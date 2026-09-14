Horoskop od 15. do 21. septembra: Ta znamenja čakajo denar, ljubezen in pomemben preobrat

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Otožni ovni ne poskušajte obnoviti čustvene vezi s samopomilovalnim pogrevanjem starih zgodb. To bi slabo vplivalo na vašo delovno sposobnost, vaša simpatija pa bi utegnila zapreti vse kanale, ki vodijo do nje. Umirjeni in optimistični ter športno in podjetno aktivni boste uspešnejši v četrtek in petek, da vam bodo člani skupine padali v objem. Zganilo se bo frfotanje metuljčkov ljubezni in žvenketanje cvenka.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Čeprav vaš vodilni planet ne bo v zavidljivem aspektu, se ne prepuščajte brezvoljnosti ali obupu. Do srede lahko kaj spremenite, odpravite in nadomestite z boljšim, vedrejšim ter se odpravite na pot osvajanja svetlejših obzorij. Energije rastoče Lune vam bodo do sobote pomagale okrepiti dušo in telo, iznajdljivejšim pa kaj pridobiti, organizirati in se uveljaviti na trgu s svojimi izdelki ali storitvami.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Čeprav bo vaš vodilni planet inteligence in sporazumevanja trčil ob začasne ovire, bo vendarle omogočal ekipi ustvarjalcev oblikovati kaj naprednega, s čimer bi se lahko udeležili mednarodnega srečanja ali tekmovanja. Odličen poslovni in študijski aspekt izkoristite za izpolnitev pogojev za napredovanje in sklenitev posla. Poglabljale se bodo čustvene vezi z vašim podpornikom in darovalcem.

RAK 22. 6.–22. 7.)

Z energijami krajca boste hoteli na silo narediti več kot običajno, ne pozabite pa, da ni dobro pretiravati. Posebno v nedeljo in ponedeljek bi se lahko razboleli in morali odpovedati udeležbo na nekaterih dogodkih. Venera se bo sicer izvila iz kozmičnega primeža, a bo le počasi pomagala ustvarjati finančni donos. Na pomanjkljivosti v partnerstvu in poslu bo mogoče gledati z ustvarjalnejšega zornega kota.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Službene, izobraževalne, kulturno-umetniške, medijske in pravne zadeve ter programe, povezane z vodenjem skupin in poučevanjem mladine, boste z zadovoljstvom izvajali v četrtek in petek. Nekateri boste odpotovali v tujino na odmeven dogodek in se tam seznanili z zanimivimi ljudmi. Poleg žlahtnih izkušenj in poslovnih izzivov boste veseli vznemirljivega erotičnega poznanstva.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Do srede boste s preiskovalno ekipo prišli do osupljivih prikritih stvari in podatkov, izmenjali nekatere od njih z zunanjimi informatorji, vse pa vam bo pomagalo, da boste imeli pregled nad procesi, ki potekajo stran od oči javnosti. Svoje strokovno znanje in vpliv lahko dobro uporabite do petka, ko boste tudi konkurenčnejši na trgu dela. Spretnejšim se obeta nekaj več zaslužka in globlja čustvena vez s privlačno osebo.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Vzgonske energije krajca vam bodo ponudile možnosti, da se izvijete iz nerodne situacije, izolacije ali denarnih težav. Oprimite se jih vsaj v četrtek in petek, da boste že v soboto odkljukali s seznama nekaj skrbi. Sprejmite priložnostno delo, pomoč drugim osebam, reciklirajte stvari, ki jih ne potrebujete več, ali jih podarite, kakšno pa zamenjajte za kaj koristnejšega. Srečanje z nekdanjo simpatijo še kdaj ponovite.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

S pomočjo Venerinega žarčenja neposredno na vas se boste lažje izvili iz žalobnega razpoloženja in skrbi, ki vas obremenjujejo zaradi slabega zdravja ter neugodnih odnosov s kom od ožjih sorodnikov ali sodelavcev. Do sobote bi lahko že odkrili nekaj vzrokov za navedeno in sprejeli vlogo reševalca gmotnih, pravnih in zdravstvenih izzivov. Dolg pogovor s starim prijateljem vam bo veliko pomenil.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Planeta sporazumevanja, ustvarjalnosti, naprednih informacijskih sistemov, prevozov, mednarodnih stikov, urejanja pravnih vprašanj, napredka v karieri in v razvoju ustanove ali podjetja bosta končala tokratno fazo uveljavljanja vsega, s čimer ste se ukvarjali v zadnjem času. Do petka lahko rezultate svojega truda predstavite javnosti, finančno učinkovitost pa bo kritično pretehtala očarljiva oseba.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Vplive kardinalnega križa boste najbolj občutili ob koncu tedna. Že sredi tedna se lahko pojavijo kot motnje v počutju, zdravju, odnosih in delu. Kje so zanke, v katere ste se ujeli, da izgubljate stike z ljudmi, ki so vam veliko pomenili, in ste zaradi tega vse manj vključeni v razvedrilne aktivnosti, premislite sami ali se pogovorite z zaupnim in privlačnim prijateljem, lahko pa tudi s sodelavcem, ki ga še premalo poznate.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Do srede odpravite zaostanke, ki so se nabrali, ter se poglobite v izpitno snov in dokumente, ki jih morate pripraviti za sejo, pa vam bo uspelo v četrtek in petek narediti korak naprej in dokazati, da imate tako znanje kot primeren nastop. Z živahnim gibanjem na prostem v prijetni družbi boste pregan­jali utrujenost od birokratskih zadev, si zagotovili priložnostni zaslužek ali se zgolj seznanjali z ustvarjalno in čedno osebo.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Povečano intuicijo, sočutje, romantičnost, plodnost, potrebo po nežnosti, spolnosti, zaljubljenosti boste imeli v torek in sredo. Če tega ne boste mogli zadovoljevati doma, boste vse bolj hlepeli po stikih s tistimi, ki vam bi to lahko omogočili. S prodajo pridelkov ali prirastka živali boste zaslužili dovolj za nov poslovni krog. Obžalovanja zaradi neizpolnjenih sanj nikar ne blažite z zdravju škodljivimi razvadami.