Vpliv lune od 10. do 16. november: Med optimizmom in napetostmi

TOREK, 10. NOVEMBER

Dan po mlaju se bo Luna premaknila iz škorpijona v strelca ob 9.36. Vremenske spremembe in motnje v počutju bo še vedno občutiti, toda njihov učinek bo počasi blažil aspekt s Plutonom v vodnarju. Prepričevanje volivcev in drugih odločevalcev, naj podprejo en ali drug program, bo še silovitejše. Preiskovalni organi bodo imeli veliko opravka s sumi nezakonitega ravnanja in aferami. Čezmerno uživanje vinske kapljice ob martinovanju bo prenevarno, da bi sedli za volan.

SREDA, 11. NOVEMBER

Optimizem, ki ga bo podžigala energija Lune v strelcu ob podpori Marsa in Jupitra v levu, bo zelo nalezljiv, a ne samo zaradi slavljenja tradicije, po kateri prehaja mošt v vino. Prenekateri kandidat si bo obetal zmago na nedeljskih volitvah in se kar vnaprej pripravljal na osvojitev funkcije. Upočasnjeno gibanje retrogradnega Merkurja v škorpijonu bo že nekaj časa tvorilo stresen aspekt, ki bo na nekatera območ­ja deloval kruto in povzročal tudi hude nevarnosti.

ČETRTEK, 12. NOVEMBER

Tvorne in pozitivne energije Lune v strelcu bodo oblikovale ognjeno trojstvo s planetoma dejavnosti in napredka v levu, hkrati pa se harmonično povezovale z žarčenjem retrogradne Venere v tehtnici. Evforija predvolilne propagande bo povezana z referendumsko. Med medijskimi nastopi bo negativno delovanje Merkurja skrbelo za robatosti in odkrivanje hudih nečednosti. Vdori in tatvine bodo še na­prej mogoči, zato pazimo na svoje imetje na vsakem koraku.

PETEK, 13. NOVEMBER

Harmonična povezava Lune v kozorogu z Merkurjem bo ustvarjala skupne energije, ki nas bodo podpirale pri gospodarnem ravnanju v službi in zasebno, nam pomagale opraviti jesenska dela na zemlji in vrtu ter se dogovarjati o nadaljnji smeri razvoja programov, pri katerih sodelujemo. Pred volilno nedeljo bi lahko bila propagandna tekma še bolj ostra. Nesmiselno bi bilo zapravljati za stvari, ki niso potrebne ali nam ne bodo prinašale veselja. Zadrževanje ljubezenskih čustev bo začasno.

SOBOTA, 14. NOVEMBER

Zadrževalna energija stresnega aspekta Lune v kozorogu s Saturnom se bo dopolnila s prav takšnim aspektom z Venero, zato bo prihajalo do napetosti in razdvojenosti volivcev ter partnerjev ali družinskih članov in širše skupnosti. Čeprav se bo Merkur ob 16.20 začel gibati direktno, ne bo nič manj ne­pravilnosti pri odločanju ter nevarnosti za okužbe in okvare. Zadržke, ki so nam preprečevali obiskati odmaknjene kraje in osebe, odpravimo s trezno presojo.

NEDELJA, 15. NOVEMBER

Potem ko se bo ponoči ob 1.30 Venera v tehtnici obrnila v direktno gibanje in vzpostavila tvorno razmerje s planetoma ljubezni, delavnosti, sprejemanja pomembnih odločitev Marsom in Jupitrom, bo Luna ob 10.24 prešla iz kozoroga v vodnarja. Spremljanje volilne udeležbe v medijih nas ne bo zadrževalo doma in nam onemogočalo običajnih aktivnosti, kljub neugodnim vremenskim ali drugim okoliščinam. Zvečer bo čas za druženje, zabavo, izrekanje pohval in simpatiziranje z ljubkim spolom.

Torek, 17. november - prvi krajec v vodnarju ob 12.48

PONEDELJEK, 16. NOVEMBER

Dan pred prvim krajcem bo Luna v vodnarju povezana s Saturnom in Venero, zato bo primerno proučevati rezultate odločitev in umetniških stvaritev. Srečanja ustvarjalcev in bodočih sodelavcev bi lahko potekala v prijetnem vzdušju. Kritičnih in satiričnih pripomb ne smemo jemati osebno. V zahtevnih razmerah pazimo, da se nam kaj ne pripeti ali pokvari. Temeljite analize stanja bodo pomembno prispevale k oblikovanju načrtov za rešitev težav in napredovanje zakasnelih projektov.