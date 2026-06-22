Tedenski horoskop od 23. do 29. junija: Temu znamenju bo pomagal humor

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Če vam bo do nedelje primanjkovalo moči in energije za plavanje, pohod­ništvo, kolesarjenje, to ne bo samo zaradi vročine, marveč zavoljo iztekanja Marsa iz bika in drugih turbulentnih vplivov. V ohlajenih prostorih zato počnite kaj drugega, bodite ustvarjalni ter razvijajte družabništvo in zadovoljena bo vaša duša, telo pa sproščeno po osnovnih razteznih vajah. Z ljubljeno osebo bi lahko bili čvrsto povezani.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Dostojanstveno držo in erotično postavo, če niste krhki ali nemočni, prikrivajte pred močnimi sončnimi žarki s primernimi oblačili, da se vam ne bi koža maščevala. Če doma nimate urejenih razmer, boste morali poletje prebiti v varovanem bivališču s polno gostinsko ponudbo. Več sreče na igralih in na promenadi ali plesišču z dobitki in pri navezavi stikov s simpatično osebo boste imeli od sobote.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Če potrebujete odmik od zgovornega partnerja ali družbe, ki jo že dodobra poznate, si boste poiskali manj obljuden tolmun, zalivček ali jaso, kjer boste lahko sanjarili in brali nezahtevne zgodbe. Telefon raje pustite na nočni omarici, da boste pozorneje opazovali življenje v naravi. Hrepenenje po ljubečih objemih z zrelo osebo vas bo vse bolj navdajalo s pogumom, da se ji boste še bolj prikupili s srčnostjo in izvirnostjo.

RAK (22. 6.–22. 7.)

V tednu med dvema menama Lune boste težko našli mir v sebi in zunaj sebe. Da ne bi bilo še slabše, poskušajte neugodnosti gledati s humorne plati in se zavedati, da ima vse tudi drugo, svetlejšo plat. Kar se vam dogaja, si zapišite, da boste kdaj pozneje iz tega naredili zgodbo ali sliko ter jo poslali na natečaj. Zgledujte se po kom, ki si naredi podroben seznam potrebščin, ki jih bo potreboval na dopustu.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Odkar je Venera v levu, lahko računate, da vam bo družba večinoma naklonjena. Višji status vam bo prinašal višje prejemke, če ga boste znali uveljaviti. Na taborjenju v naravi, kjer bo treba uporabiti kompas in iznajdljivost pri nabiranju hrane, se izkažite z vztrajnostjo in raziskovalno žilico. Ob koncu tedna bo čas, da se sprostite, zaplešete z drugimi ali se oprimete tistega, ki vas bo najbolj spravljal v smeh.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

S pridobivanjem skrivnih informacij o sumljivem dogajanju in nenaravnih stanjih se boste dokopali do vzrokov, ki jih boste želeli spremeniti ali odpraviti. V okviru službe boste v ta namen preoblikovali skupino sodelavcev, na dopustu pa se z raziskovanjem ukvarjali za hobi. Tvegano bo, če boste hoteli slediti hudim vremenskim ali družbenim pojavom. Od praznika naprej bodite raje s svojimi najdražjimi.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

S ponosom se boste postavili med javne osebnosti, ki jih boste srečali na literarni ali državni prireditvi. Venera bo vašo postavo in razpoloženje pomagala narediti mikavno, zato uživajte tudi, kadar pri delu ali na dopustu ne bo vse idealno. V visokogorje ne bo priporočljivo iti brez informacij o vremenskem dogajanju, primerne opreme, dobre kondicije in zanesljivega sopotnika.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Da ne boste obtičali v kraju, iz katerega ni varnega povratka ali poti za nadaljevanje avanture, se že v sredo preusmerite na pot, ki se izogne žarišču težav. Umirjeni sopotniki bodo vaše zavetje, tudi ko se boste uspešno izvili iz dramatičnih razmer. Viroza ali poškodba bo druge škorpijone rešila pred hujšim zapletom. Svoje nasprotnike, tudi partnerja, poskušajte razumeti in ne rinite v konflikt.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

V torek, soboto in nedeljo bodo manj zaskrbljene strelce prevzeli toni kulturnih prireditev, prosti dnevi pa vam bodo omogočili izpeljati sprostitveni program. Pravdna zadeva v zvezi s službo, dedovanjem, družinskimi razmerji ali partnerstvom bi lahko dokončno obstala, če doslej ni bilo premika. Možnosti za dodaten zaslužek se bodo pokazale takoj, ko boste radostno objemali svojega ljubega.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Nezatrtim kozorogom bodo dobri vplivi in ukrepi odločevalcev pomagali zdržati v nezavidljivih razmerah v poslu, službi, pri pridobivanju prihodkov in v bivalnem okolju. Da bi se rešili še zadnjih razpok, omejitev, neuporabnih stvari, se boste morali zateči po pomoč k partnerju ali drugi sočutni osebi, ki vam stoji ob strani ali vam vsaj čez cesto vliva pogum in hrepenenje po strastnih objemih.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Do nedelje boste morali zdržati napore nakopičenih obveznosti, med katerimi so učenje za izpite, proučevanje načrtov, programov ali spremljanje dogodkov protokolarnega značaja. Zdravstvene tegobe boste morali potiskati vstran, da vas ne bodo onemogočale pri uresničevanju načrtov. Če nimate ljubeče osebe ob sebi, se vsaj srečujte z zvestim podpornikom, ki bi vas najraje pestoval.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Domače in poslovne zadeve so obtičale v slepi ulici, zato ste nemočni in na robu obupa. Sprejmite dejstva in se usmerite k tistemu, kar vam ponuja narava. Do petka lahko marsikaj naberete, očistite, pripravite za oddajo ali prodajo. Nesrečni v ljubezni se srečajte s kom, ki mu je veliko do vas, in ugotovili boste, da ni tako napačen, kot ste sprva mislili. Borovnice so slajše, če jih nabirate v dvoje.