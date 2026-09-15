TEDEN Z LUNO

Vpliv lune od 15. do 21. septembra: Po obetavnih dneh prihaja napet konec tedna

Začetek tedna bo naklonjen urejanju odnosov, poslov in načrtov, ob koncu pa bodo napete energije zahtevale več previdnosti in mirnosti.
Fotografija: Do petka nam bo šlo lažje, nato se bodo energije zaostrile. Foto: Shutterstock
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Do petka nam bo šlo lažje, nato se bodo energije zaostrile. Foto: Shutterstock

Stane Padežnik, astrolog
15.09.2026 ob 06:35
Stane Padežnik, astrolog
15.09.2026 ob 06:35

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Čas branja: 4:11 min.

TOREK, 15. SEPTEMBER

Energija, vzpostavljena med Luno v škorpijonu, ki se bo odmikala od Venere v istem znamenju, ter Soncem v devici in Marsom v raku, nas bo podpirala pri uresničevanju načrtov: reševanju finančnih vprašanj, urejanju domačih razmer, vzpostavljanju in obnavljanju čustvenih odnosov. Nekatere zdrav­stvene tegobe se nas bodo še držale, na srečo pa tudi ustvarjalni navdih in možnost, da dobimo ugodnosti, popust ali poravnavo stroškov. Rotacije vodstvenega kadra se še ne bodo končale.

SREDA, 16. SEPTEMBER

Ko se bo Luna v škorpijonu do prehoda v strelca ob 18.41 pomikala proti »hudobno delujoči« zvezdi stalnici Algol, bo na ogroženih območjih povzročala hujše vremenske nevšečnosti in nesreče, hkrati pa bo harmonija Merkurja z Jupitrom pomagala diplomaciji, tudi kulturni, sprejemati kompromise. Na usposabljanjih in sestankih bo mogoče učinkovito odpravljati nejasnosti, preiskovalci pa se bodo po­glabljali v skrivnostne primere nedopustnega ravnanja.

ČETRTEK, 17. SEPTEMBER

Luna v strelcu bo sklepala čudovite aspekte z Merkurjem, Saturnom in Jupitrom, potem ko bo zjutraj zapustila stresno opozicijo z Uranom. Aktivistom na vseh področjih bo omogočala optimistično napredovati pri svojih zadevah in projektih, agitatorjem za referendum pa delovati prepričljivo, da se jim bo navidezno kopičilo lepo število podpornikov. Javni uslužbenci bi zmogli odločati hitreje po novih navodilih, številni manj razgibani starejši pa se bodo vključevali v rekreativne programe.

PETEK, 18. SEPTEMBER

Lunin prvi krajec v strelcu ob 22.43 bo do kosila pustil za sabo tvorno razmerje z Jupitrom v levu, s pomočjo katerega bo mogoče še urediti uradne zadeve, kam daleč odpotovati, se udeležiti javnega in odmevnega dogajanja in si na večernih predavanjih bogatiti dodatno znanje za pridobitev višjega naziva ter vzpona na plačilni lestvici. Bo pa že pred nočjo stresno v nekaterih situacijah in odnosih, zato si bomo želeli sprostitve v naravi in z dejavnostjo, ki dobrodejno vpliva na našo dušo.

SOBOTA, 19. SEPTEMBER

Sprememba vremena ne bo mogla ustaviti zagnanih rekreativcev, nabiralcev plodov in pridelovalcev hrane, da ne bi počeli tistega, kar so načrtovali. Sveže vremenske razmere ob koncu koledarskega poletja, za povrhu z Luno v hladnem elementu kozoroga, nam bodo pripravljale priložnosti za druženje, udeležbo na sezonskih tradicionalnih prireditvah, mnogim pa aspekt z Venero v škorpijonu ne bo odrekal možnosti za okušanje zgodnjega mošta poleg uživanja drugih domačih dobrot.

NEDELJA, 20. SEPTEMBER

Dinamične energije kardinalnega križa med Luno v kozorogu, Saturnom, Merkurjem in Marsom bodo pritiskale na vreme in ljudi, zato izkoristimo zadnjo nedeljo pred uradno jesenjo za varne aktivnosti in umirjene tone v medosebnih stikih, saj lahko premočne vibracije povzročijo konflikt, nekaterim tudi poškodbe. Med druženjem v zaprtem prostoru, na izletu, zabavi ali na kratki razdalji na prostem se bodo širili virusi, tako da moramo računati tudi na možnost zdravstvenih težav.

PONEDELJEK, 21. SEPTEMBER

Stresne energije opozicije Lune v kozorogu z Marsom na rakovem repu bodo povzročile nekaj neljubih situacij, nezgod, napetosti, težav z zdravjem in napornimi odnosi. Mogoče jih bo jemati kot dobrodošle za to, da bi kaj premaknili, preuredili, končali ali nadgradili. Izpolnitev pogojev za nadaljevanje študija, poslovnih zadev, procesov in uradnih postopkov bo podpiralo tvorno razmerje Merkurja z Jupitrom ter Lune s Soncem skoraj do njenega prehoda v vodnarja ob 17.14.

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