Horoskop od 4. do 17. avgusta: Eno znamenje čaka najuspešnejši teden poletja

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do 11. izkoristite počitniške ali službene danosti, ko boste imeli še nekaj energije za aktivnosti, ki so vam pri srcu, ter za ustvarjanje nove vrednosti in dodatnega prihodka. Nadgrad­njo tega boste ambiciozno lahko dosegali po mlaju in mrku, ko vam bosta tudi jezik ali sredstvo umetniškega izražanja bolje tekla. Če se v svoji drznosti ne boste poškodovali, lahko postanete zanimivi prisrčni in erotično privlačni osebi.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Do 7. uresničite svoje zamisli, zamenjajte lokacijo počitnikovanja, prepleskajte stanovanje, preuredite poslovni prostor ali se odpravite v gore. Poz­neje vas bo Venera vabila na prireditve, k sklepanju novih zavezništev, mednarodnemu sodelovanju, odločanju za nove, ugodno vrednotene projekte, pa tudi k zbliževanju z ustvarjalno osebo, uveljavljeno na umetniškem, medijskem ali raziskovalnem področju.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Do 9. opravite s preteklostjo, ki vam vzbuja slabo vest in vas čustveno izčrpava, se zaupajte osebi, ki vam veliko pomeni, ter z njo sklenite prijateljstvo ali zaroko, lahko še na taborjenju ali križarjenju. Če vsega zaslužka, regresa ali darilnega bona ne boste porabili, ga ne zapravite za manj vredne stvari! Po 11. se bodo spori počasi polegli, bolečine umirile, le novih si ne nakopljite z energičnim vedenjem!

RAK (22. 6.–22. 7.)

Od zadnjega krajca do mlaja in mrka bo dobro marsikaj zaključiti, nadomestiti pobrane pridelke z novimi zasaditvami, preurediti prostore, prenoviti izdelke, poceniti blago, ki se mu izteka rok, ter založiti police in sebe s svežo energijo, artikli in vsebinami za prihodnje obdobje. Z razširjenim obsegom dela si utegnete prislužiti nekaj večje prejemke. Pri vsem boste pričakovali podporo ljubljene osebe.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Teden med 9. in 16. avgustom bi lahko bil vaš najuspešnejši to poletje, saj vam bodo Merkur, Jupiter in Sonce v levu omogočali doseči višje zastavljene cilje: priti na goro, nadomeščati vodjo oddelka ali šefa, se vpel­jevati na odgovornejšo funkcijo, podpisati pogodbo, kaj dragocenega kupiti, najeti ali osvojiti privlačno osebo za trajnejšo zvezo. Na vročini bodite previdni in zaščitite svoje ožilje in oči!

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Vladarica ljubezni, otrok in denarja Venera vam bo do 7. omogočala priti do želenih stvari in vas razveseljevala z boljšimi informacijami, po 9. pa vam bo tudi Merkur v ognjenem elementu srčnosti in obvladovanja vsega naokoli pomagal uveljavljati vašo osebnost na palubi, plaži, odru ali družbenem omrežju. Če vas bo spor s partnerjem do 11. odvračal od njega, se lahko zgodi, da boste začeli navezovati na drugega.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Če boste poravnali račune in kaj na novo zaslužili, boste po 8. lažje opravljali vlogo zavetnika mlajšim in ustvarjalcem lepega. Nad vami bodo prevladovale energije Venere, zato izkoristite edinstveno priložnost, da se uveljavite, estetsko izražate, sklenete zavezništvo, iskreno ljubite ali se zaljubite. Ideje, ki jih boste prinesli od drugod, lahko do 17. uvajate prek ustanove ali svojega visokega položaja.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Pred 11. jadrajte po svetu, izrekajte ali pišite kritične pripombe, analizirajte razlike v ponudbi blaga, storitev ali oseb, godnih za erotično zvezo. Pozneje bo Mars prebujal vaša globlja čustva, čut za solidarnost, pomoč starejšim in šibkejšim. Energija mrka bo avanturiste vlekla v daljno deželo raziskovat preteklost in kulturnozgodovinsko dediščino, vezane na dom pa k urejanju tistega, za kar prej ni bilo časa.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Ostre besede nekaterih, lahko tudi partnerjeve, vas bodo do 11. silile k temu, da raziščete sporno področje, potem pa suvereno razširjate resnico o njem. Nastopajoči na prireditvah boste tako prepričljivi, da si lahko zaslužite priznanje, nagrado ali tudi priložnost, da vodite druge dogodke. Pravni poduk vam bo dobrodošel do 17., ko vas bo podpiral tudi nekdo, ki ga že lep čas obožujete. Izkoristite to.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Pestro in razgibano delo vam bo širilo duha, obzorje znanja in veščine, ki vam bodo prišle prav od mlaja in mrka. Ukinitev prejš­njega statusa ne bo zares usodna, le novo priložnost boste dobili, da prevzamete taktirko v svoje roke in skrbite za skupino sodelavcev pri ustvarjanju najraz­ličnejših vsebin. Če je mogoče, si do praznika vzemite čas in se dogovorite za srečanje z nekom, ki vam že dolgo buri domišljijo.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Za nekatere se bo dopust končal do 11., za druge se bo prav takrat začel. Možnost dela na daljavo izkoristite, tudi če boste noge namakali v morju. Plovba med otoki bo zahtevala zbranost, zato možgane ohlajajte z varnim potapljanjem. Partnerjevo dramatiziranje razlik med vama bo dober ubijalec strasti, kar vas bo potiskalo v naročje drugega. Po 14. boste nekateri zgrabili priložnost za postranski zaslužek.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Pod vplivom krajca boste zbirali člane vaše skupnosti in prijatelje ter jih motivirali za sezonsko opravilo ali počitniške aktivnosti. Ob zaključku jim bo ugajal okusen prigrizek, ki ga boste ponudili, zabavali pa se bodo sami. Vzpon na veličasten vrh, podprt z energijami mlaja in Jupitra, bo okrepil vašo samozavest, da boste želeli osvajati še druge cilje, po katerih hrepenite. Srčni, povezani z idealno osebo, bodo dosegljivi do 16.!