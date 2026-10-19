Tedenski horoskop od 20. do 26. oktobra: Vodnarjem se obeta honorar, tehtnicam priložnost za vzpon

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Vaš vodilni planet Mars vam bo pomagal napre­dovati kljub ovi­­ram. Skrbite za svoje počutje, bližnje, pomagajte sorodnim dušam tudi na daljavo, zlasti do srede in ob koncu tedna, da bo vsem bolje. Podpora nadarjeni mladi osebi bo izvrstna naložba. Za svoj plemeniti projekt boste pridobivali naklonjenost vodilnih v vsaj dveh ustanovah. Z nekom zelo privlačnim boste tudi simpatizirali.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Ne odlašajte z odločitvijo in poizvedbo o pomembni zadevi do ščipa. Če ne boste mogli sami raziskati, kaj se dogaja v vašem prvotnem stanovanju, kraju bivanja, skupnosti, ki ste jo zapustili, ali s kulturno dediščino, boste pa med sredo in petkom za to pridobili koga, ki vas razume, vam je naklonjen in vam želi pomagati. Priložnosti za vaš strokovni in umetniški vzpon so pred vami.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Zavarujte svoje dosedanje pridobit­ve, rezultate raziskovanja, ustvarjanja in vlaganja pred morebitno izgubo, uničenjem ali odtujit­vijo. Hramba programov in vsebin na zunanjem disku vam bo prihranila ogromno truda, stroškov in vam priborila prednost pred oškodovanimi. V službi, šoli, klubu morda ne boste mogli aktivno sodelovati, zaradi zdravja in ljubezenskih skrbi.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Pred dopustom v tednu kostanjevih počitnic boste hoteli postoriti vse, da bi se obvarovali pred mogočimi zastoji in nevšečnostmi, ki bi vas zaposlovali še do dneva reformacije. Ne pozabite preusmeriti pošte ali finančnih tokov na vam bolj dosegljiv kraj ali račun. Zapuščena zgradba v vašem upravljanju bo varna, če boste nadzorovali naprave v njej ali jih izklopili. Tega pa ne počnite s partnerjem.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Do ščipa bi se lahko precej namučili z delom, s katerim že zaostajate. Med pridobivanjem informacij, snovi ali gradiva za delovni proces boste naleteli na presenetljive ugotovitve ali nad­loge. Lažje vam bo napredovati v soboto in nedeljo, ko drugih ne bo v službi. Dobro vam bo delo občudovalčevo dvorjenje, ples z njim in intimno srečevanje, ki vam bo preganjalo skrbi.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Preden se povsem zaprejo izvori težav, do petka zavarujte obremenilne dokaze za nepravilnosti, ki jih poskušajo nastopaški vplivneži prikriti, ali pridobite njihove kopije ter jih predajte v varne roke. Preizkušeni mojstri jim bodo kos, čeprav jih ne bodo mogli takoj razrešiti. Prigovarjanje, da naj bi se ustrezno spremenili predpisi, bo naletelo na gluha ušesa. Prikupiti se morate pravi osebi.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Do prehoda vašega vodilnega planeta Venere v nedeljo v vaše znamenje morate še poiskati notranje rezerve pri sebi in v delovnem okolju, da boste lahko prevzeli vlogo, ki ste jo pred časom že imeli. Vaš ugled bo spet zrasel, dobili boste nekaj več točk za nagrajevanje ali izvolitev na položaj. Pazite, da se vam bo zgodilo čim manj nerodnosti, v javnosti, medijih ali na zmenku.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Od srede pričakujte zamenjave v delovnem okolju in pri opravljanju vašega poslanstva, ko boste primorani podpreti zamisli vodilnih ali ustanove, ki vas bo nadzirala. Novi izzivi in polemične teme vas bodo ujezili pred ščipom. Z naklonjeno osebo ali skupino se boste dogovorili za skupen nastop. Slabše zdravje vam ne bo preprečilo, da se ne bi srečali z nekom, ki ga ne morete pozabiti.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Neko mučno stanje vam bo do srede preprečevalo, da bi uveljavili svoje pravice. Tisto popoldne pa že lahko pridobite izjave ali druge dokaze, ki bodo vam v prid. Ob koncu tedna bo kazalo, da ste na konju, saj se lahko zgodi preobrat, ko se bo sovražna oseba spozabila in napadla vašega zagovornika. Ugovor proti vaši premestitvi na drugo delovno področje bi moral biti obravnavan po ščipu.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Prijatelji, družina in tudi vaša podporna skupina sledilcev ali študijski krog bodo podprli vaš premislek, da bi v novi vlogi odgovorne osebe uvedli pravila, kakršna morajo veljati za elitno ustanovo. Pred koncem tedna si še zagotovite nekaj dodatnih sredstev za projekt, ki ga vodite ali se ga boste lotili. S partnerjem si privoščita izlet ali pohod na kraj, kjer bosta veselje in ponudba na vrhuncu.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Zaradi vsega, kar vas čaka, boste še naprej hudo obremenjeni. Da se vas ne bodo lotile zdravstvene težave, si med delom jemljite odmore, se razgibajte in nadihajte svežega zraka. Priprave na seminarsko ali diplomsko nalogo dobro strukturirajte, da boste dobili prave podatke. Od ponedeljka se vam obeta honorar, napredovanje v pravni ali nepremičninski zadevi in obuditev stikov z nekdanjo simpatijo.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Do zaželenega statusa boste morali šele priti. Dotlej urejajte prostore za delo, testno sprejmite kakšno naročilo, preizkusite aparature in izpopolnite metode dela. Med sredo in petkom boste razneženi do svojega ljubega in otroka, če pa ga še nimate, bo čas za spočenjanje vse do ščipa. Samski bodite ob koncu tedna na javnih prireditvah odprti za nova poznanstva.