TOREK, 17. NOVEMBER

Lunin prvi krajec v vodnarju ob 12.47 se bo zgodil natančno nasproti Jupitru in Marsu, ki bosta sožarčila v levu. S tem bodo nastale turbulentne energije, ki bodo silile nekatere akterje družbenega in mednarodnega dogajanja k sprejemanju odgovornejših rešitev. Napetosti med obema stranema, ki pred referendumsko nedeljo vsaka po svoje prepričujeta ljudi, se bodo stopnjevale do dramatičnih razmer. Blagodejne energije Venere v tehtnici bodo omogočile uglednim ženskam umirjati strasti.

SREDA, 18. NOVEMBER

Harmonično razmerje Lune v ribah z Merkurjem v škorpijonu, ki se bo počasi izvijal iz neprijetnih kozmičnih škarij s Plutonom v vodnarju, bo v dialogih pomagalo razumeti kritično situacijo, v kateri nobena od nasprotnih si strani nima prednosti, ampak obe zgolj močno izgubljata. Sonce v konfliktu z Marsom bo nekaterim pomagalo zamenjati neugodne vloge, položaj, službo, način delovanja, pritisk na zdravje ranljivih in rizičnih oseb pa še kar ne bo popustil.

ČETRTEK, 19. NOVEMBER

Luna v ribah bo popoldne začela sklepati tvorne energije s Soncem, zato do takrat ne obupajmo nad poskusi, da bi kaj dosegli v službi, na uradih, pri izobraževanju ali sklepanju dogovorov. Bo pa več možnosti za zadovoljstvo ponudila rekreacija s skupino, na katero smo navajeni. Čustvena razdvojenost ne bo tolikšna, da ne bi mogli uvideti, v čem so prednosti povezav z eno osebo in v čem z drugo. Kulturnemu dogajanju in propagiranju svojih idej se ne bomo odrekli.

PETEK, 20. NOVEMBER

Naraščajoča Luna v ovnu bo do noči sožarčila s Saturnom in krepila učljivost trmastih ljudi, ki želijo prebiti zid z upornostjo in vsiljevanjem svojih brezkompromisnih rešitev. Sonce in Mars v konfliktnem razmerju na škorpijonovem in levjem repu bosta z neugodnimi vplivi povzročala hude težave na že tako ogroženih območjih. Morda bo bližnji vpliv Venere in Jupitra le pomagal izboljševati razmere in širiti optimizem. Izkoristimo ga za zbliževanje s simpatijo in drugimi, s katerimi se podpiramo.

SOBOTA, 21. NOVEMBER

Preden se zgodi še kakšna nezgoda ali katastrofa, se bodo Lunine energije v ovnu začele povezovati z Jupitrovimi v ognjeno trojstvo, da bo sožarčenje Marsa z zvezdo stalnico Regulus dobilo pozitivne učinke. S tem bodo nekateri odločevalci padali z oblasti, drugi ambiciozneži pa bodo doživeli vzpon in osvojili lovoriko. Ljubeče energije bodo osrečevale zaljubljence, dodatni prihodki pa radostili kupce in trgovce. Bolečine za očmi, v prsih in hrbtenici ne bodo nedolžne.

NEDELJA, 22. NOVEMBER

Premiku Sonca v strelca ob 8.24 in njegovi opoziciji z Uranom bo sledila Luna, ki bo ob 11.10 prešla iz ovna v bika, a zabredla v enako neugoden konflikt s Plutonom. Ker bo še naprej veliko tveganje za nezgode, okvare in obolevanje, načrtujmo pro­stočasne aktivnosti v varnem okolju, brez norenja z rohnečimi dvokolesniki na električni ali bencinski pogon. Uživajmo v čistem zraku gozdov na pohodih do postojank, ki ponujajo tople napitke in značilne domače dobrote.

PONEDELJEK, 23. NOVEMBER

Dan pred ščipom bo Luna v biku prehajala iz opozicije z Merkurjem v škorpijonu v ravno tako napet in stresen aspekt z Jupitrom v levu. Dinamične kozmične energije bodo pomagale ustvarjati razmere za odmevne dogodke in uvrstitve posameznikov, prevzem priznanja, nagrade ali počastitev dosežkov ugledne osebe, ki ima še po odhodu velik vpliv na generacije za seboj. Venera bo obetala mednarodno povezovanje za dosego premirja ali vsaj umirjanje konfliktov.