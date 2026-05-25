Tedenski horoskop od 26. maja do 1. junija: To znamenje se lahko veseli dodatnega prihodka

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Temeljiteje se pripravljajte na dogodke, na katerih boste akter, nosilec projektov in načrtovalec njihovega nadaljevanja. Pred športnimi ali napornimi fizičnimi deli se dobro ogrejte, da ne bi opešali ali se poškodovali. Romantično srečanje z mlajšo in zrelo osebo ter prijatelji ali družinskimi člani bo praznično obarvano in čustveno nabito. Sodelujoči pri spravilu in trženju pridelkov imate možnost priložnostno zaslužiti.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Vleklo vas bo v kraje, kjer ste v preteklosti doživeli kaj pomembnega. Če bi znova radi navezali stik z ljubečim prijateljem, simpatijo ali se ustalili z dokaj skladnim partnerjem in z njim ustvarili domače vzdušje ali družinsko skupnost, ne čakajte, da se ponudijo priložnosti, ampak jih sami ustvarite, vendar ne preveč vsiljivo. Dela in zaslužka boste imeli dovolj, zato ne pozabite na sebe in na skrb za zdravje.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Do srede se lahko vsestransko izkažete pri vsem, kar je vaše poslanstvo, ob tem pa se česa novega naučite in ustvarite zanimive krea­cije. Prinesle vam bodo dodaten prihodek in ugodnosti. Radostili se boste med pripravljanjem daril za druge in željno pričakovali darila ob svojem prazniku. Več kot ta vam bosta pomenila povezanost vaših najdražjih ter ljubeč odnos z zrelim človekom, s katerim čutite naravno zlitost.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Do ščipa se boste trudili nadoknaditi, kar vam je prepre­čevalo narediti deževje. Zmanjšano energijo boste hoteli hlastno obnoviti, a previdno, da se ne bi preveč utrudili. Uživanje ob osrečevanju tistih, ki imajo osebni praznik ali so udeleženi v tradicionalnem obredu, vam bo v veliko veselje. Nekateri boste napredovali v poklicu, pri študiju, izkoristili povečano plodnost, se zaročili ali poročili.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Kljub napornim okoliščinam, skrbem zaradi material­ne, premoženjske ali druge varnosti in zdravja izkoristite možnosti in za reševanje iz zagat uberite drugačne poti. Do srede ter od sobote ste lahko dejavni v interesnem gibanju, ki ima enak ali podoben cilj kot vi. Trenja v odnosih v okolju, kjer ste zaposleni, in v partnerstvu zvito blažite s premišljeno prilagodljivostjo in pomirjujočo držo.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Na področju osvetljevanja prostorov, prometa, odnosov, pravične uredit­ve statusa oseb, ustanov in medijev boste hoteli imeti večji vpliv. Vendar boste trčili ob interese nasprotnikov. Od četrtka bodo znova prišle prav vaše preizkušene metode dela in preprečevanja škode. S trdnimi zavezniki in partnerjem boste vztrajno spreminjali programe in tudi finančne obveznosti.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Lahko da se boste do srede počutili kot jeziček na tehtnici. Kako bi ravnali ali se odločali v kočljivih situacijah? Odgovor boste dobili, če boste prisluhnite intuiciji in razumu. Vaši denarni vložki in osebno zavzemanje za posle in ljudi, s katerimi vas vežejo tudi čustva, se bodo obrestovali. V ponedeljek vas bo zajela poletna evforija in zaželeli si boste oditi na dopust.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Marsova energija v biku vam bo pomagala vztrajati pri tistem, kar ste se odločili narediti. Pri tem računajte na napore, ki bi vam lahko povzročali bolečine – telesne ali čustvene. Pred ščipom bodo najmočnejše, lahko pa jih ublažite, če svoje skrbi delite s kom, ki mu zaupate. Nekatere bo navdihovala oseba, ki je neumorna, privlačna in vredna ljubezni. Z njeno pomočjo pridete do želene službe.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Družbeno, kulturno in mednarodno dogajanje bo prinašalo izzive, ki bi vas lahko pritegnili do srede. Pozanimajte se o podrobnostih in pristavite svoj piskrček. Še vedno se lahko odzovete na razpise, natečaje ali odpošljete svoje ponudbe za projektno delo. Ščip v vašem znamenju vam pripravlja presenečen­ja za poletje in morda tudi za počitnice v dvoje, posebno samskim.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Do meteorološkega poletja stisnite zobe in delajte, kolikor je treba, tako boste imeli po ščipu nekaj več časa za lagodno urejanje službenih in domačih zadev. Razvedrite se lahko z obiskom sejma priljubljenega sezonskega sadja, izdelkov iz njega in etnografskega programa. Prijetna družba vam bo nekdo, ki čuti z vami, vas občuduje in morda tudi vabi k poslovnemu sodelovanju.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Da ne bi bili venomer prehlajeni in trpeli zaradi bolečin, ki se selijo po telesu, ne posedajte z družbo na prostem, posebno ne v večernem in nočnem času. Tako bi sami sebi kradli čas za telesno vadbo, s katero lahko ohranjate odpornost in kondicijo. Za priložnostnim zaslužkom se ozrite do srede ter od sobote, tako kot za kom, ki vas hudo privlači in bi se želeli zbližati z njim.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Še pred ščipom prosite za opredelitev vaših obveznosti, zlasti pri delodajalcu, in se potegujte za pošteno plačilo, pri katerem bodo poleg izobrazbe in izkušenj upoštevane tudi druge vaše odlike. Možnosti za povišico obstajajo. Pri mlajših bodo izpolnjeni pogoji za večjo plodnost in razširitev skupnosti. Samski pa se ne ozirajte po novih obrazih, marveč cenite tistega, ki ga že poznate.