Tedenski horoskop od 27. oktobra do 2. novembra: Tehtnicam se obeta več denarja, bike lahko preseneti ljubezen

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Če bo torek delovno naporen, vam bosta pa sreda in četrtek prinesla več prijetnih občutkov, saj boste lahko počeli tisto, kar vas najbolj veseli. Pripravite se na obiske grobov, izletniških točk in nekaterih sorodnikov ali malce bolj zapuščenih prijateljev, če ne celo znancev. Pred praznikom bo vaš partner želel, da še nekaj postorita na stari domačiji, preden se odpravita na izletniško točko ali hrib.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Trmasto vztrajanje v položaju, ki ni ugoden za vas, samo zato, da bi nekomu dokazali, da mora prevladati vaša volja, vam lahko do ponedeljka nakopiči neprijetne bolečine. Če ne boste obiskali kulturnega središča ob dnevu reformacije, pa boste kraj spomina na pokojne med četrtkom in koncem praznikov. Na počitnicah se boste lahko zabavali, spoznavali nove ljudi in se tudi zaljubili.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Neugodno počutje bo vplivalo na vaše razpoloženje in popravil ga bo lahko samo nekdo od bližnjih, ki mu zaupate in ga imate radi. Pogoji nakupovanja prek vaše priljubljene aplikacije vam ne bodo več omogočali lahkomiselnega trošenja denarja. Za dodatne prihodke se boste pripravljeni potegovati za uglednejšo funkcijo in računali na podporo osebe, ki si želi biti intimna z vami.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Teden kostanjevih počitnic naj bi potekal po vašem protokolu z znanimi obredi in rituali, povezanimi s praznikoma. Do četrtka bo sproščena družba popestrila dneve tako, da bo poskrbljeno tudi za mlade. Konec tedna bo namenjen obiskovanju grobov, po njem pa druženju ob uživanju pečenega kostanja. Od simpatične osebe iz tujine bi lahko izvedeli za zanimivo poslovno priložnost.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Preobremenjenim levom, ki skrbijo za več grobov in ostarelih sorodnikov, bo neugoden aspekt Merkurja z Marsom povzročal težave, utrujenost in bolečine. Če ne boste zmogli opraviti vsega sami, se zanesite na partnerja ali prijatelja, ki vas podpira in se poskuša zbližati z vašo rodbino. Pripravljen bo pokriti stroške in vas voziti naokoli, če mu boste dovolili, da se z vami druži v ponedeljek.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Na težkih pogajanjih za nujni delež dohodka ali premoženja, s katerim bi lahko zagotavljali več kot samo preživetje vaše skupnosti, boste uspešnejši v petek in soboto, ko se boste strinjali, da prevzamete večjo odgovornost in racio­nalizirate svojo dejavnost. Iz prostorov in stroškovnika boste morali izločiti vse, kar ne upravičuje svojega obstoja, kar pa ne vključuje vašega partnerja.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Ob retrogradnem gibanju vašega vodilnega planeta Venera, ki je v vašem znamenju, boste lahko urejali stvari, procese in postopke, ki se že dolgo vlečejo. Pripeljati jih bo mogoče do zrele faze za izdajo odločbe, pogodbe ali računa. Od srede se obeta nekaj več denarja, nakup dragocene stvari, urejanje preživnine, vrnitev v službo in zbližanje s simpatijo ali ljubimcem.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

V torek boste težko urejali prostor zadnjega počitka vašega sorodnika ali prijatelja. Pozneje bi vam pri tem lahko pomagal prostovoljec ali študent. Na starejšo osebo v ustanovi ne boste mogli pozabiti, četudi vas bo vleklo v tujino k drugim ožjim sorodnikom, na avanturistično potovanje s skupino ali ljubečim prijateljem. Nekaj denarja še mora prispeti na vaš račun, kot plačilo za strokovno delo.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Z mladostno družbo vam bo počitniško dogajanje izredno kratkočasno, saj bo Venera v sijajnem aspektu z vašim vodilnim planetom Jupitrom. Če do četrtka opravite vse, povezano s spominom na pokojne, in obiščete sorodnika, boste imeli dovolj časa za oddih v turističnem kraju. V upanju na ugodno pravno rešitev in vrnitev denarja boste pod pritiskom zahtevnega partnerja.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Prilagajanje okoliščinam, ki se nenehno spreminjajo, bo najboljši načrt za teden počitnic in dopustov, ko tudi vi ne boste imeli veliko delovnega zagona. Preklicali bi lahko dosedanji status in vzpostavili pogoje za novega. Finančni okviri bodo čez čas ugodnejši, zato se vam ni treba bati, da bi ostali brez dohodkov. Prijatelj, do katerega gojite topla čustva, se ni umaknil, le življenje vaju je začasno oddaljilo.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Čeprav ste zelo zaposleni, mnogi s podaljšanim delovnikom, ne boste pozabili na pokojnike. Dopust in podaljšan konec tedna vam bosta dobro dela, saj se boste lahko naspali, nekateri pa nato brez pritiskov naprej izpolnjevali študijske obveznosti. Honorar za opravljeno začasno delo boste znova prejeli. V družbo, v kateri je simpatična oseba, si ne boste upali zahajati zaradi ljubosumja vašega partnerja.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Zdelo se vam bo, da ste obtičali, ker se bo zmanjšal delovni tempo. Svojega nemira ne prenašajte na bližnje, da ne bo vzdušje preveč dramatično. Zaposlite se lahko s kulturnimi vsebinami in sodelovanjem na kakšni prireditvi. Če imate malčke ali hišne ljubljenčke, jih lahko začasno zaupate zanesljivi osebi. Med petkom in ponedeljkom bodo vaši prispevki v korist skupnosti zelo dobrodošli.