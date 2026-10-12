Tedenski horoskop od 13. do 19. oktobra: Priložnosti v službi, ovire v ljubezni

OVEN (21. 3.–20. 4.)

V sredo, četrtek, petek in v ponedel­jek boste deležni ugodnih energij, ki vas bodo ponesle tako daleč, kot si boste upali. Svoje talente in znanje uporabite pri vključevanju v projekte, ki vam bodo zanimivi. Pri uvel­javljanju svojih idej upoštevajte tudi smiselne pripombe in predloge drugih, ki niso tako hitri kot vi. V odnosu s simpatijo bo obstajala objektivna ovira, ki vaju bo zadrževala, da ne bosta intimna.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Čeprav boste željni strastne ljubezni in spolnosti, vas bo v odnosu z osebo, ki jo občudujete, nekaj zadrževalo, da se ji še ne boste približali. V torek ter ob koncu tedna urejajte stvari, ki bodo izboljšale vaš status, položaj v službi in počutje v bivalnem okolju. Nemirni in šibkejši biki ohranjajte mirno kri v torek in ponedeljek, ko se utegnejo pojaviti napake na opremi in povišani stroški ali zahteve odločevalcev.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Morda boste primorani hitreje dojemati učno snov, ki je niste poslušali v živo. Med sredo in petkom ter v ponedeljek boste lahko izboljšali izvedbo delovnih nalog in si pridobili dodatne točke pri nagrajevanju ali na tekmovanju. Z osebo, ki naj bi bila vaša avtoriteta, vzdržujte pomirjujoč odnos, da vam napetosti ne bi škodile, poslabšale vašo zdravstveno težavo ali zmanjšale denarno podporo.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Energije rastoče Lune vam bodo do krajca pomagale iz svoje okolice odstranjevati tisto, česar ne potrebujete več, pri preurejanju prostorov in obdelovalnih površin, da boste lahko nastopili s svežimi vsebinami in pritegnili čim več pozornosti tistih, ki so jim namen­jene. Nekatere artikle boste lahko vrnili in jih zamenjali za bolj ugodne in koristne. Nekdanja simpatija vam bo še vedno burila domišljijo.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Tudi če vam kaj ne bo šlo, se bo krepila vaša samozavest in potreba po organiziranju in obvladovanju ljudi ter stvari. Večjo družbeno in medijsko odmevnost bodo imeli vaši nastopi in posli med sredo in petkom, nekoliko tudi v ponedeljek. Če povečanja prihodkov še ne bo, se ga lahko nadejate pozneje. Zadovoljni boste samo s partnerjem, ki bo spoštoval vašo suverenost in ne bo poskušal nadvladati nad vami.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Javnost ne bo zadovoljna s prenašanjem vaše slabe volje na okolico in tuhtanjem o na­slednjih nemogočih potezah. Te bi lahko bile v nasprotju s predpisi ali voljo vaših nadrejenih. Uskladite se z njimi in skupaj boste lahko prišli do inovativnejših rešitev, ki bodo vsem omogočile boljši prihodek ali vsaj zmanjšale stroške. Device, ki vas zdeluje stres, boste potrebovale mir in regeneracijo v termah ob strpnem partnerju.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Pri tistem, česar sami ne boste mogli opraviti, se boste zanašali na pomoč in podporo bližnjih ter prostovoljcev in najetih ljudi. Skupaj z njimi boste opravili potrebno med torkom in petkom ter nadaljevali v ponedeljek. Nekaterim bo tako uspelo prislužiti dodaten denar ali pridobiti delež posesti. Ne dovolite, da bi vas črnogledost ali slabše počutje spremenila v nergavo osebo, kar bi odbijalo vašega oboževalca.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Ambiciozni škorpijoni se boste hoteli za vsako ceno prebiti višje, kot ste. Pazite le, da ne ogrozite položaja nadrejenega. Odkrili boste pomanjkljivosti sistema in napake v postopkih ter se o njih pogovarjali v posvetovalni skupini. S svojimi odkritji in predlogi lahko nato seznanite pristojne. Če se vam bodo zmanjšali prihodki, jih nadomestite s part­nerjevo podporo, ugodnostmi, menjavo pridelkov in plodov.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

S svojim položajem boste vzbudili usmiljenje pri razdeljevalcih pravice ali socialne pomoči. Če boste vi v vlogi odločevalca, ne pozabite na šibke in odrinjene ter jim pomagajte, ko bo Luna v vašem znamenju. Obremenjevala vas bo stara zadeva, da se premoženjsko ne boste mogli prebiti naprej. Zberite še kakšen dokaz, da vam pripada več, kot dokazuje nasprotna stran. Srčni prijatelj vam bo stal ob strani.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Če želite zapustiti sedanje delovno mesto, potem ne izberite slabšega. Vzemite si čas za premislek in iščite naprej. Morda se bo stanje do konca tedna izkristaliziralo. Nekomu od vas bo stari znanec ponudil sodelovanje, ki bi bilo lahko zanimivo. Nekaj denarja, ki vam pripada, še morate dobiti. S podporo ljubečega prijatelja ali partnerja si lahko z objemi in rekreacijo okrepite samozavest in telo.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Vaše izobraževanje bo večplastno, zato pridobivajte podatke, snov za nalogo ali projekt­no dokumentacijo. Če dodatnih zahtev v službi ali od ustanove ne boste mogli zadovoljiti, se lahko zgodi, da boste ob nekaj prihodkov. Napore boste lažje premagovali z boljšo strukturiranostjo svojega časa in podporo ljubeče osebe. Morebitno togost premagujte z vajami za razgibavanje.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Planeta sporazumevanja med vami, partnerjem, sodelavci in družino bosta v stresnem aspektu. Izbruhi jeze vam ne bodo pomagali pri usklajevanju in sodelovanju. Vaša plemenitost in potrpežljivost bosta na preizkušnji, vendar se lahko dobro izteče, če ne boste prezahtevni. Med torkom in petkom vas lahko iz neprijetnega stanja dvigne spodbuden ljubimec ali partner.