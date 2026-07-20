Horoskop od 21. julija do 3. avgusta: To znamenje se lahko veseli denarja in ljubezni

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Če odhajate na dopust, bo zadnja dekada julija najbolj primerna za vodni šport, umirjeno igro v družbi tistih, ki so nam blizu, ter meditativno snovanje izdelkov, pisanje spominov ali zgodb, ki so v vas pustile globoke sledi. Obujena ljubezenska čustva do osebe, ki ste jo spoznali že davno, vas bodo na krilih domišljije ponesla v neslutene daljave. V ponedeljek, 3. avgusta, izkoristite vse prednosti in sposobnosti, ki so vam dane.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Vaš vodilni planet Venera bo oba tedna pod ugod­nimi in stresnimi aspekti, zato iz stresnih situacij na dopustu ali v službi izvlecite tisto, kar je za vas najboljše – dragocene izkušnje, nova poznanstva, sezonski zaslužek, ljubeče odnose, morda srečanje s simpatijo za nezavezujoče spolno razmerje, pri katerem pa morate paziti, da se ne okužite! Ob ščipu se prilagodite dogajanju in uživajte na zabavni prireditvi.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Merkur bo v vas podžigal romantične sanje, ki jih lahko uresničujete v družbi tistih, ki vam veliko pomenijo, z ljubimcem pa do 23. julija. Pred ščipom ter 1., 2. in 3. avgusta bodo ugodni dnevi tudi za trgovanje, izzivanje sreče na tomboli, za nakupovanje in opevanje tistega, do česar vam bo največ. Konflikt med planetoma ljubezni ter Mars v dvojčkih ne bosta prijazno delovala na partnerske odnose in občutljivo zdravje.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Vzgonske energije krajca in ščipa vam bodo v podporo pri aktivnostih na dopustu ali v poslu, ki ga ne boste mogli odložiti na stran. Najbolj boste zadovoljni s seboj in s prijaznimi ljudmi v okolici, ko bo Luna v vodnem in zemeljskem znamenju. Počitek na ležalniku boste izkoristili za snovanje izboljšave svojega doma in ponudbe produktov, za katere skrbite. Denarja in ljubezni vam ne bi smelo primanjkovati.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Osrečujoče energije Jupitra boste čutili ves čas, najbolj pa z dodatno podporo Lune in Marsa 24., 25., 29., 30. julija in 3. avgusta. Med priložnostnim delom za soliden zaslužek boste spoznali vplivne ljudi, ustvarjalci se uvrstili v ožji izbor za priznanje, nagrado, nekateri sprejeli funkcijo, se odpravili na potovanje, hrepeneči po goreči ljubezni pa sprejeli v svoje življenje erotično nabito osebo, s katero vam ne bo dolgčas.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Kljub kritičnim pripombam zamerljivih ljudi vam bo Venera v devici ves čas pomagala navezovati prijateljske stike z osebami, ki zagovarjajo tradicionalne vrednote. Z njihovo podporo boste lahko prišli do ugodnih finančnih virov, nekaj časa uživali v prostih dnevih, bili obkroženi z mlajšimi osebami, nezadovoljni v ljubezni se zaljubili, vezani bili na tem, da skočite čez plot, mlajši pari pa imeli možnost spočeti potomca.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Že Lunin prvi krajec vas bo vznemirjal, posebno če boste izpostavljeni hujšemu vremenskemu vplivu, neugodnim okoliščinam in neprijetnim ljudem. Na svojo postavo, dušo, prehrano in stroške bivanja ali nepričakovanih računov malo popazite. Da boste imeli mirno vest, obiščite koga, ki je v zaprti ustanovi, in ga razvedrite. Tudi sami bi potrebovali občasno družbo za preganjanje samotnosti.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Planeta sporazumevanja, raz­iskovanja, učenja, vrednotenja etnografsko zanimivih stvari in denarja vas bosta razveseljevala na postajah vašega potovanja ter pri vsem, kar boste želeli ohraniti in obnoviti. Na večjih prireditvah vam bi lahko bilo nelagodno, zato vas bodo privlačili skrivnostni kotički »pobega«, kjer pa ne boste dolgo sami. Erotične vzgibe boste najbolj občutili 22. in 23. julija ter 1. in 2. avgusta in se zaljubili.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Daleč in visoko bodo segali vaš načrti, cilji in ambicije, da se povzpnete na mogočne gore, v višji plačilni razred, na vplivno funkcijo, se upokojite in dobite bogato odpravnino, sprejmete v svoje življenje gorečega ljubimca ter se z njim odpravite na navdušujoče potovanje. Ker pa se vsi z vašimi visokoletečimi zamislimi ne bodo strinjali, jih boste lahko uresničevali le, če boste ves čas v dobri formi.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Lunin krajec vam lahko prinese nekaj nevšečnosti, ki pa jih boste raje sprejeli z dobro voljo, da bo vaš dopust ali delovni ritem čim manj moten. Iznajdljivim bo kozmično valovanje skupaj z morskim plimovanjem izziv za nujne spremembe, s katerimi bo mogoče napredovati, a ne le pri odpravljanju napak na aparaturah ali skrbi za goste ali naročnike vaših storitev in produktov, temveč tudi v odnosih s partnerjem.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Izzivalno žarčenje Jupitra iz leva bo mnogim ponujalo možnosti za pridobivanje višje izobrazbe in s tem povezanega višjega plačilnega razreda. Utrujeni od dolgega delovnika se odpravite na dopust, ki ne bo še bolj obremenjujoč in zahteven, drugače se boste vrnili izčrpani tako vi kot vaš bančni račun. Energije ščipa vam bodo ponujale zabavno prireditev, 3. avgusta pa energično izražanje spolne sle.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Vaša želja po mondenih počit­niških doživetjih z ljubimcem bo vse močnejša, možnost uresničitve pa zmerna, pri nekaterih žal nemogoča. Pričarali si jo boste lahko do 23. julija in po 1. avgustu v kraju, kjer ste že letovali, ali na deželi z obiranjem svojih pridelkov, na katere boste zelo ponosni. Bivalne prostore ali hišico bo mogoče le postopoma izboljševati, saj vam lahko ponagajajo občutni vremenski vplivi.