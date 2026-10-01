Horoskop za oktober 2026: Za ta znamenja se bo po 25. oktobru marsikaj spremenilo

Bo oktober prinesel priložnost, ki jo že dolgo čakate, ali vas spodbudil, da premislite o odnosu, ki vam ne daje več tistega, kar potrebujete? Po mesečnem horoskopu bo to čas močnih čustev, preizkušenj potrpežljivosti in odločitev, pri katerih se bo splačalo nekoliko upočasniti.

V ospredju bodo ljubezen, denar in vprašanje, koliko smo pripravljeni popustiti, da bi z drugimi našli skupni jezik. Stare simpatije bi lahko znova vzbudile zanimanje, trdna partnerstva pa bodo prav tako potrebovala nekaj več pozornosti. Pri delu bo marsikdo želel dokazati, da zmore več, vendar bi lahko pretirana vnema zanetila tudi kakšen spor.

A napet začetek še ne pomeni, da bo takšen ves mesec. Druga polovica oktobra nekaterim znamenjem obeta več zagona, ugodnejše finančne možnosti in novice, ki bodo olajšale čakanje. Komu se bo potrpežljivost obrestovala, kdo bo dobil novo priložnost v službi in koga bodo presenetila čustva? Preberite napoved za svoje znamenje.