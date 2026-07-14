Vpliv lune od 15. do 20. julija: Vikend bo odličen, le če se ne boste spogledovali

SREDA, 15. in ČETRTEK, 16. JULIJ

Oba dneva bo rastoča Luna žarčila v znamenju leva, le da se bo v sredo tvorno povezovala z energijami z Jupitrom v levu, Uranom, Marsom in Saturnom, kar bo dobro za organiziranje žlahtnih dogodkov, prireditev, piknike na otoku z barko, raziskovanje krajinskih parkov, obiske koncertov ali za vzpone na gore. Njena moč bo upadala v četrtek, zato se bomo spuščali v dolino, po toboganu, jeklenici in si privoščili zasluženi počitek po temeljitem prenavljanju domačije.

PETEK, 17. in SOBOTA, 18. JULIJ

Stresne energije Lune v devici z Uranom in Marsom bodo vznemirjale turiste in domačine z vremenskimi spremembami in dramatičnimi dogodki, zaradi katerih bodo potrebne enote za posredovanje. Sožarčenje Lune z Venero bo ogrevalo srca zaljubljencev, da bodo lažje zdržali preizkušnje na izpostavljenih območjih, sobotna harmonija z Merkurjem in Soncem pa bo spodbudno delovala na žepe trgujočih, počitnikarje, ki so v gibanju, na taborjenju, izpopolnjevanju veščin in potapljanju.

NEDELJA, 19. in PONEDELJEK, 20. JULIJ

Odličen konec tedna bo. Luna v tehtnici bo obetala kopico mednarodnih kulturnih in športnih dogodkov, ker bo v povezovalnih aspektih z Jupitrom, Neptunom, Plutonom, Uranom, pred polnočjo pa še z Marsom. Obiščimo jih s prijatelji, otroki, udeležimo se veselice, etnografske prireditve, zaplešimo, zapojmo in izzivajmo srečo na tomboli, manj pa s spogledovanjem, saj bi tvegali hud prepir in so­vražen razhod. Ponedeljkov konec dekade bo manj triumfalen, če bodo računi višji od pričakovanih.