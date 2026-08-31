Horoskop za september 2026: Zapomnite si ta datum, za mnoge bo prelomen

September bo mesec pomembnih premikov, odločitev in razčiščevanja tistega, kar je ostalo odprto. Številnim znamenjem se bodo odpirale priložnosti pri urejanju poslovnih, finančnih, pravnih in osebnih zadev, nekateri pa bodo morali sprejeti odločitev, ki lahko pomembno vpliva na njihovo nadaljnjo pot. Tudi na področju ljubezni ne bo dolgočasno. Nekaterim se lahko v življenje vrne stara simpatija, drugi bodo spoznali novo osebo ali se znašli pred vprašanjem, kam vodi obstoječi odnos. Pri več znamenjih se kažejo tudi dodatni prihodki, izplačila ali nove možnosti za zaslužek, vendar bo pomembno, da pri denarju, službi in odnosih ne delujejo prenagljeno.

Mesec bo prinesel tudi nekaj bolj napetih trenutkov, ko bodo v ospredje stopili nemir, nezadovoljstvo, nepričakovani dogodki ali potreba po večjih spremembah. Nekaterim bo september odprl nova vrata, drugim pokazal, česa ni več smiselno odlašati. Preberite celotno napoved za vsako znamenje posebej.