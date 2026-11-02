Tedenski horoskop od 3. do 9. novembra: Pri nekom lahko spogledovanje preraste v ljubezen

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Mars vam bo skupaj z Jupitrovimi energijami napredka pomagal vzdrževati visoko stopnjo delavnosti, energičnosti, športnega in podjetnega duha. Za preboj v ožjo ekipo vodij projektov, ki še nastajajo ali že tečejo, boste imeli do sobote podporo tistih, ki presojajo kakovost dela in zamisli. Na prireditvi bi lahko bili deležni priznanja in občudovanja simpatije. V ponedeljek krotite svoje odzive.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Vzvratno gibanje vašega vodilnega planeta Venere vam bo blažilo težave in stiske, če boste upoštevali zdrava in koristna priporočila ter se nehali upirati spodbudam tistih, ki vas imajo radi. Za sodelovanje v odmevnem projektu lahko dobite plačilo, a tudi povečan srčni utrip v družbi z zelo privlačno osebo, posebno med četrtkom in soboto. V nedeljo in ponedeljek počivajte, pazite na zdravje in ne kuhajte zamere.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Do četrtka vas bodo podpirale pozitivne energije pri praktičnem delu projekta in vzpostavljanju vsega potrebnega za izvedbo velikega dogodka. Ob tem ne razglabljajte o najslabšem scenariju, marveč se potrudite, da boste do sobote kar najbolj učinkoviti in se tako potegovali za višji položaj in ugoden finančni učinek. Obkroženi s prijetnimi ljudmi ne boste mogli nehati razmišljati o osebi, s katero ste se odlično ujeli.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Od torka do četrtka vam bodo energije Lune v devici pomagale urejati zadeve, za katere ste odgovorni. K njim spada tudi finančni del z obračuni stroškov, ki naj bi bili izplačani do mlaja. Če vam primanjkuje sredstev, boste razmišljali, kako pridobiti dodaten vir, in se o tem posvetovali z nadrejenimi ali ambicioznimi prijatelji. Z ljubo osebo se razvedrita na prijetnem dogodku do konca tedna.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Zdravje in status, ki ste ga dosegli, še naprej vzdržujte in pazite, da ob mlaju ne padete v nemilost odločevalcev. Čustvena navezava na koga med njimi bi vas lahko izčrpala in potisnila v podrejen položaj, če ne bi imeli enakovrednega odnosa. Tega lahko dosežete z vašim občudovalcem tudi na eni od prireditev med četrtkom in soboto. Obljubljeni denar in napredovanje bosta še vedno v igri.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Proučevanje preteklosti in prikritih ter manj znanih aktivnosti tekmecev osmišlja vaše delo, ki ga boste prilagodili ugotovitvam do četrtka. Po poti, ki jo trasirate in vzdržujete, bodo hodile množice, vi pa se boste pojavili na odru in jim zagotavljali rast in razvoj. V navezi s tujci lahko dobro tržite svoje produkte ali osebni uspeh. Doma ste lahko ponižni, do partnerja in bližnjih sorodnikov pa sočutni.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

V torek in od četrtka do sobote se lahko izkažete pri svojem poslu in tistih aktivnostih, ki jih delate z ljubeznijo. Za nekatere boste prejeli denar, zahvale, nekateri tudi priznanje ter možnost vključitve v mednarodni projekt. Sodelovanje v predvolilni kampanji bo komu pomagalo priti do druge službe ali funkcije. Spogledovanje z uveljavljeno osebo bo vodilo v ljubezensko zvezo.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

S svojimi bogatimi izkušnjami in življenjsko energijo lahko pomembno prispevate k razvoju organizacije, ki ji pripadate. Na nevsiljiv način lahko ponudite svoje izdelke in pomoč, ki jih bodo znali ceniti. V nedeljo in ponedeljek s svojim sarkazmom ne obsojajte nikogar na položaju, ker bi to lahko vodilo v spor. Izogibajte se možnostim okužbe ali poškodbe in se začasno ne objemajte.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Če bo kdo pritiskal na vas in vaše ravnanje, se mu boste uprli z vso odločnostjo, saj imate dovolj, da se nekateri do vas vedejo nespoštljivo. V službi in na uradih lahko uredite zadeve, ki so obstale na mrtvi točki. Možnost, da bo vaše pravno vprašanje ugodno rešeno, je velika do sobote, ko naj bi odločevalec prisluhnil vašim argumentom. Denar in ljubimca boste že še dobili.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Če vas v petek in soboto čakajo dejavnosti zunaj doma ali povezane z vašim po­slanstvom oziroma službo, potem do četrtka s pridom uporabite spodbudne energije za natančno delo, ki ga morate obvezno opraviti. V nedeljo in ponedeljek bo še čas, da se h komu ali čemu vrnete ter se posvetite najbližjim. V petek poskrbite za denarni dodatek, če vam bo zdravje dopuščalo.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Ker bi vas lahko energije prihajajočega mlaja močno obremenile in bi se v nedeljo slabo počutili, med tednom pohitite s tistimi deli, pri katerih ne smete zaostajati. Če bi zboleli, jih v ponedeljek ne bi mogli opraviti. Če vas karkoli omejuje, da se ne morete vključevati v družabno življenje, posebno v petek in soboto, se vprašajte, kaj je vzrok, in ga poskušajte spremeniti ali odpraviti.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Izzivi, ki so pred vami do četrtka ter v nedeljo in ponedeljek, bodo razgibali vaše življenje, ne glede na to, kakšen status imate. Čaka vas nekaj lepega, obetavnega, nekatere razburljivost že doma, če se boste vključili v družbeno dogajanje, pa še toliko bolj. Na tradicionalnem dogodku se lahko spoprijateljite s privlačno osebo. Denar obrnite tako, da vam bo prinašal donos.