Tedenski horoskop od 10. do 16. novembra: To znamenje bo simpatijo vrtelo okoli prsta

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do četrtka, v nedeljo in ponedeljek boste občutili večjo pretočnost v sporazumevanju, razumevanje okolice za vaše ideje, načrte in cilje ter podporo pri njihovem uresničevanju in odločanju. Na razpis bi lahko prijavili smel projekt in se potegovali za dobro plačano službo ali položaj. Navdušenja nad simpatično osebo ne skrivajte in se ne jezite, če se ne bo takoj odzivala, kot bi pričakovali.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Če boste potrpežljivi, se bodo vaše želje počasi uresničevale, le da ne v čisto takšni obliki, kot želite. Mogoči bodo zapleti pri dogovarjanju in uporabi informacijske tehnologije, terapije za izboljšanje zdravstvenega stanja in urejanju statusa. Veseli boste srečanja z nekom, ob katerem vam je nekoč igralo srce. Skupaj lahko nadgradita zanimivo dejavnost in pridobita več finančnih sredstev.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Do sobote se vam bo pri delu zatikalo, saj vas bosta ovirali zdravstvena posebnost in tehnična težava. Pomagali si boste z iznajdljivostjo in ljubeznijo ljudi, ki vas imajo radi in vas podpirajo, ko ob svojem poslanstvu, izobraževanju ali poklicu razvijate svojo nadarjenost. Poleg ugodnosti in denarnih prispevkov boste znali tudi sami doseči visoko zastavljene cilje in zaslužiti.

RAK (22. 6.–22. 7.)

V času med dvema Luninima fazama boste prekipevali od energije, da boste zmožni opraviti več kot navadno. Če vam drugi ne bodo mogli slediti, vam bo zmanjkovalo potrpežljivosti in postali bi lahko zadirčni. V takšnem stanju se lahko znajdete v škripcih v prometu, kjer se lahko kaj pripeti. Finančni izkupiček vašega posla ne bo idealen. Grelo vas bo občudovanje vestnega in zanesljivega sodelavca.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Kljub zaviralnim energijam retrogradnih planetov sporazumevanja, financ, prijateljstva in ljubezni boste lahko do sobote nekatere stvari in povezave vsaj obnavljali. Do četrtka vam bo odpravljanje pomanjkljivosti lažje steklo in v ponedeljek boste že bolj zadovoljni z doseženim. Naklonjenost do markantne osebe bo kar puhtela v vas, ko se bodo sproščali hormoni dopamin, oksitocin in serotonin.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Konflikten aspekt retrogradnega Merkurja lahko dojemate tudi kot izziv, da manj ugod­ne stvari sprejmete, se z njimi soočite in jih začnete reševati. S prijatelji in podporniki pripravite načrt projekta, pravno podlago in pridobite dovoljenja. Sčasoma se bodo pokazale tudi možnosti, da se lotite uresničevanja svojih zamisli. Točni finančni izračuni vam bodo pokazali, koliko ste se zmotili in kaj morate bolje tržiti.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Vzvratno gibanje Venere ne bo prav slabo, saj vam bo prinašala dobre možnosti za poklicno izpopolnjevanje, izplačilo dodatka, mednarodno izmen­javo izkušenj, potovanje in medijsko objavo. Svoj intelektualni izdelek oddajte ali pošljite na natečaj ali razpis. Dobili boste dobre informacije, nekateri tudi honorar. Medsebojna pozornost in ljubezen s privlačno osebo bosta v obojestransko zadovoljstvo.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Potovanje po oddaljenih deželah naj ne bo samo sebi namen. Če boste kakovostno beležili posebnosti in občutke ter jih predstavili javnosti, lahko zaslužite za vsaj delno kritje stroškov. Po zmagi na javnem glasovanju boste nekateri zamenjali službo in zasedli drug položaj ali funkcijo. Denarni prejemki se vam bodo primerno izboljšali. Strasten odnos do osebe, s katero ste povezani, naj ne postane grob.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Nekaterim bo retrogradna Venera prinesla končno rešitev pravnega vprašanja, drugim pa omogočila nadaljevanje pravdanja. Do četrtka bo mogoče ugodno rešiti več odprtih zadev in že v ponedeljek bi lahko začeli novo fazo življenja in dela. Na drugem delovnem mestu bodo postopki prilagojeni vašim zmožnostim, boljši bo tudi plačilni razred. Ljubezenskega razmerja ne bo lahko obnoviti.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Nekaterih delovnih in nepremičninskih postopkov, povezanih s prodajo ali obnovo, še ne bo mogoče opraviti tako, kot bi bilo treba. Na odgovornem delovnem mestu boste potrebovali veliko potrpljenja, da boste v zadnjem trenutku z drugačno objavo za javnost pridobili nekaj več podpore na glasovanju. S priložnostnim zaslužkom si boste s partnerjem lahko privoščili krajši dopust v toplicah.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

V negotovem času, ko postopki, s katerimi se ukvarjate, stojijo zaradi kadrovskih ali objektivnih okoliš­čin, vam bo uspevalo med službenim časom pripravljati študijsko nalogo in pridobivati informacije, ki jih potrebujete zasebno. Z dejavnostjo, za katero ste se dogovorili pred kratkim, si boste izboljšali gmotni položaj in potem morda tudi lažje sprejeli dvorjenje uveljavljene osebe.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Pritiskov v službi, doma ali iz javne ustanove ne boste dobro prenašali. Slabše počutje je lahko razlog, da greste k zdravniku in na preiskave. Razumevanje s partnerjem in enim od staršev ne bo najboljše, zato bodite vsaj vi uvidevni. Ugodnosti in dodaten prihodek si boste zaslužili z visoko strokovnim delom. Samskim bo nekdo izredno naklonjen. Zavrteli ga boste okoli prsta.