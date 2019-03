Fant pravi, da sem predebela

Ne trudite se biti to, kar niste

S fantom sta skupaj že kar precej časa. Obdobje zaljubljenosti je minilo. Zdaj drug drugega vidita drugače. Tudi v resnici sta se v teh letih spremenila. Koliko skupnih vrednot in stališč, ki so pomembna za življenje v dvoje, imata zdaj? Vi ste se posvečali zahtevam študija, on delu. Ustavite se, razmislite, kaj pričakujete od skupnega življenja, ne drvite brezglavo vanj. To, da sta že dolgo skupaj, še ne pomeni, da bo vajino skupno življenje uspešno. Vprašajte se o vsebini odnosa. Čutite, da je to res tisto pravo ali morda ni? Glede na vaše pismo mislim, da se bo vaš odgovor bolj nagnil v negativno stran. Fantu se je zgodilo, kar se ob vrtoglavem finančnem uspehu zgodi mnogim. Popolnoma je izgubil sebe. Zagrabilo ga je kolesje potrošništva in ne more več izstopiti. V ta kontekst spada tudi podoba ženske, ki nam jo posredujejo mediji, in to dobesedno na vsakem koraku. Ženske, ki vlagajo le v zunanjost, so pogosto partnerice moškim, ki potrebujejo žensko kot statusni simbol, tako kot sta to ustrezen avto in razkošna hiša, in jim le to kaj pomeni. Zdi se, da si prav to želi vaš fant narediti iz vas. Vi seveda niste te vrste ženska in zato vam ne gre. Ne trudite se, ostanite taki, kot ste, ženska z osebnostjo. Ne sprašujte se, ali ste dovolj dobri zanj. Vprašajte se raje, ali je fant dovolj dober za vas. Pregovor pravi, da denar pokvari ljudi. Mislim, da ni tako. Denar le pokaže, kakšen je človek v resnici.