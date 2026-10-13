Vpliv lune od 13. do 19. oktobra: Po napetostih prihaja olajšanje

TOREK, 13. OKTOBER

Energije Lune in Merkurja v škorpijonu bodo sevale prečno na Jupitrove v levu, zato ne bo lahko uveljavlja­ti svojih zamisli. Precej bo sumničenja ali črnogledosti. Sarkazem bi lahko uporabili v literarnem delu, hkrati pa ga sprejeli kot izziv za premislek o svojem ravnanju in načinih, kako ga izboljšati. Odločevalci bodo spet v zagati zaradi resnično neugodnega stanja pri financiranju programov. Odpiranje novega podjetja v tem času ne bo najbolj posrečeno.

SREDA, 14. OKTOBER

Dinamična opozicija Lune v strelcu z Uranom v dvojčkih bo povečala število javnih dogodkov, strokovnih srečanj, pregledov ustvarjanja inovativnih posameznikov in skupin. Več bo tudi medijskih objav in snovanja projektov na podlagi prejšnjih, saj bo vzpostavljeno ognjeno trojstvo Lune z Marsom in Saturnom. Težave in blokade še ne bodo mo­gle popustiti zaradi konflikta Merkurja z Marsom in Jupitrom. Zdravstvenih motenj in nevarnosti za poškodbe pri delu še ne bo konec.

ČETRTEK, 15. OKTOBER

Harmonija Lune v strelcu z Jupitrom in Soncem nam bo omogočala doživeti vrsto čudovitih skupinskih izkušenj na kulturnih in strokovnih dogodkih. Javnost bo zadovoljna z nekaterimi sprejemljivimi pravnimi, strokovnimi in finančnimi rešitvami. Zadržki v ljubezni bodo povezani s preteklimi izkušnjami in obremenjeni s skrbmi za varnost ter pokrivanjem naraščajočih stroškov. Redna vadba bo utrjevala gibčnost, telesno moč, stabilnost in naše duševno ravnovesje.

PETEK, 16. OKTOBER

Luna v strelcu do prehoda v kozoroga ob 14.57 bo še vedno spodbudno vplivala na izobraževanje, strokovne izlete in oglede, urejanje dokumentov, medijsko poročanje, proslavljanje obletnic in potovanje v toplejše sončne kraje. Popoldanska harmonija z retrogradno Venero bo osrečevala ljubitelje narave in tiste pridelovalce hrane, ki jim suša ni povsem uničila pridelkov. Ker bo Pluton v vodnarju znova v direktnem gibanju, bo stresen aspekt z Venero nekaterim povzročal hormonske motnje.

SOBOTA, 17. OKTOBER

Rastoča Luna v kozorogu, ki bo sprva v stresnem razmerju z retrogradnim Saturnom v ovnu, bo nekaterim omejevala dostop do izbranih krajev. Opold­ne, ko se bo aspekt sprostil, bo lažje urejati poti, okolico bivališč, polja, se sproščeno rekreirati, ker bo nastopila harmonija z Merkurjem. Izzivi preurejanja stanovanj, poslovnih enot in čiščenja vsega, kar je moteče, bodo še vedno obstajali zaradi stresnega razmerja z Jupitrom. To bo tudi oteževalo usklajevanje med partnerji.

NEDELJA, 18. OKTOBER - prvi krajec v kozorogu ob 18.12

NEDELJA, 18. OKTOBER

Prvi krajec v kozorogu, ki bo ob 18.12, lahko prinese vremensko spremembo, ki jo bodo občutljivejši čutili kot motnje v počutju in spanju. Ker pa rastoča lunina mena krepi energijo in ugodneje vpliva na rast, bomo lažje uresničevali zadane delovne cilje, se udeležili skupinske aktivnosti, dogodka, praznovanja, kostanjevega piknika ... Srečali bomo kakšnega znanca ali prijatelja ter se zavrteli na plesišču poleg stojnic z jesensko ponudbo in etnografskimi vsebinami.

PONEDELJEK, 19. OKTOBER

Sožarčenje Lune s Plutonom v vodnarju bo na srečo v harmoniji z Uranom, zato motnje in zagate v sporazumevanju, delovanju aparatur in počutju ne bodo neobvladljive. Kasnejše povezovanje s Saturnom bo pomagalo pri učenju in proučevanju struktur in sistemov, večerna opozicija z Marsom pa bo naporna. Dolgotrajno obremenjenim bo povzročila telesne muke. Drugače misleči bodo imeli potrebo po energičnem izražanju svojega mnenja in protes­tiranju proti odločevalcem.