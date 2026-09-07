Horoskop od 8. do 14. septembra: Za več znamenj se obetajo napredovanja

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do srede lahko še koga motivirate za spoznavanje poučnih vsebin, do petka pospešeno pospravljate in preurejate prostore, odpravljate pomanjkljivosti ali napake, ob koncu tedna pa se družite z najbližjimi, vendar jih zapustite pravočasno, še preden bi postali vsi skupaj preveč nemirni. Z veseljem boste spet zdrsnili v običajen delovni, poslovni in športni ritem ter padli v objem že dolgo privlačni simpatiji.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Slabi volji se ne bo dobro prepuščati, čeravno imate dovolj razlogov za to. Vaših očitkov, da vas zanemarjajo, nihče ne bo rad po­slušal. Osredotočenim na urejanje doma in tistega, za kar ste odgovorni v službi, bo do ponedeljka uspelo omejiti škodo in stroške. Združitev z ljubimcem vam bo prinesla srečo in izplačilo nadomestila. Zdravstvene nevšečnosti ne bodo prehude, če boste upoštevali svoj bioritem.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Da se ne bi pogreznili v slabo razpoloženje, izkoristite načrtno kreativno delo za ustvarjanje česa, kar čutite kot svojo nadarjenost, pridobivajte dodatno znanje in upoštevajte mentorjeve nasvete. Pred vami so prostočasne aktivnosti, ki vam bodo pomagale k večji gibčnosti telesa in uma ter prinašale dodaten zaslužek. Nekomu od soudeleženih pri vašem početju se boste hoteli oviti okoli trupa.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Razmišljanja ob mlaju, da preveč delate, ne boste zamenjali za veseljačenje. Vaše mesto bo tam, kjer vas bodo v službi potrebovali, doma pa ne boste hoteli imeti nereda. S partnerjem bosta še naprej ubrana, če ga ne boste ščipali za malenkosti. Pomagal vam bo dodatno zaslužiti in videti bosta kot res srečen par. Samski se spomnite na prijatelja, staro simpatijo in se z njim dobite za sprehod po naravi.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Do srede in ob koncu tedna boste pokali od energije, dobre volje, potrebe po razdajanju veselja, svoje ustvarjalnosti na nastopih, nakupovanju in ljubljenju. Nekaterim bo uspelo napredovati v službi, prevzeti funkcijo, dobiti odločbo, izboljšati status ali dobiti dober posel, kar vam bo prineslo zadostne prihodke, da vas ne bo inflacija znova pahnila v finančne skrbi. Zdravstvena šibkost naj ne bi bila preresna.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Vaš vodilni planet Merkur bo izboljševal vaše govorniške sposobnosti, da boste prepričljivejši na družbenih omrežjih, v medijih in tudi med pojavljanjem na javnih dogodkih. Ustvarjalci lahko za svoje kreacije uporabite nekaj elementov kulturne dediščine, da bodo vaša dela ganila javnost in vašega intimnega izbranca. Obeta se vam nekaj več prihodkov in tudi nakazilo, ki je že precej zamujalo.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Razveseljivo novico, priznanje, ljubezensko sporočilo in honorar lahko pridobite do srede, zato ne odlašajte, če morate zaradi tega stopiti pred javnost. Še vedno se boste lahko potem umaknili in v miru delali tisto, za kar ste poklicani. Ambiciozni boste lahko napredovali, začeli novo, zahtevnejšo službo in obnovili stike s privlačno osebo. Slabe navade bodo imele neugodne posledice.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Poletje se za vas ne bo končalo, saj boste želeli ostati na dopustu v prijetnem kraju vsaj še do ponedeljka. Če vas ne bo motil nered, bo pa vašega partnerja ali sopotnika, zato sodelujte pri vzpostavljanju reda od četrtka. Časa vam bo še vedno ostalo nekaj za piljenje kulturnega programa skupine, v kateri sodelujete. Vse bolj vas bo mikalo skrivno ljubezensko razmerje.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

S podporo vplivne osebe ali odločitvijo ugledne ustanove bi lahko bili dokaj zadovoljni. Vaš status bi se lahko uredil. Če pa bi hoteli iti po plačni lestvici navzgor, boste morali izpolniti še kakšen pogoj. Usposabljanje tudi ob koncu tedna bo koristno za vas. Pridobili boste nova poznanstva in se naučili uporabljati napredne tehnologije. Napočil je čas za zbližanje z ljubečim prijateljem.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Čeprav sta dva planeta v neugodnem aspektu za vas in zato nimate dobrih občutkov, vam energije mlaja prinašajo boljše razpoloženje, le odmisliti morate vzroke za nelagodje. Počitek vam bo pomagal obnoviti delovno in duhovno moč, staro prijateljstvo z nežnimi besedami in pozornostmi pa vam bo vrnilo zaupanje v tovarištvo, duhovno povezanost in ljubezen. Do ponedeljka boste nekateri prejeli denar.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Zahteve delodajalca in drugih ne bodo takšne, da jih nikakor ne bi zmogli. Napeli boste ustvarjalni um in uporabili svoje spretnosti, pa boste dogodke in postopke dobro izpeljali tudi v finančnem smislu. Do srede in v soboto se še lahko udeležite seminarja ali sodelujete na mednarodnem srečanju, nekateri se ob koncu tedna odklopite v mirnem in toplem kotičku, posebno če si bosta navzkriž s partnerjem.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Za nujna dela in opravke poskrbite do mlaja, da boste pripravili prostor za naslednje faze izboljševanja stanja, s tem pa ustvarili možnosti za uresničevanje daljnosežnih načrtov tudi v ljubezni. Od staršev ne izprosite denarja, ampak uporabite svoje skrite rezerve in možnosti, ki so se vam že kdaj ponudile. Ambiciozni boste našli ugodno službo ali se vključili v projekt, ki vam bi utegnil prinesti točke za napredovanje.