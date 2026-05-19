Vpliv lune od 19. do 25. maja: Sredi tedna bo priložnost za poglabljanje odnosov

TOREK, 19. MAJ

Potem ko je Mars vstopil v bika pred polnočjo, bo Venera prešla v raka ob svitu. To napoveduje pomembno prelomnico, ki jo bo pomagala narediti skupna energija Lune in Jupitra v raku. Uveljavljanje dogovorov, pogodb, premirja ali mlačnega miru je mogoče, tako kot uveljavljanje zakonodaje, ki bi korenito zaobrnila smer gibanja gospodarstva, sociale in civilne družbe. Ker bo moč delovanja Merkurja v dvojčkih prepričljiva, ne nasedajmo lahkomiselno izraženim pobudam za množične nastope.

SREDA, 20. MAJ

Ker bo Venera v stresnem aspektu z Neptunom v ovnu, se bomo kljub izrazitemu vplivu sožarčenja Lune z Jupitrom v raku morali res močno potruditi, da bomo napredovali pri delu in odpravljali ovire ter nevšečnosti. Bo pa zato ugodnejša povezava Merkurja s Saturnom, ki bo omogočala lahkotnejše učenje, raziskovanje, pripovedovanje, javno nastopanje, zaključevanje medijskih prispevkov in priprave na izpite ali javne predstavitve ustvarjalnosti in dognanj.

ČETRTEK, 21. MAJ

Nočni prehod Sonca iz bika v dvojčka, kjer bo v sožarčenju z Uranom, lahko ustvarja tako močna stresna valovanja, da bodo povzročala motnje v delovanju srca, omrežij, nesreče, a tudi spodbude za uvajanje tehnoloških novosti. Luna v levu se bo tvorno povezovala s Saturnom in Merkurjem, zato bi lahko bil prispevek odločevalcev pri urejanju in umirjanju neprijetnih razmer ugoden in dokaj učinkovit. Ljubezenski odnosi se bodo poglabljali, če bomo strpni do partnerjevih posebnosti.

PETEK, 22. MAJ

Ker se bo Luna približevala levjemu repu, Sonce pa bo na isti liniji žarčenja kot Uran v dvojčkih, se zdi, da bi lahko imele nova oblast in druge avtoritete kar nekaj preglavic, ponekod na lokalni ravni pa bodo že nastajala zavezništva s protikandidati. Konflikt Marsa s Plutonom pomeni povečane napore, večurna zasedanja, izobraževanja, razglabljanja, na območjih vojnih žarišč, katastrof ali nesreč pa poskuse reševanja ujetih in poškodovanih.

SOBOTA, 23. MAJ - prvi krajec v devici ob 13.30

Ko se bo Luna iztekla iz leva ob 8.57 in prehajala v prvi krajec, ki bo v devici ob 13.30, bo ugoden čas za urejanje nepremičnin, prostorov, vrtov, polj, čiščenje okolja, za pohode, etnografske prireditve, prijateljska srečanja, delovne akcije, ustvarjalne delavnice, praznovanja in povezovanje vseh, ki jih družijo isti interesi ali se želijo zabavati skupaj z otroki, saj bo vzpostavljen tvoren aspekt z Venero in Marsom. Na piknike naj se odpravijo tudi tisti samski, ki se želijo globlje seznaniti s simpatijami.

NEDELJA, 24. MAJ

Čeprav se bomo sprva težko odločili za to ali ono aktivnost, če se bodo zaradi stresnega razmerja Lune v devici z dominantnim Merkurjem prvotni nedeljski načrti porušili, se bo vse dobro izteklo popoldne in do noči. Takrat bo nejevolja popustila, saj bo navezava na zelo pozitivne energije Jupitra, ki je prav tako prevladujoča, obrnila vse na bolje. Dolge prehojene ali prevožene razdalje ter doseženi delovni ali posvetovalni rezultati nas bodo zadovoljevali in osrečevali.

PONEDELJEK, 25. MAJ

Zaradi iztekanja Lune iz device bo dobro še pred njenim prehodom v tehtnico ob 15.34 pregledati, prečistiti in dopolniti izdelke, ki gredo v obdelavo, na police, prodajna mesta ali k tistim, ki delijo pravico ali izbirajo najboljše. Sproščeno se boste lahko pred večerom podali na kulturno prireditev, družabno srečanje ali šli z enega prizorišča na drugo. Le zapuščati ljubeče duše, ker vas vleče k drugi, ne bo primerno. Obveščevalci bi to takoj pograbili ter iz muhe naredili slona in škandal.