sindikalne zabave, strokovni izleti bodo povezovali posameznike z zabavnim programom in prižigale se bodo iskrice med simpatijami. Marljivim bo moč in vzdržljivost pri fizičnem delu jamčila energija Marsa v biku.

NEDELJA, 7. JUNIJ

Pozitivna razmerja med planeti v raku in biku bo povezovala tudi Luna v ribah, da si bomo še bolj želeli počitniške brezskrbnosti, razvedrila in osvežitve ob vodi, kar bodo mnogi že počeli, neomajni pohodniki in kolesarji po dolgih kilometrih hoje in vožnje. Vaje z brizgalnami ali drugimi napravami bodo uvod v večerni piknik z veselo glasbo in plesom. Pri skokih v morje ali jezero pazimo, da ne naletimo na kaj neznanega ali trdega, kar bi nam lahko pokvarilo življenje!

PONEDELJEK, 8. JUNIJ zadnji krajec v ribah ob 12.00

PONEDELJEK, 8. JUNIJ

Lunin zadnji krajec v ribah ob 12.00 nas bo spomnil, da moramo kaj zaključiti, odposlati, oddati, zamen­jati ali se pripraviti na obravnavo pred uradnimi osebami. Ranljivi poiščite oporo pri kom, ki vas razume in je za vas pripravljen žrtvovati svoj čas. Samski in razdvojeni lahko najdete sorodno dušo, a ne med domačimi štirimi stenami, marveč na prostem, med prijetnimi ljudmi, pri aktivnostih ali v delovnem okolju. Pokažite svojo boljšo plat, naklonjenost in materialno podporo simpatiji.