Horoskop od 7. do 20. julija: Dnevi bodo preizkusili odnose in denarnice

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Hladnokrvni ovni boste bolje prenašali vročino in vsakovrstne nerodnosti, zlasti do 16. in morda še 19. julija. S priljubljenim športom in delom ne pretiravajte, raje si oboje razporedite v temperaturno ugodnejše ure. Obiski tradicionalnih prireditev vam bodo polepšali dopust, na njih lahko pridobite še kakšnega znanca ali simpatijo. Do 20. julija imate možnost nekaj več zaslužiti in se povezati z vplivno osebo.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Do 9. julija boste pod nadzorom odločevalcev in kritične okolice, nekateri pa boste sami poskušali uveljaviti svoj vpliv v okolju, ki izgublja kakovost bivanja. Sledilo bo negotovo obdobje, med katerim lahko kaj popravite, odpravite, zavarujete ali se zdravite na znan način. V zaprti ustanovi ne bo veliko obiskov, med iskanjem ugodnega počivališča na obali pa boste naleteli na prav posebno, primerno za dva in s tolmunčkom za ljubimkanje.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Dinamiko počitniškega dogajanja ali še službovanja boste narekovali vi in tudi nepredvidene okoliščine. Da teh ne bo preveč, saj bi vas lahko izčrpale, vnaprej preverjajte vse, kar bi lahko šlo narobe, da boste še pravočasno odkrili napake. Erotična privlačnost s simpatijo, ki bi lahko vžgala ljubezenska čustva, bo močna do 19. julija, potem bosta prevladali nervoza in napetost v odnosih s partnerjem.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Opogumljeni z energijami krajca in mlaja si boste upali v javnosti nastopiti v svoji najboljši podobi, omahljivi pa boste do 17. julija le stopili do poletne simpatije in jo povabili na zmenek. Po plesu, bučnem praznovanju ali pikniku z barko se boste s težkim srcem poslavljali od dopustnikov, s katerimi ste se družili v letovišču. Na snidenju z najdražjimi boste radodarni z denarjem, darili in zdravimi pridelki.

Horoskop bomo v poletnih mesecih objavljali na dva tedna. Tokratni zajema dneve med 7. in 20. julijem.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Do 9. julija imate čas izkoristiti ugodnosti, ki so vam namenjene, ter si še med 15. in 19. julijem privoščiti razvajanje, po katerem hlepite. Najbolj razposajenim bo ustrezala zabavna prireditev, saj se boste na njej pokazali v vsej svoji veličini. Honorar, gotovino in dobitek boste skromni hranili za velike nakupe, drugi pa jih delili s prijatelji in osebo, ki vam je najljubša. Romantika z dvojčkom ali morda vezano osebo bo nadvse razburljiva.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Zaradi upiranja tistim, ki so imeli več vpliva kot vi, utegnete zagrešiti napake. Kritiki vašega ravnanja se bodo pojavili tudi med vašimi privrženci, zato bo bolje, da se nekaterim skrajnim ukrepom odrečete. Na izpostavljenih območjih 11., 12., 17. in 18. julija pazite, da ne sprožite nujne reševalne pomoči in ne prizadenete najdražjih. Nezavezujoče ljubimkanje in dobiček bosta sovpadala po mlaju.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Venera vas bo do 9. julija podpirala, da boste vztrajali v kraju, ki ponuja vrhunsko oskrbo in prireditve na visoki ravni, nato pa vas bodo njene energije usmerjale k dejavnostim, povezanim z naravo in pojavi, ki šokirajo prebivalstvo. Ponudniki kakovostnih storitev in izdelkov boste imeli do 19. julija višji prihodek, da pa bi posel dobro tekel še naprej, se boste prilagodili potrebam novega vala dopustnikov.

ŠKORPIJON (23. 10. – 22. 1.)

Srečevanje z množico turistov, kopalcev, popotnikov, pohodnikov in drugih, ki jim po vašem mnenju vlada čredni nagon, vas ne bo mikalo, zato si boste primorani izbirati svoje poti in načine raziskovanja kulturne in naravne dediščine odmaknjenih dežel. Nekatere službene dolžnosti boste lahko opravili na daljavo in uživali v manjši izbrani družbi. Prihodek bi vam lahko od 10. julija prihajal po neobičajni poti.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Čeprav si boste nekateri uredili status, kot ste ga želeli, glede delitve deležev premožen­ja in celo prijateljev ali drugih, s katerimi ste imeli s partnerjem dober odnos, do 15. ali 19. julija še ne boste zadovoljni. Da vam slaba volja ne bi čisto pokvarila poletnega vzdušja in odnosov z najbližjimi, se poskušajte razbremenjevati s preprostimi aktivnostmi, ki so v vročini mogoče, in v pogovorih z ljudmi, s katerimi vas veže skupen interes.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

V navalu navdušen­ja nad nekaterimi idejami se boste pridružili gibanju, ki se bo trudilo zavreti škodljive ukrepe odločevalcev. Po trez­nem razmisleku si boste po mlaju premislili in se začeli ukvarjati z donosnimi stvarmi, ki zadevajo tudi vaše bližnje. Med sanjarjen­jem o romantičnem snidenju z ljubimcem v zalivu brez kopalcev bo vaša telepatija do 18. julija priklicala nekoga, s katerim sta se že imela imenitno.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Poračun za stvari, ki ste jih naredili ali ste jih dolžni, bo prišel do 19. julija. Da vam ne bi prehitro zmanjkalo denarja, sprejmite priložnostno delo za ugodno plačilo ali dodatno pogodbeno delo za avtorske ali sorodne stvaritve. Že pred 12. julijem boste lahko sredi dogajanja, ki bo podlaga za delo, v katerem uživate, tudi če ste na dopustu daleč od doma. S seksi prijateljem se lahko ob večerih zabavate po mili volji.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Če boste imeli previsoke zahteve in potratne potrebe, ki bi močno obremenile tudi partnerjev bančni račun, se bodo vajini odnosi skrhali. Vrhunec trenj med vama bo še pred mlajem in 17. julijem. Da bi ga ublažili, se o svojem preseganju »limita« pogovorite s prijateljico. V stresnih in zahtevnih razmerah na dopustu ali doma med neurjem imejte vse čim bolj pod nadzorom, da ne bi bili prehudo oškodovani.