Horoskop od 1. do 7. septembra 2026: Ta znamenja vstopajo v september z veliko sreče

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Začetek jesenskega dela Merkurjevega leta, podprt z energijami števila ena, se bo kazal v pronicljivosti vašega uma ter izboljševanju počutja, če boste le zmogli brzdati svojo neučakanost s preudarnim usmerjanjem »ognjenega konja« v sebi k smiselnemu in ustvarjalnemu početju, delu in ciljem, ki naj bi do ponedeljka dali otipljive rezultate. Družabna in ljubeča srečanja načrtujte za četrtek, petek in soboto.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Od torka do četrtka ter v nedeljo in ponedeljek boste bolje povezani z naravo, čutno osebo in materialnimi dobrinami, urejali prostore in zunanje površine, na katerih kaj lepega in okusnega pridelujete in oblikujete. Šibkejšim bo prijalo sredozemsko podnebje ali druženje v ustanovi, a le, če boste tudi sami kaj prispevali h kulturnemu dogajanju. Lahko bi dobili priznanje, nagrado, darilo ali nekaj denarja.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Iskrivo vedenje naj vas ne zanese predaleč, da bi spregledali omejitve in nevarnosti, prezrli usmeritve za delo, treninge, ustvarjanje in pravo pot do cilja. Najspretnejši boste na koncu preizkusov in projektov med četrtkom in soboto uživali v zabavni družbi, ljubečih objemih, se veselili dobrih novic, pozornosti, prihodkov, dobitkov, nakupljenega, v ponedeljek pa se topili od ginjenosti, ko bo skupnost pokazala zaupanje v vas.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Nič ne de, če boste s partnerjem zamudili kakšen dogodek. Marsikaterega tradicionalnega ste že obiskali, od srede do ponedelj­ka pa je čas, da še kak­šnega, ki si ga že dolgo želite. V prijetni družbi lahko spoznate niz krajev in točk kulturne in naravne dediščine. O njih in doživljajih bi lahko poročali svojemu kolektivu, vsebine vtkali v poklicno delo ali novičke in ustvarjalno delo za natečaj.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Vaš vodilni nebesni dejavnik bo krepil: srčnost, komunikativnost, spretnosti uma in telesa, učljivost, pripravljenost sodelovati v projektih, prostočasnih dejavnostih, se povezovati s skupinami, ki jih privlačijo estetika, pravičnost, uveljav­ljanje v družbi. Najbolj vključenim se do sobote obeta priložnost za nastop, mednarodno sodelovanje ali osvojitev priznanja, nagrade, zaslužka, ljubimca ...

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Močan vpliv Merkurja v devici bo okrepil vaš trud pri razvejanem delovanju v poklicu, poslu, na funkcijah, pri občasnih in priložnostnih delih za zaslužek ter v ponedeljek ustrežljivost do tistih, ki si težko pomagajo sami. V sredo in nedeljo bi lahko občutili močnejšo čustveno in duhovno povezavo z najbližjimi, pa tudi s kom, ki ga želite osvojiti in z njim zaživeti.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Ker Venera, vaš vodilni planet, zapušča vaše znamenje, bo dobro, da čim bolj izkoristite njene pozitivne vplive na vseh področjih življenja in dela. Do vrhunca dogajanja, intimnih in družabnih odnosov ter delovanja za priznanje ali zaslužek, tudi počitnikovanja in izobraževanja boste pri­speli v soboto opoldne. Nekateri boste tedaj že krepko zaljubljeni, pa najbrž ne samo v eno ali samsko osebo.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Vrhunec delovnih ali dopustniških naporov, ki ne bodo samo normirani, intervent­ni, rekreativni ali tekmovalni, vas čaka v nedeljo. Pri nekaterih se bodo pojavljale napetosti v čustvenih razmerjih ali družinskih odnosih. Prevelika pričakovanja imejte na vajetih, le tako boste zadovoljni in boste ohranili ljubezensko zvezo z nekom, ki vam je že dolgo ljub. Z denarnimi nakazili ne bodite radodarni.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Hrepenenje po osvajanju daljav in pomembnih položajev, na katerih bi lahko odločali ali nadzirali druge in procese, bo pri nekaterih delno uslišano do četrtka ali petka, če se boste prilagodili okoliščinam, ki jih sami ne morete povsem usmerjati. Dogovarjanje za pravičnejšo delitev ustvarjenega, prihodkov, premoženja, dediščine bo lažje v soboto. Tedaj se sprostite na zabavi skupaj z ljubljeno osebo.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Dražljive energije iz okolja, ki jih poživljajo neprijet­nosti, vremenski vplivi, skupnost ali tisti, s katerimi ste poslovno ali čustveno vezani, boste lažje prenašali ali obvladovali v sredo, petek, soboto in ponedeljek, če si boste našli sproščujoče dejavnosti, nekaj za dušo ter družbo ljudi, ki vas navdajajo z radostjo ali ljubeznijo. Slabše počutje ali zdravstvene težave zaupajte terapevtu in zdravstvenemu delavcu.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Poletno dopustniško obdobje, čeprav z delovnimi prekinitvami, se bo za večino izteklo v soboto. Izkoristite ga čim bolj za sproščujoče aktivnosti, družabnost, razveseljevanje družine, praznovanje ob selitvi, prijateljev, za ustvarjanje česa, kar vas tudi duhovno izpolnjuje, ne da bi za to pričakovali nagrado. Nekaj več denarja bi lahko prejeli na bančni račun, priložnostni trgovci pa tudi na roke.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Vnovično navajanje na jesenski delovni ritem bo sprva bolj stresno, a že ob koncu tedna se bosta s partnerjem utirila in poskrbela, da bo večina stvari na svojem mestu, zreli plodovi in pridelki pobrani, da jih boste lahko v nedeljo in ponedeljek pripravljali za postopke in procese zorenja ter zamrzovalno skrinjo. Pri delu si razdelite naloge, da ne bo podvajanja ali nesporazumov.