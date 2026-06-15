Tedenski horoskop od 16. do 22. junija: To znamenje bo dokazalo svoje vodstvene sposobnosti

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do četrtka se boste izredno izkazali kot skrbnik skupnosti, v katero ste čust­veno in delovno vpeti. Praznovanje ob koncu nekega procesa in programa ter osebnega praznika priljubljene osebe boste znali nadgraditi s humorjem, bogato ponudbo in nagradami. Sebi boste pridržali najimenitnejšo, erotično vznemirljivo, prikupno in čedno, ki vam bo segla globoko do srca in v denarnico.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Če ste sami radi aktivni v naravi, še vedno lahko naberete izdatno količino plodov, jih nekaj zadržite za svoje drage, druge pa ponudite odjemalcem ali jih del podarite zaslužnim osebam. Umetniško nadarjeni, ki sodelujete na natečaju, imate možnost priti v ožji izbor za nagrado. Med četrtkom in ponedeljkom, četudi v omejenih razmerah, lahko osvojite srca občudovalcev.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

V vas se bodo prebujala globoka čustva in dogajale hormonske spremembe, ko se bo bližal začasen razhod s tistimi, na katere ste se navezali. Namesto da se predajate skrivnostim in se držite ob strani, medtem ko se drugi veselijo, pokažite svojo ranljivost in pristnost v odnosih. Izmenjava pozornosti, daril, ljubezenskih sporočil in prejem denarja lahko vodijo v nezadržno intimnost.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Rastočo energijo prvega krajca izkoristite za urejanje domačih zadev, pripravo posesti, obdelovalnih površin, na počitniško odsotnost, ko naj bi vas za najnujnejše kdo nadomestil. Priložnostnega zaslužka ne odklonite, saj vam dodatek za dopust ne bo zadoščal. Prispevke za luksuzno medijsko objavo ali pravno zastopanje v procesu prenove objekta ali posla pripravite z najboljšim strokovnjakom.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Zdaj že lahko brez pomislekov sledite svojim sanjam, ki so realno dosegljive. Naj vas ne ovirajo predsodki najbližjih oseb in objektivne razmere, v katerih delujete ali živite. Planet veselja, ljubezni, visoko zastavljenih ciljev, priznanja in tudi denarja ali nagrade, Venera, žarči neposredno na vas. Izkažite se s kulturnim nastopom, ne le s postavo in nasmeški, da boste pridobili največ občudovalcev in oboževalcev.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Vaših skrivnostnih povezav z ljudmi, ustanovami ali skupinami za uresničevanje namer bi se lahko držal zlovešč sloves. V javnost bi lahko pricurljale zmotne razlage in znašli bi se pod krivimi obtožbami. Poskrbite za sprotno obveščanje javnosti o dogajanju, ki je povezano z vašim poslanstvom. Vztrajanje pri nespodobnih stikih z obremenjenimi osebami vas lahko spet potunka v ponečedeno mlakužo.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Od srede do petka ter od nedeljskega solsticija in prvega krajca bodo v ospredje prišli vaša osebnost in talenti, priljubljenost pa, če boste pokazali svojo najbolj prikupno plat, saj boste tako lahko pridobili tiste, s katerimi boste nekaj časa sodelovali, sobivali ali se srečevali. Ugodnosti in priložnosti za dober nakup in avanturo izpustite, če ničesar ne potrebujete in ste zadovoljni s svojim partnerjem.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Vaše izkušnje, dobri nasveti in podpora bodo prišli prav skupinam ali ustanovi, ki so nenadoma ostale brez vodstva. Zanes­ljivost, ki jo premorete, bo dragocen temelj programu, ki nastaja, ali organom odločanja. Četudi bi radi vzpostavili intimen stik z občudovalcem, bo to manj verjetno zaradi razlik in okoliščin, ki vaju razdvajajo. Z dodatnim delom ali dejavnostjo si boste zagotovili dodatne dohodke.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

H koncu gre obdobje upanja in navezanosti na stvari, ki so vam veliko pomenile. Izteka se sodna ali druga pravna obravnava, povezana z vašimi predniki ali domovino. Ne boste vsega izgubili, ampak pridobili svoj delež, četudi ne bo idealen. Omogočal vam bo start v novo življenje, nekaterim postopoma tudi z drugimi ljudmi. Če imate možnost, že zdaj sprejmite ponujeno funkcijo ali vodilno vlogo v poslu.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Zavedajte se izzivov, ki vam jih prinašajo poletje, začetek počitniške sezone in možnost vzpostavljanja novih stikov. V osvežujoči senci lahko razglabljate o duhovnih vsebinah in jih morda tudi ponazorite s čopičem ali peresom. Razgibanost telesa bo spodbudila možgane k še večji ustvarjalnosti. V zavezništvu s partnerjem navijajte nitke ljubezni na klobčič neumorne usode.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Nekateri se boste v hipu odzivali na pobude in potrebe prijateljev, drugi boste toliko obremenjeni s službo in brskanjem po spletu, da vam bo zmanjkalo časa za domače. Zavedajte se tega in obrnite kaj pri sebi na glavo. Postanite sami svoj gospodar, ustvarjalec usode in odnosov ter se zavedajte pomembnosti zaupnih odnosov z ljubljenimi vseh generacij. Denar vam ne bo padel kar tako z neba.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Še je nekaj časa, da do srede izkoristi­te priložnosti za sklenitev dogovora ali pogodbe, ki je pomembna za vaše življenje, bivan­je, potovanje ali zaposlitev. Če ste še v plodnem obdobju in imate partnerja, spet poskusite s spočenjan­jem potomstva. Drugače se odpravite na potovanje, a v varno okolje, da si naberete novih moči. Posle prepustite zanesljivi osebi in jih na daljavo nadzorujte.