Tedenski horoskop od 29. septembra do 5. oktobra: Za tri znamenja bo teden še posebej zanimiv pri financah

OVEN (21. 3.–20. 4.)

V četrtek, petek in ponedeljek boste bolj odprti za družbena gibanja, vključevali se boste v javne debate, nekatere tudi sami usmerjali in se poskušali izogniti konfliktu z ljudmi, ki so občutljivi in zamerljivi. Telesni napori vam bodo v veselje, če jih boste združili z obiski dogodkov v naravi in ljubečimi dotiki osebe, s katero boste okušali jesenske dobrote. Pazite na zdravje in finance, da ne boste oškodovani.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Stare zadeve se bodo še kar vlekle, zato si vzemite čas in jih poskušajte analizirati, mogoče tudi razrešiti. Pomaga vam lahko kdo, ki mu je mar za vas, za vaš položaj in denarne zadeve. Zamer ne obujajte, da ne bi trpeli. Ob koncu tedna se udeležite tradicionalnega dogodka, se razvedrite in družite s prijatelji. Srečanje z znancem bo nekaterim ogromno pomenilo, saj bi lahko začutili erotično privlačnost.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Svoj delovni in prostočasni urnik uredite tako, da ne boste preveč v časovni stiski in pod obremenit­vami. Vaše logično mišljenje bo najbolj zaposleno z zahtevnimi vprašanji. Če česa ne boste mogli opraviti, se povežite s prijateljem ali dobrim sodelavcem in dosegli boste ugodne rezultate. V četrtek, petek in ponedeljek se sprostite ob družabnih in ljubečih srečanjih, a pazite na zdravje!

RAK (22. 6.–22. 7.)

Kljub čustvenim in telesnim obremenitvam vas bodo energije zadnjega krajca v raku spodbujale pri prizadevanjih, da bi opravili jesenska dela in prijetna opravila ter se ob koncu tedna udeležili tradicionalnih dogodkov. Posebno enega, ki vam veliko pomeni. Na njem lahko prikažete svoje veščine in proizvode ali plodove, ki ste jih nabrali ter iz njih naredili kaj privlačnega. Zaslužek bi lahko bil precej soliden.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Napore razumite kot okoliščine, ob katerih se učite potrpežljivosti. Stiki, ki jih boste do petka navezovali v okviru svojega poklica in poslanstva, bodo že od ponedeljka koristni za uresničevanje vaše vizije. Na novem položaju ali v partnerstvu boste z avtoriteto poskušali uveljavljati svoje zamisli. Če boste to počeli premišljeno, na čim bolj prikupen način, bo vaše erotično življenje doseglo nove vrhunce.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

S prikritim in poglobljenim delovanjem boste želeli premagati ovire, pregnesti in reciklirati odslužene, a še koristne vsebine in materiale ter na prste stopiti sumljivim osebam in njihovemu nevarnemu delovanju. Finančno poslovanje boste hoteli postaviti na pravične temelje in nagraditi tiste, ki opravljajo najbolj težko in nečisto delo. Srečanje s prijatelji in ljubljeno osebo ob koncu tedna bo nadvse osrečujoče.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Morda bo upočasnjeno gibanje Venere delovalo na vas pomirjujoče ali manj spodbudno. Ko bo retrogradno, računajte s tem, da se bodo tudi zagate v službi, pri opravljanju vašega poslanstva, zasebnem poslu, z denarjem in zdravjem postopoma zmanjšale, marsikaj se bo lahko celo opazno izboljšalo. Če boste skrbeli za svoje materialne interese, dobrine in vlagali v ljubezensko zvezo, ne boste razočarani!

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Premoženjsko-pravne zadeve se lahko še razvlečejo ali zapletejo, posebno če bo kdo od upravičencev ali ustanova zahteval več, kot ste pripravljeni popustiti ali se celo odpovedati svojemu deležu. Ob koncu tedna se udeležite posveta in usklajevanja interesov. Vlaganje časa, truda in denarja se bo povrnilo tistim, ki boste delovali nesebično ali vključili trgovsko žilico. Zbliževanje z nekdanjo simpatijo bo še mogoče.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Ne izgubljajte volje in upanja, da se bodo premoženjske in denarne zadeve uredile tako, kot je prav. Za to, da se vse postavi na svoje mesto, je potreben čas. V četrtek, petek in ponedeljek boste čustveno manj obremenjeno gledali na pereče zadeve ter v posvetu s strokovnjakom izoblikovali ustreznejše predloge. Na novem delovnem mestu lahko pridobite vplivnega zaščitnika, boljše prihodke pa postopoma.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Z javnim poudarjanjem svojih stališč si boste pridobili še več drugače mislečih nasprotnikov. Če ste šibki, bi vas to hudo prizadelo. Pridobivajte si zaveznike v osebnih pogovorih in se naslonite na takšnega partnerja, ki vas razume in podpira. Svoje denarne naložbe boste najverjetneje prestrukturirali, da se izognete njihovemu razvrednotenju. Nevezani lahko ponovno poskusite zapeljati privlačno osebo.

VODNAR 20. 1.–19. 2.)

Z novim šefom in spremembami vaših delovnih obveznosti bi lahko bili že v torek bolj obremenjeni in prisiljeni delati v nasprotju z dosedanjo prakso, v ponedeljek pa bi nekateri že potrebovali bolniški stalež. V strahu pred izgubo službe se boste uklonili volji nadrejenih, nekateri pa si na tihem iskali drugo zaposlitev in ustreznejšega intimnega partnerja. Dodat­nih stroškov, tudi s prevozi, si ne smete nakopičiti!

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Vaša kariera bo težko hitreje napredovala, če je ne boste s čim spodbudili. Z dodatnim izobraževanjem in praktičnimi strokovnimi deli si lahko sčasoma pridobite točke za napredovanje. V zasebnem poslu imate možnost pridobiti še nekaj denarja s preoblikovanjem tistega, kar ste zanemarili! V družbi bližnjih in ljubečih bo konec tedna zabaven, romantičen, ploden in prečudovit.