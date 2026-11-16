Tedenski horoskop od 17. do 23. novembra: Temu znamenju se obeta sreča v ljubezni in pri denarju

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do ponedeljka boste že še morali kazati svojo nadarjenost za posel ali dejavnost, ki jo vrhunsko opravljate. Nagrada ali priznanje za dosežke naj vas ne zaslepi, da ne bi videli, kaj še morate storiti. Vaša vloga je lahko tudi posredniška, da boste pomagali napredovati manj iznajdljivim. Za honorar, vpliv in ohranjanje priljubljenosti ni potrebno pompozno vedenje, le iskreni vzgibi.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Če niste čisto na koncu z zdravjem, da bi potrebovali posredovanje zdravnika specialista, potem obrnite ploščo razpoloženja na svetlo stran. Tako boste lažje ustvarjali stvari, ki vas veselijo in za katere imate talent. Izvrsten aspekt sreče, ljubezni, razvoja na področju, ki vas zanima, ali pri uveljavljanju vaših prio­ritet vam do sobote obeta veliko dobrega.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Da se ne bi počutili kot v slepi ulici, vse globlje prodirajte v bistvo snovi, ki jo morate usvojiti. Če ste v zaostanku s študijem ali nujnim delom, si priskrbite zanesljivega pomočnika, ne glede na starostno razliko. Od petka do nedelje vas bo preplavljala strast do ljubimca ali občudovalca, s katerim bosta počela kaj zabavnega in koristnega. Poslovno sodelovanje lahko prinese ugoden zaslužek.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Rastoča Luna bo zlasti v sredo in četrtek ter v nedeljo in ponedeljek pomagala navezovati stike s prijatelji, poslovnimi partnerji, sodelavci in neposredno z gosti. Ekonomsko ugodno sodelovanje boste dvignili na višjo raven za prestižne artikle ali storitve. Povečan erotični naboj vam bo odprl vrata do privlačne osebe ob koncu tedna, tudi če boste z njo na rekreaciji ali predstavi.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Skrajni čas je, da uveljavite svoje prednosti v poslovnih krogih in med ustvarjalci, kjer se enakovredno potegujete za višji položaj in priznanje. Tega boste do sobote deležni vsaj avgustovski levi. Vam se obeta nekaj več denarja, možnosti za potovanje v tujino, dodatno izobraževanje, sklenitev avtorske pogodbe, ugodnejši nakup kakovostnih stvari in zabavna prireditev.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Obremenjeni z obilico starih zadev in čiščenjem stvari, ki jih ne marate, se dobro organizirajte, da boste napredovali do ščipa. Delo za druge in podpora tistim, ki so togi in nedotakljivi na položaju, vam bosta presedala, zato se boste mnogi prikrito povezali z načrtovalci in izvajalci radikalnih sprememb. Če boste dovolj neopazni, boste dosegli ugodno podporo vaših privržencev.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

V torek in od petka do nedelje napnite vse sile, da naredite najboljši vtis na občinstvo, prijatelje, mladino in tiste, ki se začasno zadržujejo pri nas. Poleg dobrega umet­niškega vtisa boste naredili privlačne izdelke in dodatno zaslužili. Čakanje na ustrezno pravno rešitev bi lahko bilo dobro poplačano, vendar na drug način, kot si predstavljate. Simpatijo pravočasno zgrabite, preden vam pobegne.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Zdaj ste na skrajnem robu potrpežljivosti, zaposlitve na delovnem področju, ki vam ne ustreza, ali bivanja na prestižni lokaciji, ki je predraga za vas. Razglejte se po ustreznejših možnostih. Dobili bi lahko drugo zaposlitev, začasno delo, se prilagodili novim zahtevam na trgu in prejemali solidne dohodke. Nemočni boste iskali oskrbo na domu, podhranjeni z ljubeznijo pa nekoga, ki vas bo sprejemal takšne, kot ste.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

S podporo energij prvega krajca imate več možnosti, da dobite končno rešitev pravnih vprašanj. Četudi ne boste povsem zadovoljni z odločitvijo višjega organa, si boste lahko oddahnili od utrudljivega postopka in dobili vsaj nekaj zadoščenja, premoženja ali denarja. Nekateri si boste želeli zapustiti sedanje delovno in bivalno okolje ter si poiskati kaj novega in boljšega. Za odlašanje pa ni več veliko časa.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Med torkovim krajcem in soboto boste čutili podporne energije pri več aktivnostih, v službi ali študiju. Nekatere zadeve morate dokončati, v vsebino ustvarjalnih del in odnosov z ljudmi pa vnesti dobršno mero razumevanja in miline. Če se boste oddaljevali od partnerja, ne pozabite na ljubečega prijatelja, ki vam je še vedno naklonjen. Ohranjajte stik z njim, svoje občutke pa prelivajte v ustvarjanje.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

V torek in od petka do nedelje boste imeli dodatne izzive za ustvarjalno delo in študijske obveznosti. Slušateljem na podiplomskem študiju ob delu bo zmanjkovalo energije. Rojeni februarja boste čakali, da se vam zdravje okrepi. Možnost za napredovanje in višjo plačo vas bo motivirala za bolj zagreto delo. Prijavljeni za delo na voliščih boste dobili honorar in morda spoznali ljubezen svojega življenja.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Ker se vam obetajo velike življenjske spremembe, ne zavirajte nujnih procesov in sproti urejajte statusna vprašanja. V sredo lahko izboljšate finančne tokove, pripravite pitance ali pridelke za nadaljnjo obdelavo, prodajo in nakup tistega, kar boste potrebovali za novo pridelavo ali razplod. Nekaterim se bo iztekalo poslovno sodelovanje, drugim pa partnerska zveza.