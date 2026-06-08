Tedenski horoskop od 9. do 15. junija: To znamenje naj nikar ne pozabi na partnerja

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Lahko da boste vpeti v dolgotrajne postopke, morali prenašati hrup ali vročino, urejati prostore, programske in druge vsebine, premikati večja bremena, drugi pa vzdrževati stabilno zdravstveno stanje pacientov ali varovancev. Osvežujoče večerne ure bodo dobrodošle za gibanje v naravi, sprostitev in prijetno, tudi intimno družbo ter za branje ali ustvarjanje nečesa, kar zadovoljuje vašo dušo, ne le čute.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Do petka uživajte v dosedanji družbi, s sošolci, soslušatelji, člani interesne skupine ali družine, v samskem stanu, kajti od sobote se začenja nov čas in drugačen status. Podjetni biki boste primorani preiti na druge vsebine poslovanja, trgovanja z drugimi plodovi in produkti, umetniki pa se boste pojavljali na bolj odprtih in prestižnih prizoriščih. Sklenili bi lahko nakup nepremičnine in sledila bo faza novega zbiranja denarja.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Ker boste ob mlaju z mislimi že čisto drugje, se do sobote osredotočajte na tisto, kar je vaše poslanstvo, služba, da boste vse primerno opravili in se ob koncu tedna veselili poletnega vzdušja in vsega prijetnega, kar vas še čaka. Nekateri boste prevzemali novo funkcijo, dobili drug status, nove prijatelje, se gibali v veseli družbi z vplivnimi ljudmi, lahko pa začutili močno frfotanje metuljčkov ljubezni.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Pred vami so veliki, resni izzivi, saj morate pred dopustom pri­praviti vsebine in sredstva za izvedbo projektov, pri katerih ste gonilna sila ali tudi odgovorna oseba. Nanizane zanimivosti bodo vaba za naročnike ali kupce, zato bi lahko bil izkupiček ugoden, pri nekaterih tudi izvrsten. Če se bo vaša ljubezenska zveza izpela, jo bo težko oživiti. Nadomestna s starim prijateljem bo bolj začasna.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Radi bi se izvili iz primeža napornih razmer in odnosov, ki vam povzročajo zdravstvene težave. Te bodo manj občutne, če bo do četrtka vašo dušo vzradostilo kaj lepega, podoživetega, erotično vznemirljivega. Vabilu v vedro družbo, na dostojno prireditev se zato le odzovite. Venera v levu vam od sobote prinaša obdobje sreče, ljubezni, zadovoljenih čutov in uveljavljenosti, skupaj z večjimi prihodki in dobitki.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Vaša moč bo v zadržanosti, dobri organiziranosti in vodenju skupin z učinkovitim usklajevanjem njihovih področij dela. Javno odzivanje na neresne pripombe in neutemeljene kritike ne bo potrebno, saj bodo imele le malo skupnega z vašim ravnanjem in odločanjem. Obremenjeni z obilico domačih zadev in poslov boste samo obrobno pomislili na dopust ali vsaj kratek skok z ljubimcem na odmaknjeno obalo.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Številnim od vas bo že primanjkovalo energije za opravljanje službe ali vsakodnevnega poslanstva, zato do petka še postorite najnujnejše doma in v poslu, da se boste v soboto z mirno vestjo odpravili na sončno obalo, v gore, mondeno deželo, v sedlo štirinožnika ali dvokolesnika. Sveže zaobljubljenim bodo metali riž za srečo, igralcem iger na srečo pa izplačevali dobitke.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Vaš vodilni planet Mars vas bo usmerjal k tradicionalnim vsebinam vašega početja, poklicnega dela ali razvrščanja sadik, od katerih pričakujete obilen pridelek. Spomini na preteklost bodo obudili občutke, med katerimi bo tudi nekaj nežnih in ljubečih do tistih, ki ste jih imeli radi ali si jih želite imeti v svoji bližini. Veselje zaradi odkritja nepričakovanega zaklada ob koncu tedna bo neizmerno.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Urejanje družinskih razmerij, pravnih vprašanj, povezanih z zapuščino, vašim statusom, bivanjem, službovan­jem in partnerstvom se bliža sklepni fazi. Potrebovali boste zaveznike in ljubečo osebo, ki jo boste neznansko vzljubili. Veselite se vsega lepega in dobrega, kar se vam obeta od sobote, in pospravljajte stvari in prostore, ki jih je dobro zapustiti ali v njih bivati s svežo energijo.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Če ste že prišli do novih spoznanj in si nabrali veliko izkušenj, se boste z njihovo uporabo na lastnem dvorišču, prizorišču ali zemljišču lotevali razvijanja samooskrbe vsaj nekaterih kultur. Prihodek od njih morda ne bo takoj zadosten. Partnerja pa le ne zamenjajte s hišnim ljubljenčkom, da ne boste pogrešali zaupnih in intimnih uric z odraslo osebo. Nevezani se boste razveselili dostojanstvene in zabavne simpatije.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Dogodki do četrtka bodo malce razbili monotonost vašega vsakdana in službe, ko se bo začelo obdobje zaključevanja študijskih procesov ter ocenjevanje in utrjevanje protokolov ali scenarijev za prireditve. Poleg obveznega dela boste potrebovali še čas za svojo družbo in ustvarjanje nečesa, kar vas zadovoljuje. Pred mlajem vas bo prijelo, da bi preurejali stanovanje ali v posel uvedli novosti, ki bi povečale prihodke.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

V soboto dopoldne se boste morali posloviti od ljubljene osebe, ki se bo začela osamosvajati. Do takrat jo lahko še pestujete, a pričakujte njen odpor. Zamujeno izplačilo dolžnika boste primorani izterjati. V prihodnje se pred neresnimi partnerji zavarujte z ustrezno klavzulo v pogodbi. Nekateri še lahko dobite službo ali premestitev na drugo delovno mesto, pa tudi s samostojnim poslom se ukvarjajte.