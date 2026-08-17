Horoskop od 18. do 31. avgusta: To znamenje si lahko obeta dodaten denar

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Ker bo vaš vodilni planet Mars povečeval dinamično razmerje s Saturnom, ga boste lahko izkoristili za raziskovalno delo, rekreacijo ali šport v prilagojenih okoliščinah, po 25. avgustu pa za ročna, obnovitvena in ustvarjalna dela. Pri vsem pazite, da ne boste nestrpni, neprevidni in zamerljivi, ker bo obstajala nevarnost za nezgode, okvare in spore. Ljubeče odnose s simpatijo lahko še nadgradite.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Venera bo še na­prej odpirala srca članov skupnosti, v kateri ste in delujete, če vam bo uspelo diplomatsko in s prijaznostjo omiliti robatost nekaterih, ki se ne menijo za pravila delovanja in obnašanja. Od krajca do 25. avgusta poskrbite za prijave na naslednje projekte, ki jih boste vodili ali nadzorovali, da bo delo potem teklo čim bolj gladko. Pričakujete lahko nekaj svežega denarja.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Ugodni vplivi planetov ljubezni, veselja, sreče, novih poznanstev, zabave, prijetnih počitniških in erotičnih doživetij, finančnih donosov, priboljškov in nakupov vas bodo spremljali izraziteje do 24. avgusta, nato pa bodite pripravljeni na spremembe in preobrate, preglede morda pri zdravniku ali mehaniku, pripravo na šolo, urejanje prostorov, podatkov, organiziranje in načrtovanje strokovnih vsebin.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Energije krajca in ščipa ter popolnega mrka bodo po večini vzgonske, zato boste verjetno imeli vse več moči za razne aktivnosti, delo, službo, krepitev telesa in duha. Odnosov ne vzdržujte s povečevanjem svojega vpliva na druge, saj bi ga lahko kdo občutil kot pritisk nanj, nadzorovanje in poveljevanje. Nekaterim bosta Mars in Saturn slabila zdravje, zato se po 25. avgustu oprite na koga, ki vas spo­štuje in vam lahko pomaga s terapijo.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Planet velike sreče, razvoja, novih poslovnih in življenjskih priložnosti Jupiter vam bo skupaj s planetom ljubezni, občudovanja, družabnih stikov ter mogočih večjih prihodkov, dobrin ali daril Venero še do 24. avgusta omogočal uživanje v počitniškem vzdušju, zato čim manj zamudite. Do konca poletja se nato spoprimite z nujnostmi, ki so pred vami, in si prerazporedite čas, prostor in odnose z ljubljenimi.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Do 22. avgusta lahko uresničite počitniške zamisli, se vzpnete na visoko goro, oder, plesišče, sprejmete pomembne odločitve, odgovorno funkcijo, se podate na zaročno potovanje, koncert, si privoščite luksuzno opremo, prevozno sredstvo, igranje na srečo in priigrate nekaj denarja. Po 26. avgustu se bodo vaša praktičnost, preračunljivost in obrtniška spretnost zelo okrepile, zato zavihajte rokave v službi in zasebno.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Odlične kozmične vplive na vas do 22. avgusta uporabite za vse tisto, kar želite to poletje še doživeti, opraviti in urediti, s polet­no romanco vred. Popravni izpit boste morda imeli še 26. avgusta, a ne zanašajte se preveč nanj, ker boste že pod pritiskom mrka. Dušo in telo lahko dodobra regenerirate, da boste bolje prenašali stresne dogodke in odnose, ki bi vas lahko spravljali iz tira obe nedelji in oba ponedeljka.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Z vse večjim zanosom boste raziskovali pokrajine, okolje, podvodni in čutni svet, preteklost in kulturo domače in drugih dežel, se obremen­jevali z družinskimi odnosi in boleznimi ter zapravljali za avanturistične projekte. Skrbelo vas bi lahko odmikanje ljubečega prijatelja, s katerim ste bili že zelo intimni in bi ga radi pridobili nazaj. Tvegajte klic, da preverite, ali si tudi on želi erotičnega stika z vami.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Za dobra poletna doživetja, spros­titev, ljubezen, spodbudne družabne stike, srečanja s prijatelji, člani družine, ogledovanje znamenitosti, izboljšanje položaja v službi ter za povečanje prihodkov, če boste delovali podjetno, ustvarjalno, pridobili kupce za tisto, kar boste prodajali, bodo najboljši dnevi do 22. avgusta in morda še 26. avgusta. Optimistični samski lahko najpozneje 30. ali 31. avgusta osvojite primernega partnerja.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Obe nedelji in ponedeljka bodo dinamične sile zahtevale premike, zaradi katerih ne boste mogli mirno počivati. Če vam part­ner ne bo sledil, se boste na pot ali v preurejanje doma in okolice podali sami ali s prijetno družbo. Da se vam ne bi primerilo kaj neprijetnega, kar bi vplivalo na vaše zdravje in obseg stroškov, bodite previdni in preudarni, tudi v naporni službi. V poslu bodo po 25. avgustu mogoče koristne spremembe.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Večinoma bodo aspekti za vas ugodni do 22. avgusta, zato v prijetni družbi, z mladino, mladostno družbo, partnerjem ali novo simpatijo, ki bi lahko bila dokaj skladna z vami, uživajte v počitniškem utripu, zaposleni pa si vzemite prosti čas za intimnosti in zdrave aktivnosti. Spretnim bo dano prevzeti priložnostno delo in primeren zaslužek, posebno odgovornim pa bodo stresne okoliščine po 25. avgustu načele odpornost.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Ker se bo vpliv Lune na vas stopnjeval do popolnega mrka, bi lahko imeli več energije in domišljije, ki jo uporabite ustvarjalno za posebne premike, ne pa za razjedanje odnosov in partnerstva. Do 25. avgusta bi lahko imeli ugodne počitnice z manj zapleti in sumničenji, pozneje pa se bodo pojavljala nasprotja interesov, ki jih presegajte z vključitvijo v duhovne in športne družabne aktivnosti.