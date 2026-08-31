ASTROLOŠKA NAPOVED

Horoskop za september 2026: Zapomnite si ta datum, za mnoge bo prelomen

September prinaša pomembne odločitve, finančne priložnosti, ljubezenske preobrate in nove začetke. Preverite, kaj zvezde napovedujejo vašemu znamenju.
Fotografija: September prinaša pomembne premike, nove priložnosti in nekaj presenečenj, ki lahko marsikomu spremenijo načrte. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
September prinaša pomembne premike, nove priložnosti in nekaj presenečenj, ki lahko marsikomu spremenijo načrte. Foto: Shutterstock

Stane Padežnik, astrolog
31.08.2026 ob 19:00
Stane Padežnik, astrolog
31.08.2026 ob 19:00

Poslušajte

Čas branja: 11:36 min.

September bo mesec pomembnih premikov, odločitev in razčiščevanja tistega, kar je ostalo odprto. Številnim znamenjem se bodo odpirale priložnosti pri urejanju poslovnih, finančnih, pravnih in osebnih zadev, nekateri pa bodo morali sprejeti odločitev, ki lahko pomembno vpliva na njihovo nadaljnjo pot. Tudi na področju ljubezni ne bo dolgočasno. Nekaterim se lahko v življenje vrne stara simpatija, drugi bodo spoznali novo osebo ali se znašli pred vprašanjem, kam vodi obstoječi odnos. Pri več znamenjih se kažejo tudi dodatni prihodki, izplačila ali nove možnosti za zaslužek, vendar bo pomembno, da pri denarju, službi in odnosih ne delujejo prenagljeno.

Mesec bo prinesel tudi nekaj bolj napetih trenutkov, ko bodo v ospredje stopili nemir, nezadovoljstvo, nepričakovani dogodki ali potreba po večjih spremembah. Nekaterim bo september odprl nova vrata, drugim pokazal, česa ni več smiselno odlašati. Preberite celotno napoved za vsako znamenje posebej.

Onaplus

Ta vsebina je na voljo samo naročnikom. Naročite se že od 7,99 € na mesec in odklenite celoten članek ter druge ekskluzivne prispevke.

Naročite se

Preberite še:

 
Premium

LETNI HOROSKOP 2026 (in napoved za vsak znak posebej): To nam prinaša Merkurjevo leto
Preberite si, kaj vam prinaša leto 2026, ki bo v znamenju števila 1 in novih začetkov. Priznani slovenski astrolog je pripravil tudi napoved za vsako znamenje posebej.
ASTROLOŠKA NAPOVED

 
Premium

Kitajski horoskop 2026: Leto rdečega ognjenega konja (in napoved za vaše znamenje)
Ker je leto ognjenega konja samo vsakih 60 let, bo tudi tokratno kitajsko leto konja (17. 2. 2026–6. 2. 2027), razpeto med dvema mlajema v vodnarju, izjemno posebno.
ASTROLOŠKA NAPOVED

 
Premium

Astrologinja in šamanka Gaia Asta: Februarja 2027 Slovenijo čakajo drastične spremembe
Gaia Asta o starodavni prerokbi Perujskih staroselcev, ki prebuja intuicijo, moči ženskega principa in preobratu, ki naj bi Slovenijo zajel februarja 2027.
INTERVJU

Gordana Stojiljković
 
Premium

Aleksandra Winkler Drole: Novi predsednik ne bo vladal štiri leta
Letošnje leto je nadgradnja lanskega, ki je veljalo za nosilno, temeljno. Zdaj gradimo, kar smo lani načrtovali ali pa že začeli.
POGLED V PRIHODNOST

 
Premium

Lili Sorum: Spoznajte svoje število duše
Izračunajte svoje število duše in odkrijte, kaj razkriva o vaših najglobljih potrebah, odnosih ter poti do notranje izpolnjenosti.
NUMEROLOGIJA

 
Premium

Vaše numerološko leto 2026: Stopamo v nov cikel človeštva, prihaja napredek
Leto 2026 odpira vrata v nov cikel napredka. Po turbulentnih letih prihajajo premiki, več zagona, jasnosti in priložnosti za konstruktivne spremembe.
NAPOVED ZA 2026

Več iz te teme:

horoskop september 2026 astrološka napoved september 2026 astrološka napoved Stane Padežnik astrologija

V prodaji

Prijavite se na Onine e-novice

Nikoli več ne zamudite vaših najljubših vsebin. Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem!
Newsletter
Logotip sn
Copyright © ONAPLUS.SI 2026. Vse pravice pridržane.