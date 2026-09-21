Tedenski horoskop od 22. do 28. 9.: Za ta znamenja prihaja teden odločitev, denarja in strasti

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do nedelje boste imeli še dosti opraviti s kulturno dediščino prednikov in gradivom, ki se vam je nakopičilo. Za njegovo obdelavo boste potrebovali podporo usposobljene osebe. V ponedeljek se vam bodo odprla vrata za sodelovanje na javnem dogodku, zato bo vaš projekt začel zanimati uveljavljene ljudi, odločevalce in ustanove. Nevezani romantiki boste vzpostavili intimno zvezo s čutečo osebo.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Bolje bo, da še pred soboto dobite odgovore, povezane z vašo rodbino in okoljem, v katerem živite in delujete. Pozneje bi lahko bili preveč obremen­jeni z zdravstvenimi pregledi ali zahtevami nadrejenih, morda tudi ustanove, ki bo želela spremembo vašega statusa in dokaz upravičenosti do denarnih prejemkov. Ljubeče in prijateljske odnose bo mogoče še bolj utrditi med vadbo za boljše zdravje in počutje.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Bolj ko boste želeli s svojimi razmisleki in konstruktivno kritiko pomagati v družbenih debatah, bolj se bo komu zdelo, da ste postali črnogledi ali napadalni. Do svojega mnenja, ki ni žaljivo, in zapisanih vsebin imate pravico, zato se vam ni treba odzivati na čustvene izbruhe. Pazite le, da vaša morebitna vznemirjenost ne bo neugodno vplivala na vašo službo ali gibanje v kakšnih stresnih razmerah.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Vzgonske energije ščipa vam bodo pomagale premostiti ovire in zmagovati pri delu ali na tekmovanju, če boste le dovolj tenkočutno opravljali svojo vlogo. Ugoden vpliv Venere vam bo pomagal pridobivati ugodnosti in finančna sredstva, do katerih ste lahko upravičeni pod določenimi pogoji. Romantično razmerje z osebo, ki vam že dolgo veliko pomeni, do sobote dopolnite s čim presenetljivim.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Do srede in od sobote boste dinamično pristopali k izpolnjevanju službenih nalog in poživljali tudi svoj zasebni posel. Če že dodatnega prihodka ne morete ustvariti, boste vsaj obvladovali stroške na vzdržni ravni. Prevzem pomembne nadzorstvene funkcije v ponedeljek vam bo omogočil uveljavljati nazore, ki se zdijo mnogim zelo dobri. Erotična privlačnost z občudovalcem vas bo pripravila do intimnosti z njim.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Do ščipa se bodo stopnjevale energije napetosti, ki bodo skupnost, za katero delate, razdvajale in silile k sprejemanju odločitev, ki ne bi bile po godu vsem. Do petka lahko še nekatere namere spremenite, izboljšate in dosegli boste soglasje. Morda vam bo uspelo skleniti pogodbo, potrditi program financiranja in doseči začetek neke prepotrebne prenove. Primerna bo za bolne, poškodovane in razočarane v ljubezni.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Čeprav bo ščip v vam nasprot­nem znamenju, vas bo njegova energija gnala k večji dejavnosti na področjih, za katera še niste imeli časa. Pri napornejšem delu in rekreaciji ali športu ter v medosebnih odnosih bodite previdni, da se ne zapletete v težave, konflikte ali se poškodujete. Do petka bi lahko obnovili nekdanje romantično in spolno razmerje, če boste sami dali pobudo.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Če se vam bo tožilo po nekdanjem zaupnem, romantičnem in intimnem razmerju z osebo, ki morda ni segala čisto do vaše intelektualne ali izobrazbene ravni, imate še vedno možnost, da ga obnovite, njej pa pomagate, da se dvigne iz nelagodnega položaja. Do ščipa končajte pomembno fazo projekta, da bo­ste dobili denar zanjo, v ponedeljek pa se lotite nadgradnje programa in organizacije velikega dogodka.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Še imate nekaj možnosti, da naberete potrebno dokazno gradivo, ki bi lahko nagnilo pravno odločanje vam v korist, če se zavzemate za pravično stvar. Možnost, da dobite povrnjeno razliko v plači ali denarno nadomestilo, zavarovalnino, obstaja. Zainteresirani za napredovanje v karieri si ne pomišljajte oddati vloge, čeprav je konkurenca ostra. Od ponedeljka boste bolj osvajalski v ljubezni.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Če le morete, zdržite v nelagodnem stanju še do nedelje, potem se obeta izboljšanje. Medtem skrbite za obnavljanje telesne in duhovne moči ter poskušajte vzdrževati red na tradicionalen način. Močno prizadeti odnosi se bodo težko obnovili, zato razmišljajte o čustveni navezavi na trdnega prijatelja in vključitvi v interesno skupino. Za boljše prihodke se boste morali odločneje zavzeti od ponedeljka.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Do srede in ob koncu tedna bo vaša ustvarjalnost prišla najbolj do veljave, četudi pretežno na sestankih. Praktiki jo prenesite v rešitve zagat in obrtniška opravila. Rezultati vašega dela bodo od ponedeljka pod strožjim nadzorom in lahko se zgodi, da boste prejeli kakšno reklamacijo. Z ugodno ceno svojih storitev boste dobili več naročil. Partner, ki ga razjeda ljubosum­je, vas bo poskušal še bolj nadzorovati.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Vaša nadzorstvena funkcija ne bo najbolje sprejeta do srede, zato boste imeli od četrtka do sobote rahločutnejši pristop. Nekaterim se bodo povečale možnosti za pridobitev dodatnih nalog, ustreznega doplačila ali pokritje izrednih stroškov. Mlajši izkoristite priložnost za naraščaj in pridobitev ugodnosti. Slabo vest si boste pomirili, ko boste po dolgem času spet vzpostavili stik z zaupno osebo.