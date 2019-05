Fantu se je zmešalo, zasleduje me z avtom

Česa se bojite?

Vprašanja, ki ste jih naslovili name, bi morali jasno in glasno zastaviti svojemu fantu. Kar počne, je nedopustno, vi pa mu s svojim vedenjem to omogočate. Česa se bojite? V nobenem primeru nima pravice do tega, da vas nadzoruje in zasleduje. S tem grobo posega v vašo osebno svobodo. Ni pomembno, kaj ga je privedlo do tega, da to počne, vsekakor bi moral o svojih dvomih o vas priti z besedo na dan in vas osebno vprašati tisto, kar ga teži. Možnosti je več.

Morda so vašemu fantu prišle na uho kakšne zlonamerne govorice o vas, ki jih je prav lahko sprožila kakšna vaša »prijateljica«, ali pa ima za sabo zelo slabo izkušnjo s katero od deklet pred vami. Morda pa je vse skupaj le plod njegove slabe samopodobe in posledici sta lahko nezaupanje in sumničavost. Ne dovolite si, da se jeza, ki jo čedalje teže krotite, nabira v vas. Nenadzorovano izbruhnjena jeza je vedno razdiralna, zavedajte se tega. Poskrbite zanjo, naučite se jo izraziti tako, da ne bo več vaša sovražnica.

Vsaj deloma se boste razbremenili, če boste od fanta zahtevali odkrit pogovor. Zavedajte se, da ni dobrega odnosa med partnerjema, če ni spoštovanja in zaupanja. To, kar se vama dogaja, jasno kaže, da vajina komunikacija doslej ni bila ustrezna. Oba, vi in on, se premalo spoštujeta. On, ker je do vas zahrbten in neiskren, vi pa, ker njegovo vedenje prenašate in sprejemate, da vas ponižuje. Dobro premislite, ali je res pravi fant za vas. Ko ga boste soočili z njegovim ravnanjem, je pomembno, da se vam iskreno opraviči. Če se to ne bo zgodilo, resno premislite, ali je še dobro, da ostanete v zvezi z njim. Če se bosta odločila ostati skupaj, se zavedajta, da se morata nujno začeti ukvarjati z vajinim odnosom, da poglobita zaupanje in osvojita ustrezno komunikacijo. Če se bosta tega zavzeto lotila, je še vedno možnost, da ustvarita zdrav in ljubeč partnerski odnos. Strokovnjak bi vama lahko precej pomagal. Želim vama uspeh.