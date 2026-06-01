Horoskop za junij 2026: Nekaterim prinaša obilje, drugim pomembne preizkušnje

Junij bo mesec utrjevanja temeljev, pomembnih odločitev in čustvenega vračanja h koreninam. Močan vpliv Jupitra in Merkurja v raku spodbuja družinske vezi, urejanje doma, nepremičnin, dediščine ter dolgoročnih projektov, medtem ko Mars v biku do 28. junija prinaša vztrajnost, delavnost in željo po materialni varnosti. Veliko znamenj bo napredovalo na poslovnem in finančnem področju, vendar le ob premišljenem delovanju in sodelovanju z drugimi.

Po 13. juniju, ko Venera vstopi v leva, se okrepijo ambicije, želja po priznanju, nastopanju in ljubezenskih osvajanjih. Samskim se odpirajo možnosti za nova poznanstva, vezani pa bodo iskali več pozornosti in topline v odnosih. Obdobje je ugodno za sklepanje pogodb, prenove, naložbe, študij in utrjevanje osebnih ter poslovnih povezav.

Kljub spodbudnim energijam bo treba paziti na pretirano trmo, ponos in nepremišljene odločitve, zlasti proti koncu meseca. Junij nagrajuje potrpežljivost, odgovornost in pripravljenost na prilagoditve. Tisti, ki bodo znali združiti srčnost z vztrajnostjo, lahko pričakujejo opazne uspehe na področju ljubezni, financ in osebnega razvoja.

