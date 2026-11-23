OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do srede, ko bo vaš vodilni planet na isti liniji žarčenja s kraljevsko zvezdo, lahko dosežete pomembno osebno zmago ali uveljavitev vaših prizadevanj. V petek in nedeljo se ne izognite družabnim srečanjem, če le ne boste imeli neprijetnih tehničnih ali vremenskih zagat. Vrednostni bon ali drugo ugodnost izkoristite, še preden poteče. Na prireditvah se pobliže seznanite s privlačnimi ljudmi.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Od torka do srede sledite svojim občutkom, zdrav­stvenemu stanju in se po potrebi umaknite iz prenapornega dogajanja. Odnosi z zahtevnimi ljudmi, ki uveljavljajo svojo voljo na dramatičen način, bi se lahko rahljali od petka. Če boste takrat že v drugem okolju, kjer si boste lahko po svoje uredili prostor in način dela, bo to dobro za vaš poslovni, umetniški, finančni in ljubezenski uspeh.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Ščip vam bo prinesel dodaten magnetizem, ki se bo opazil pri vašem raziskovalnem, finančnem in vsakdanjem fizičnem delu. Vsega, kar ste zgradili, pa naj ne ogrozijo okoliščine, ki lahko od četrtka postanejo neprijetne. Obvarujte tisto, kar je vaše, svoje zdravje, tehnične zadeve. Od neprijetnih ljudi se boste morali posloviti in se nasloniti na oboževalca in druge, ki vas imajo radi.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Svoj vpliv na sledilce, množice in skupine, s katerimi že dalj časa sodelujete, lahko okrepite do sobote, da boste nato lažje dosegli spremembe, ki jih narekujejo nove ekonomske in okoljske razmere. Prihodki se lahko začasno zamajajo, bodo pa kmalu spet narasli. Vaš srčni prijatelj, ki vas že dolgo vsestransko podpira, se bo odločil končati razmerje z drugo osebo in stopiti korak bližje v vaš intimni krog.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Na koncu sedanjega obdobja lahko do srede dobite ugledno pohvalo, nagrado ali višji položaj v službi, družbi in pri neformalnih aktivnostih. Dodatno potrditev vašega vzpona ali prehoda na drugo področje dela bi lahko dobili v ponedeljek. Za to so namenjena dodatna, tudi mednarodna finančna sredstva. Razmerje z neko uveljavljeno osebo vam bo dvignilo samozavest in morda celo prepoznavnost v družbi.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Pred četrtkom boste težko začeli uveljavljati radikalne spremembe na področjih, za katere prevzemate odgovornost. Spremembe ali rošade uvajajte na manj boleč način. Ni nujno, da se vse poruši in zgradi na novo. Sodelovanje s preiskovalnimi organi in mojstri iskanja napak vam bo pomagalo odpravljati tehnične in druge težave. Čustveno in erotično razmerje boste poglobili ob koncu tedna.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

V sredo in četrtek, nedeljo in ponedeljek boste dobili potrditev za svoje estetske in moralne nazore. Sreča bo še vedno na vaši strani, če si je ne boste zapravili z grobimi besedami ali dejanji. Nekateri boste pridobili ugodnost, spodoben honorar ali višje izplačilo. Najbolj ustvarjalni in podjetni izkoristite priložnost za vključitev v mednarodni projekt, če izpolnjujete pogoje. V ljubezni ne dvomite.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Na odmevni prireditvi lahko dobite potrditev za svoje delo. Vrhunec povezovanja in nadzorovanja postopkov, procesov ali projekta, ki vam veliko pomeni, bi lahko bilo častno priznanje ali denarna nagrada. Po upokojitvi ali prehodu na samostojno poklicno pot imejte do podrobnosti razdelan načrt svoje naslednje kariere. Za zgled vam bo srčni prijatelj, do katerega čutite duhovno, čustveno in spolno privlačnost.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Ugledna ustanova naj bi vam izdala dokument, s katerim boste lahko začeli uveljavljati svoje pravice do deleža premoženja. Ne pričakujte, da bo ta postopek potekal gladko. Za pridobitev odločbe boste morali najeti strokovnjaka ali mojstra, ki bo zavaroval vredne stvari, da jih boste lahko prodali. Za vaše duševno ravnovesje bo dobro, če boste imeli ob sebi partnerja, ki vas bo umirjal in podpiral.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Do srede bo nekaterim potekla pogodba o delu, funkcija ali čas, do katerega morate oddati poročilo ali prispevek. Vaš nastop na prireditvi bo pritegnil pozornost odločevalcev, ki bi vas lahko najeli za podobne dogodke. Nekaj v svojem življenju boste morali spremeniti, da vam bo šlo bolje in boste imeli več časa za bliž­nje. Razpetost med dvema prebivališčema bo pripomogla k erotičnemu življenju.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Stresno in večplastno bo dogajanje v vašem poslu in hkratnem študiju. Ker bodo energije mrka vplivale tudi na vaše ljubezensko razmerje, bodite zgledni in zadržani v družbi, da partner ne bo imel razlogov za pritoževanje nad vašo zvestobo. Zdravstvene muke se bodo po četrtku spremenile in potrebovali boste nekaj pregledov. Dodatna dela vam bodo prinesla soliden honorar.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Tudi vas bodo energije ščipa močno pretresale. Utrjujte svojo notranjost in telo z vajami za krepitev odpornosti. V službi dovolite, da nadrejeni popravlja vaše izdelke, saj želi uveljavljati svoj slog dela. To ne bo načelo vaše avtonomije, razen če boste za vsako ceno branili svoj način dela. To bo vodilo v prehod na drugo delovno področje ali bolniški stalež.