Tedenski horoskop od 6. do 12. oktobra: Tem znamenjem se obeta vroč teden

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Navale delovne, športne, spolne in ustvarjalne energije boste čutili v torek, od petka do nedelje, nekateri tudi še v ponedeljek. Izkoristite jo za povezovanje s tistimi, s katerimi pri­pravljate izboljšave na področjih, na katerih delujete. Kritične pripombe se potrudite oblikovati tako, da ne bodo žaljive. Včasih boste morali biti potrpežljivi in uvidevni, posebno v odnosih z osebo, na katero ste čustveno vezani.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Sožarčenje Merkurja z retrogradno Venero vam ne bo ves čas povzročalo neprijetnih misli, občutkov, skrbi z vašim položajem in finančnim stanjem. Razbremenjevali in razvedrili vas bodo pogovori s starim prijateljem ter ustvarjanje vsebin, v katere boste prelivali svoje stiske. Občutek nemoči v ljubezni ali na delovnem mestu zaradi zapostavljenosti ali zdravstvenih težav bo od srede do petka popustil.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Pri uspehu na vašem osnovnem področju delovanja vam bodo pomagale spoštljive povezave z ljudmi, ki so pred vami že dosegli zavidljive rezultate. Od srede do petka se boste poglabljali v bistvo vsebin, s katerimi želite doseči preobrazbo v službi, poslu, pri financah in v zasebnem življenju. V torek, soboto in nedeljo boste zlahka očarali človeka, ki vas intelektualno, telesno in spolno izredno privlači.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Do mlaja vas bodo tvorne energije kozmosa podpirale pri jesenskih opravilih na prostem in v notranjih prostorih, pri pripravi na hladne dni, ko boste potrebovali zanesljivo ogrevanje, ter pri nakupih prijetno tople garderobe. Za opravljen posel ali razliko v ceni bi morali dobiti še nekaj denarja. Hrepenenje po intimni zvezi s simpatijo lahko še vedno uresničite, če navežete stik z njo v neformalnih okoliščinah.

LEV (23. 7.–22. 8.)

V torek in od petka do nedelje bi lahko bili vaši najboljši dnevi. Izkoristite jih za večjo prodornost v službi ali pri aktivnostih, ki jih dojemate kot svoje poslanstvo. Stroške obvladujte, zlasti na poti, da se ne boste znašli v težavah. Romantična čustva do nekoga iz preteklosti ne bodo ugajala vašemu sedan­jemu partnerju. Zaradi ljubosumja bi lahko imeli hude težave. Izogibajte se možnosti okužbe.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Na področjih, za katera ste odgovorni, boste stanje najučinkoviteje analizirali in ga tudi izboljševali med sredo in petkom ter v ponedeljek. Ukvarjali se boste s financami z željo, da jih oplemenitite. Če se boste zapletali s sumljivimi ljudmi, bo močno trpel vaš ugled. Spolna privlačnost s skrivnostno osebo vas bo obsedla, tudi če ste v partnerski zvezi. Ne poskušajte je prikriti z agresivnim vedenjem.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Ker bo vaš vodilni planet Venera še naprej retrograden, vas lahko zaradi stresnega razmerja z Marsom zaplete v neugodne situacije. Poskušajte jih predvidevati in se jim izogibati. Spor z nadrejenim zaradi napak pri delu ali ljubosumja po mlaju ne bi bil prijeten. Malo pritisnite na tiste, ki vam še niso vrnili denarja, in si ne naredite večjih stroškov, kot bodo že sicer. Bojazni delite z zaupno osebo, da se boste razbremenili.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Nekateri polagajo velike upe na vas, da boste dosegli preboj na dogodku, na katerem se izbirajo predstavniki skupnosti ali sprejemajo pravne odločitve in akti. Do četrtka ali petka si lahko še zagotovite ugoden položaj in dobro plačilo. Če boste še naprej plašni in zavrti, ne boste mogli napredovati v ljubezni in osvojiti osebe, ki vas že dolgo privlači. Ljubljenje na skrivnem bo za mlajše plodno tudi še v ponedeljek.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Obvladujte svoj nemir zaradi bližajočega se dogodka, ki naj bi spremenil vaš status, odločil o deležu premoženja, napredovanju v službi ali pri šolanju. V torek in od petka do nedelje bodite več v sproščujoči družbi in pri aktivnostih, ki vas veselijo, nekaterim pa prinašajo tudi dodaten prihodek. Ljubezni, ki jo čutite do oddaljene osebe, še ne boste mogli neposredno pokazati, lahko pa jo izpoveste v čustvenem sporočilu.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Ker se z vašim vodilnim planetom Saturnom povezuje Mars, bo mogoče, da vas bo nadrejena oseba potrebovala vsaj za občasna dodatna dela, saj ste izkušeni, četudi že usmerjeni k drugim zanimanjem. S pogodbo bi si lahko zagotovili nekaj dodatnih prihodkov. Pri iskanju sorodne duše, s katero bi si lahko strastno skakala v objem, se spomnite tiste, ki ste ji že kdaj obljubljali prav takšne skoke.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Ker se vaša dva vodilna planeta zbližujeta, vam omogočata ures­ničevanje zamisli in ljubezenskih hrepenenja, četudi bolj zlagoma. Telesno pasivnejša stanja bodo podobno utrudljiva kot miselno delo in predelovanje vsebin, ki si jih morate čim prej zapomniti. Zahtevno vodstvo bo iz vas črpalo izkušnje in znanje ter vas razvilo v kontrolorja ali vodjo delovne enote. Plačilo bo malo višje.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Čakanje na pridobitev soglasij, dovoljenj, ureditev statusa, povabila na imeniten dogodek, izredno predavanje, naročilo vaše storitve bi se lahko končalo ob mlaju, in to uspešno. Da se boste zares izkazali, se do petka dobro pripravljajte, da boste delovali kot neizčrpen vrelec energije in globokih čustev. Tega vaš partner še ni mogel izprazniti. Pobrskajte za denarjem, ki se vam je izmuznil.