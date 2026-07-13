Lili Sorum: Spoznajte svoje število duše

Numerologija je tisočletja stara veda, ki nam pomaga razumeti sebe na drugačen način. Leto 2026 je obdobje novega začetka, dobesedno novega cikla človeštva. Končnica 6 je prav posebna, saj označuje ljubezen in predanost tistemu, kar nosimo v srcu in duši. Ni presenetljivo, da bodo letos naše meje kršene, kot bi z vseh strani prejemali vprašanje: ali sebe ljubiš in spoštuješ ter kako? Zdaj je izvrsten čas, da se posvetite lastnim globinam, predvsem julija.

Osebna numerološka analiza oziroma izračuni temeljijo na petih t. i. osebnih numeroloških številih. Vsako se posveča drugi plati življenja, denimo število zrelosti se sproži šele v drugi polovici življenja in je razvidno v naši starosti. Izračunamo jih iz števk našega rojstnega datuma ter črk našega imena in priimka ob rojstvu.

Letošnje poletje odpira vrata bolj čustvenim trenutkom, ki pa nas želijo opomniti na ...